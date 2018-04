Blaccyee.avi

Когда мне нечего делать, я ищу кирпичные пасты в интернете о всяких смертельных файлах. В поисках постов я, чтобы не скучать, включаю скайп. Мне пришло сообщение - кто-то добавил меня в список контактов.- Ты кто? - написала я.- blaccyee, - ответил он.- Да, это твой ник.- blaccyee.- Я поняла уже!- blaccyee/eeyccalb.- Да, а это твой ник наоборот.- 3.- Что три?- 2.- ???- 1.- Ты больной??- 000000000Тут же после сообщения с нолями появилось окошко с надписью "Скачивание файла". Видео качалось.- Эй... Чувак, что это значит?*не отвечает*- Это не смешно.- blaccyee.- Ну ник твой, ник!- сmotrry.- Смотреть видео?- 000000000.- Это значит "да"?*молчит*Я наплевала на психа. Но тут он написал опять:- R BNZY T3БR. сmotrry.- Ну ладно... - меня это начало не на шутку пугать.Я открыла видео. Сначала на видео пять секунд стоял "экран смерти" винды. Потом появились помехи и странный шум. Будто лепет. Это явно говорил человек, но при этом голос был, ну, даже не знаю как назвать... наверное, он был мертвым. Лепет шел до конца помех. Потом на экране возникла точная копия моего рабочего стола. Он начал искажаться. Экран менял свои цвета, извивался, будто змея. Помехи. Часы. Точно такие же часы, как у меня на стене. Они показывали то же время, что и у меня. Тут я впала в ступор. На часах начали изменяться цифры. Точнее не цифры. Теперь это были буквы "ч" и "h". Но это не самое страшное. Самое страшное то, что та же фигня происходила и на моих часах. Крик застрял в горле. Я хотела закричать, заорать, что есть мочи, но не могла. Я просто онемела и не могла произнести ни звука. Часы на видео пропали. Но появились еще куда более страшные вещи. На этот раз это было изображение меня. Так, как будто меня снимали на мою же веб-камеру. Я качнулась в сторону. Изображение изменилось. Я видела себя, но это была не я. У другой меня были абсолютно черные глаза. Опять экран смерти. Помехи и лепет. Мое лицо. Появилась рожа, которая до этого не появлялась. Это был какой-то лысый человек с абсолютно черными глазами и лицом белым, как бумага. При этом у меня было такое ощущение, что нос и рот были нарисованы неумелым художником. Эта рожа стояла минуту, а потом исчезла. На экране появилась моя ванная комната. Ну, комната и комната. Но вдруг я услышала звук открывающейся входной двери. Шаги. На видео открылась дверь в ванную. Вошел тот самый человек с черными глазами. Он посмотрел в объектив, улыбнулся и отдернул шторку. В ванной сидело нечто, похожее на человека. Оно что-то жевало. Человек коснулся этого существа рукой. Оно резко обернулось и засверкало совершенно черными и бешеными глазами. В корявых лапах этого существа было нечто, отдаленно напоминающее человеческую ногу. У существа была бледно-красная, морщинистая кожа, абсолютно лысое тело со свисающими кое-где кусками кожи. У него не было никаких половых признаков. У него не было носа, а вместо рта была просто круглая дыра со множеством мелких зубов. Оно обгладывало остатки ноги, при этом не отрывая взгляда от камеры. Меня ужасно пугала пустота и безэмоциональность его глаз. Помехи, рожа, лепет. Появляется надпись на весь экран: "Your eyes will be blaccyee". Потом мое лицо, потом лицо того существа. Конец. Пришло сообщение в скайп от того чувака:- R krraciB.- Что? Ты был на том видео?- 00000000.- ???- R krraciB.- Ты красив?!- 00000000.Я не ответила ему. С лба стекали холодные капли пота и попадали мне в нос, лицо и глаза.- 1 haC, - написал мой собеседник и вышел из онлайна.Этот час я сидела молча. Я просто не смогла встать. По истечении часа ноги сами понесли меня в ванную. Я заметила, что от ванны до входной двери шли кровавые следы. Я вошла в ванную и отдернула штору. Ванна была полна крови, а в ней лежали огрызки от ноги. Но это было не самое страшное. Самое страшное я обнаружила, когда я посмотрела в зеркало. У меня были черные глаза, и не было волос на голове. Но зато была красная кожа, свисавшая лохмотьями, и круглый рот с мелкими зубами. Из горла вырвался протяжный крик. Я кричала, не переставая ни на секунду. Я хотела заплакать, но у меня теперь даже не было век и слезных желез. Я понеслась по квартире на кухню и схватила нож, но он тотчас вывалился из моих кривых пальцев. Я обессиленно упала на пол. Я не знала, как дальше жить. Недолго думая, я открыла форточку и выпрыгнула из окна. Я издала дикий вопль и потеряла сознание. Темнота.

Ключевые слова: Видео скайп avi

