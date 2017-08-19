Object 418

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:45

russkiychel Просмотров: 64 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 14:45 by

Объект 418 представляет из себя вирус, появившийся сравнительно недавно - примерно 1800 г. н.э. Попадает в только морально подготовленного человека. Делится на несколько стадий развития:1. Заражение. Человек ничего не подозревает, происходит заражение вирусом крови. При этом новейшие аппараты не способны обнаружить вирус.2. Симбиоз. Человек питает уже существо внутренней энергией, существо дает человеку высокую силу, возможность изменять структуру клеток. Из признаков: мгновенное увеличение мышц, постоянная вялость, изменение роста в короткие сроки и т.д.3. Сложная деформация. Начинают быстро происходить изменения. Укорачивается шея, человек любит темные места, глаза становятся черные, вырастают в длину руки и ноги, череп врастает в грудную клетку, уже не появляется дома, в обществе, ночью лазит по домам. В Интернете много роликов на эту тему.4. Последняя. У существа перестает быть облик, снять на камеры почти невозможно - у него отсутствует облик. Иногда он лазит в код камеры, где вставляет на последнее видео свой любимый облик.Именно через попытки взлома они раскрылись. Все особи истреблены посредством нашей группы, однако, не исключено, что вирус до сих пор существует.

Ключевые слова: Вирус объект страх авторская история

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