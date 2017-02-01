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Странные артефакты

Набрёл на это видео в интернете (знакомый отправил мне на него ссылку). Если смотреть видео некоторое время, около 10-15 минут, думая о каком-то действии или предмете, поднимается давление, а после воздействия ночью сны могут становиться кошмарами.

Насколько я смог выяснить, это — энергетические артефакты. От них, по идее, сбываются всякие незначительные пожелания, но может случиться так, что это пожелания исполнятся ровно наоборот.


Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 00:41
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:41 by bcrfntkm bcnbysПросмотров: 29Комментарии: 0
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Ключевые слова: Артефакты Видео Странное Предметы Желания Кошмары Авторская история

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