Странные артефакты

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 00:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

bcrfntkm bcnbys Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:41 by

Набрёл на это видео в интернете (знакомый отправил мне на него ссылку). Если смотреть видео некоторое время, около 10-15 минут, думая о каком-то действии или предмете, поднимается давление, а после воздействия ночью сны могут становиться кошмарами.Насколько я смог выяснить, это — энергетические артефакты. От них, по идее, сбываются всякие незначительные пожелания, но может случиться так, что это пожелания исполнятся ровно наоборот.

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