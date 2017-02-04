Terraria

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 19:54

TheMysteryMan Просмотров: 25 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:54 by

Почти все, кто играл в Майнкрафт, знают эту смешную историю с Хиробрином. Ха-ха-ха, ну да, про альтернативного персонажа, который бегает по миру, строит всякое и пугает игрока своим появлением. «Погибший брат Нотча»… какой бред, думал я. Я вообще к таким вещам отношусь скептически и в облаках не витаю. Не верю во всяких там привидений, демонов и прочую фигню – мне нужны железные факты и доказательства. И, несмотря на это, я не могу объяснить, что же со мной произошло, когда я играл в Террарию. НАДЕЮСЬ, надо мной просто кто-то подшутил…Я как обычно играл в одиночном режиме. Это был один из первых созданных мной миров, но через некоторое время я его забросил. Персонажа я удалять не стал, а просто создал нового, в новом мире. Хотелось начать с чистого листа и сделать все как надо. Я играл, все было в порядке. Добыв Раскаленную броню и такую же экипировку, я решил вернуться в старый мир и построить там нормальную базу. Как бы отдать ему долг, сделать его таким, каким он мог бы выйти, будь у меня больше опыта и знаний.Когда я загрузил этот мир, был поздний вечер (по времени игры). Я начал сносить старый дом (он был жалок – маленькие комнаты, из персонажей были только Инструктор и Торговец) и тут увидел на экране надпись «Вы чувствуете, как у вас все холодеет внутри…». Странно. Разве такая надпись появляется не только после уничтожения Теневой сферы? Неважно. Через несколько минут опустилась ночь – «Восходит кровавая луна…». Так вот в чем дело, подумал я. Я продолжил снос здания, отмахиваясь от надоедливых зомби и демонических глаз. У меня была отличная экипировка, вреда они мне причинить не могли, а ждать до рассвета взаперти было лень.И тут… началось что-то странное. У моего первого персонажа были темно-фиолетовые волосы, завязанные в косички, а одета она была в черное и белое. И пока я сносил стены дома, я заметил прямо на границе падающего от факелов света какого-то зомби. Было слишком темно, я мог различить только его ноги и подумал, что он просто застрял за пригорком – не хватило мозгов, чтобы подпрыгнуть и подойти ко мне. Ну, так мне меньше проблем, верно?Мне показалось, что кровавая луна была на небе дольше, чем обычно, но наконец настало утро. Я разобрал почти все здание, прежде чем понял, что мне не хватит дерева даже на боковые стены, не говоря уже о задних. Пришлось пойти срубить несколько деревьев. Я шел вперед, без определенной цели. Этот мир не был хорошо исследован, так что деревья должны были быть неподалеку. Вскоре я увидел узкий туннель, уходящий прямо вниз. Наверное, одна из моих первых шахт. Не помню точно, зачем я тут копал, ну да еще ждать от полного нуба? Я прыгнул вниз, подумав, что слишком глубоко здесь быть не может. Я падал и падал… и продолжал падать. Пока я летел вниз, на экране появилось сообщение «Эхо разносит вокруг вас крики ужаса…» и сразу же после этого я оказался в «адском» слое, упав в бассейн с лавой. На экране высветилось: «Вы были убиты…». Когда я выкопал эту шахту? Не помню, чтобы я добирался до такой глубины в этом мире. Мне казалось, я не дошел даже до каменного слоя. Странно. Ну, значит, эта дыра была здесь до меня. Какие еще варианты? Да, так оно и было. Просто с очень маленьким шансом сгенерировался мир, где уже был туннель прямиком в ад. Почему бы и нет, с моей-то удачей. Но пока я ждал возрождения персонажа, краем глаза я заметил какое-то движение. На самом краю экрана, слева… был ли это зомби? Я не обратил внимания. Может просто имп? Должно быть. Ну точно, какой-то имп пришел посмеяться над моей глупой смертью. А может и он и туннель для прикола выкопал!Я и не представлял, насколько был близок к истине. Дыру я заделал. Хватит с меня падений в ямы. Нашел несколько деревьев и вернулся к работе. Торговца на месте не было. Странно. Должно быть, он пропал из-за того, что у него не осталось дома. Инструктор все еще был на месте. Я подошел к верстаку, чтобы сделать немного деревянных стен. Наверное, я случайно кликнул по Инструктору, потому что на экране появилось окошко: «Здесь… так холодно…». Что такое? Я кликнул по опции Помощь. «Я не могу помочь тебе… Никто не может…» У меня по спине побежали мурашки. Я несколько раз нажал на Помощь, но Инструктор продолжал повторять «Здесь… так холодно…». Ладно… Должно быть, шутка от разработчиков. Очень смешно. Такого просто не бывает. Либо розыгрыш, либо кто-то вломился в мой компьютер, либо… что-то еще. Так что я решил продолжить постройку дома. И у меня снова кончилось дерево.Я немного нервничал, поэтому больше не ходил в ту сторону карты, где была дыра в земле. Береженого бог бережет, верно?Неверно.По пути в другую сторону карты я заметил, что экран стал… странным. Как если бы я был на землях Порчи, только… вокруг не было ничего такого. Небо потемнело, облака изменили цвет, но вокруг были только обычные деревья. Я продолжал добывать древесину, пытаясь не обращать внимания, как вдруг заметил впереди еще одну шахту. Дыру, уходящую прямо вниз. Прямо как первая. Я перепрыгнул ее и пошел дальше. Еще дыра. И еще. Слишком много для случайных совпадений. Мои руки покрылись гусиной кожей. Это розыгрыш, кто-то меня разыгрывает.На экране появилась надпись: «Инструктор был убит…». Но как? Разве его могут убить мобы? (до версии 1.0.3 он был почти бессмертен – прим. переводчика)Я побежал назад к базе, подумав, что началось вторжение гоблинов, сообщение о котором я проглядел. По пути я продолжал получать сообщения «Вы чувствуете, как у вас все холодеет внутри…». Они просто продолжали высвечиваться на экране, как какой-то спам. «Вы чувствуете, как у вас все холодеет внутри… Вы чувствуете, как у вас все холодеет внутри…», снова и снова. «Поворачивай назад». Я замер.Это было уже как-то жутко… но я не мог остановиться. Мне нужно было туда, я должен был узнать, от чего погиб Инструктор!Зря, зря я не остановился. Правда, лучше бы я просто вышел из этого мира, удалил его вместе с первым персонажем и больше никогда не вспоминал. Но я пришел на то место, где стоял мой дом, уже почти законченная база. Вот только его там не было. Вместо этого я увидел ровную земляную площадку и две небольших ямы, заполненных лавой. В одной лежало то, что когда-то было Инструктором. Сверху она была закрыта землей. Около обоих ям стояли таблички.Табличка около ямы с Инструктором гласила: «Здесь Инструктор ЛЕЖИТ. Он помог предателю и был УБИТ».Надпись на второй табличке, стоящей около открытой ямы с лавой, заставила меня побледнеть. «Здесь лежишь ТЫ. Был моим другом, но разбил МЕЧТЫ». Это была такая шутка от Blue? (…you turned me BLUE – отсылка к имени одного из разработчиков – прим. переводчика) Что за тупые шутки? А потом на экране появился мой старый персонаж. Мой самый первый персонаж, который был создан вместе с этим миром. Она шагала по экрану… и глаза ее были абсолютно черными. Просто черные точки… словно глаз у нее и вовсе не было. Она продолжала идти ко мне и экран начал трястись. Словно игра начала «тормозить»… она шла, но вдруг оказалась вдали от меня. Мгновение – и она рядом, идет ко мне от края экрана, и тут же – снова позади. Экран застилают надписи «Вы чувствуете, как у вас все холодеет внутри…», затем – «Эхо разносит вокруг вас крики ужаса…». Мне стало не по себе. Музыка изменилась на сражение с боссом, затем мелодию Порчи, невероятно ускорилась, начала проигрываться задом наперед и очень медленно. Я запаниковал. Не знаю, что случилось, но для меня это было слишком, и я решил выйти из игры. Нажал ESC и попытался кликнуть на «Сохранить и выйти». Я раз за разом нажимал на опцию выхода, а музыка становилась все громче. Экран начал мигать, день быстро менялся на ночь и обратно; только что на экране была Порча, и сразу же – Кровавая Луна. С моим старым персонажем происходило что-то невероятное, она парила у верхнего края экрана. «Торговец был убит…», «Дриада была убита…», «Эхо разносит вокруг вас крики ужаса…», «Медсестра была убита…», «Подрывник был убит…», «Они молят о том, чтобы смерть забрала их…», «Торговец оружием был убит…». К этому времени смена дня и ночи происходила так быстро, что изображение на экране превратилось в мельтешение цветов, а у спрайта моего персонажа под глазами появились красные полоски… он плакал кровью? «Ты молишь о смерти…». На экране был мой старый персонаж крупным планом. Изображение продолжало увеличиваться, играющая задом наперед музыка стала такой громкой, что я испугался за колонки. Неожиданно на экране появилась надпись «Ты был убит…», а из колонок разнесся такой звук, словно одновременно умерли тысячи зомби.Затем игра сама по себе закрылась. Программа просто завершилась. Я запустил ее снова и попытался зайти за своего старого персонажа… не удалось загрузить сохранение. Мир 1… не удалось загрузить сохранение. Оба файла испорчены… Основного персонажа загрузить тоже не получилось. Черт!Я создал нового персонажа. Вернулся в освоенный мир, просто чтобы выбросить все это из головы. Я не хотел думать о том, что случилось, это наверняка была чья-то глупая шутка или какой-то отладочный режим игры… или что-то еще. С новым персонажем я построил себе замок. «Вы чувствуете, как у вас все холодеет внутри…». Я перезагрузил компьютер. С тех пор я не играл в Террарию. Да и не мог бы, даже если бы захотел. Игра больше не запускалась. Просто отказывалась загружаться. Я удалил ее, установил заново, но это не помогло. На компьютере не осталось никаких файлов сохранения, никаких следов, что я вообще в нее когда-то играл. Не знаю, зачем я пишу здесь об этом… может, чтобы это увидели разработчики, если это была их шутка. Или чтобы предупредить людей, если нет. Иногда я жалею, что мои друзья такие же приземленные реалисты, как я. Можно было бы догадаться, что заява вроде «у меня комп одержим злым персонажем игры, который больше не дает мне играть в Террарию» вызовет у друга только удивление и желание доказать мне, что я спятил. Хотя, на его месте я поступил бы точно так же, просто из принципа. Мы с ним ни во что не верим на слово, пока не увидим доказательства своими глазами – даже если это слова лучшего друга. Так было всегда, и до сих пор от этого было только лучше. Но лучше бы я в этот раз держал рот на замке и притворился, что ничего не было. Но я не сдержался – и вот мой рассказ. Надеюсь, что читатели научатся на моих ошибках. Раньше я думал, что кто-то пошутил надо мной, но… больше я так не думаю. За прошедшие несколько недель случилось столько всего, что я уже не верю, что это мог сделать человек.Итак, после того жуткого случая с игрой я позвонил Джерри. Мы дружим со школы, два ботаника – приходилось держаться рядом, чтобы выжить. Потом ходили в один колледж и так далее. Словом, я ему позвонил. Рассказал, что случилось, поделился мыслями о том, что у одного из разработчиков очень странное чувство юмора или что-то случилось с моей игрой. «Да ладно тебе, не говори, что ты теперь тоже веришь в эту фигню. Наверное, пора звать вежливых ребят в белых халатах!», – он только рассмеялся в трубку. Он мне не поверил и я его понимаю. Мне просто хотелось кому-то рассказать про случившееся. Кому-то, кто сказал бы мне, что я не сошел с ума. Может быть, тогда все встало бы на свои места. «Ну, раз ты больше не можешь играть в Террарию, я приду взглянуть на твой комп. Вдруг на нем запустится моя копия?», – сказал он наигранно беззаботным тоном. Почему бы и нет, подумал я. То есть, это мог быть просто вирус или что-то вроде того, а он поможет запустить игру. Хуже ведь не станет? Лучше бы я отказался от его помощи…Он пришел на следующий день. Принес флешку, подключил к моему компьютеру. Запустил Террарию. Она заработала, но… что-то показалось мне странным. На мгновение я подумал, что на экране с главным меню вместо нормальной ночи была Кровавая луна. Но Джерри быстро запустил игру и я не успел разглядеть точно. Наверное, просто показалось. Его мир успешно загрузился. Все выглядело совершенно нормальным. Он огляделся, проверил свои постройки, зашел в подземелье, потом даже сгенерировал новый мир. Все было обычным. Никаких странностей. Он вышел из игры и посмотрел на меня. «Значит, одержимый комп?», – и мы оба согнулись от смеха. Конечно, это был полный бред. Я просто слишком долго играл… или файлы испортились при загрузке, или модифицированный файл сервера с ними что-то сделал. Всему есть простое объяснение.На некоторое время я даже забыл об этом случае. У моего персонажа уже были все нужные вещи, и я решил подождать следующей версии, где не будет этого странного бага. На форуме я ничего похожего не нашел… может, и правда какой-то вирус. Они и не на такое способны, правда? Примерно через неделю Джерри позвонил мне. Наверное, снова хотел поиздеваться над моим «одержимым компом». Голос его был каким-то хриплым… как будто он простудился. «Чувак, ты там не заболел?», – поинтересовался я. «Я отправил тебе видео…», – прошептал он в ответ. Затем добавил что-то еще, но я ничего не разобрал из-за его хриплого голоса. Вроде бы, «посмотри его». Ну ладно, наверное, трейлер какой-то игры, хочет уговорить меня поиграть в нее вместе. Я сел за компьютер и проверил почту. Поставил файл на загрузку, вернулся к нему: «Что за видео, Джерри?» Молчание в ответ. «Джерри?» Тишина. Хм, может он положил трубку или отошел в туалет. Кто знает.Я запустил видео. У меня перехватило дыхание. Это была Террария. Курсор выбрал одиночную игру. Затем персонажа. Мир 1. Было темно, игрок стоял на каких-то платформах… его освещали несколько факелов. Наверное, хочет показать мне, как он круто «мочит боссов». «пробудился!» – появилась надпись внизу экрана. Кто пробудился? Внезапно экран потемнел и раздался очень громкий предсмертный хрип умирающего зомби, а за ним – надпись «Вы были убиты…». Я разозлился и вскочил из-за компьютера. «ДЖЕРРИ, КАКОГО Х*Я ТЫ ТВОРИШЬ? ХОЧЕШЬ МЕНЯ ДО СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА ДОВЕСТИ?» Вот козел! Знал ведь, что он мне не поверил, но чтобы вот так подшучивать? Все ясно – трубку он повесил, чтобы не выдать себя смехом.Но видео еще не кончилось.Игрок возродился. Все еще была ночь. Персонаж стоял в доме… но он не был похож на дом, построенный Джерри. Два этажа, очень маленький. Выглядел он очень реалистично, словно его строили по примеру чьего-то реального дома. У Джерри способностей к строительству было столько же, сколько к балету… Может, скачал чью-то карту?" Кто ты? " " Зачем ты это со мной делаешь? " " Вы чувствуете, как у вас все холодеет внутри… " " Вы чувствуете на себе недобрый взгляд… "Он поднялся на второй этаж. На стене висела картина… очень странно, я никогда не замечал в игре картин. Он зашел в маленькую спальню и закрыл за собой дверь. Позади него было что-то вроде шкафа. Внезапно дверцы шкафа распахнулись, и экран снова потемнел. Затем… тишина. Никакого текста не было, черный экран. Но в шкафу было пусто, так что ничего странного не могло случиться… верно? Я смотрел на экран и ждал. Прошло уже несколько минут, и я решил проверить, какой длины этот ролик.На плеере были цифры 0:01.Я смотрел это видео уже минут двадцать, а оно было… длиной всего в одну секунду. Это уже не смешно. Я хотел закрыть плеер, но тут из колонок раздался голос: «ПОЖАЛУЙСТА, СОСИ». Я вздрогнул. Картинки на экране до сих пор не было, только голос Джерри. Он продолжал спрашивать: «КТО ТЫ? ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО СО МНОЙ ДЕЛАЕШЬ?»Внезапно он появился на экране. Это был он, Джерри. Вокруг было темно, его фигура выхватывалась из темноты подсветкой веб-камеры. Он выглядел избитым, одежда изорвана, на лице и шее виднелись кровоподтеки. Внезапно изображение вновь пропало, и снова раздался хрип умирающего зомби, за которым последовала надпись «Вы были убиты…».Кажется, видео закончилось. «Джерри… да что у тебя случилось, чувак? Ты в порядке? Мне вызвать полицию? Джерри?» Я смотрел на свой телефон. Он снова повесил трубку? Мне стало не по себе, как будто должно было случиться что-то плохое. Я проверил входящие вызовы. Джерри не звонил. Я набрал его номер, но он был занят. Внезапно в почте у меня появилось еще одно письмо от Джерри. Еще одно видео.Стараясь не думать о последствиях, я скачал и это видео. Это был еще один ролик из Террарии, но снят он был чуть раньше, в дневное время. На небе светило солнце, и главный персонаж, кажется, только-только нашел тот дом. Он открыл дверь и заглянул внутрь… но внутри почему-то было очень темно, словно это была подземная пещера. Он достал свечку и начал исследовать дом. Дошел до противоположной стены и поднялся на второй этаж. Дом выглядел нормальным, и я думаю, ему он казался таким же… кроме того, что… я не могу сказать наверняка, но мне почему-то кажется, что этот дом просто появился в этом мире из ниоткуда. Он проверил все комнаты и остановился в маленькой спальне со шкафом. Персонаж перестал двигаться. Я не понимал, в чем дело, пока шкаф не открылся и свет свечи не заполнил маленькую комнатку.Это была точная копия его персонажа.Только… глаза его были полностью черными. " Эхо разносит вокруг вас крики ужаса… " " Вы чувствуете, как у вас все холодеет внутри… " Надписи начали заполнять экран. Музыка изменилась, исказилась, затем замедлилась и пошла задом наперед. Он выбежал из комнаты, все двери сами по себе закрывались у него за спиной. Он выбежал наружу и продолжал бежать, пока не остановился на краю озера с лавой. Прямо на поверхности… откуда-то там было целое озеро лавы, до самого края экрана. Он начал копать вниз. Наверное, подумал, что если прокопает достаточно глубоко, то сможет обойти лаву.Он продолжал копать, пока не упал в длинный туннель – казалось, что он тянулся от самого дома. Глубже он копать не мог, потому что пол был из эбонита, а персонаж выглядел недавно созданным и инструменты у него были серебряными. Он решил идти по туннелю, как я думаю, надеясь уйти как можно дальше от того ужасного места. В дальней части туннеля показался свет. Может быть, это солнечный свет? Похоже, он подумал о том же. Скоро он вошел в комнату, освещенную свечами.Я… не знаю, как описать то, что было дальше. На полу лежали части тел других персонажей. Чем дольше он стоял в комнате, тем громче играла музыка, и тем сильнее искажался ее звук. Вы чувствуете, как у вас все холодеет внутри… Надписи продолжили появляться на экране. Он не двигался. Вы чувствуете на себе недобрый взгляд… Его персонаж стоял на месте, но… мне показалось, что я услышал, как кто-то плачет. Это он плакал? Он записал свой голос на видео?Экран потемнел.Вы чувствуете, как у вас все холодеет внутри… Эхо разносит вокруг вас крики ужаса… Надписи потоком появлялись на экране, а предсмертные крики зомби раздавались один за другим. Экран начал мигать, с потолка комнаты посыпались части тел. Он побежал прочь. Свет продолжал пульсировать вокруг него. Что-то показалось в дальнем углу экрана… это был спрайт его персонажа.Он выбрался из туннеля. Попытался перепрыгнуть дом. День и ночь сменялись, солнце и луна бежали по небу. Музыка стала слишком громкой, и я выключил колонки. Ему наконец удалось перебраться через дом и он оказался у небольшой ямы, напоминающей могилу. Он подошел к ней и прочел табличку.«Здесь лежишь ТЫ. Розы КРАСНЫЕ, фиалки СИНИЕ. Твоя плоть меня НАСЫТИТ». Он пробежал мимо могилы. Экран потемнел. Он снова был внутри дома. " Вы чувствуете, как у вас все холодеет внутри… " - надпись снова вылезла на экран. Он как можно быстрее подбежал к выходу из дома, но входной двери не было. Неожиданно в доме стало темно. Снаружи был день, а внутри дома была тьма. Раздался вой зомби, снова и снова. Громкий крик… кажется, это был голос Джерри. Он точно записывал свой голос на видео. Внезапно дом осветился, на полу лежали части тела его персонажа. На экране появился тот «персонаж», что выглядел безглазым, изображение на экране выросло, музыка заиграла быстрее. Раздался смех, на экране был шкаф. Появилась надпись «Вы были убиты…»Видео кончилось. Сердце выскакивало у меня из груди. Я закрыл файл и написал ответное письмо. «Джерри, ты в порядке? Пожалуйста, Джерри, позвони мне, дай знать!»В ответ я получил видео. Я не верю в бога, но посмотрев его, я молился, чтобы все это оказалось какой-то ужасной галлюцинацией.В этот раз на видео был Джерри, он сидел в кресле за своим компьютером. В комнате было темно, свет падал только на его лицо и фигуру. Кажется, он был чем-то занят. Фокус камеры немного переместился, и я увидел дверь шкафа. Она открылась. Камера наехала на шкаф, увеличив изображение. Она показывала темноту внутри шкафа, и когда раздался знакомый вой зомби, внутри оказался…Это был… Джерри. Внутри шкафа сидел Джерри. Казалось, у него не было глаз, а рот был так широко открыт, что губ почти не было видно. Камера закружилась вокруг него, свет начал мигать. Затем… я услышал голос на заднем плане. Он был похож на голос Джерри, но… отличался. «Я отправил тебе видео…» У меня все похолодело внутри. «Пожалуйста… не смотри его.»Экран потемнел.Я хотел удалить видеоролики, но, как вы уже догадались, их не было. Ни одного. Даже того, который я только что посмотрел… словно он испарился. Через несколько дней в мою дверь позвонили копы. Оказывается, Джерри не появлялся дома с тех пор, как заходил ко мне в тот день. Никто не видел, как он возвращался домой, так что они решили расспросить меня. Конечно, я не сказал им про видео или о чем-то еще – я сам себе не верю, а уж с чего верить им?Но, спросите вы, почему же я до сих пор не сплю по ночам, а только днем и с включенным светом?Просто у Джерри никогда не было веб-камеры.

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