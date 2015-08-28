Black.png

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 22:18

Maliese Просмотров: 108 Комментарии: 3 +2 Вчера, 22:18 by

Однажды, на одном, ныне не существующем форуме про разные находки, появился пост, в котором парень с ником andrew97 рассказал, что нашел на улице дискету, на которой обнаружил странный файл с названием black.png, который весил 666 КБ!Кстати, от темы остался даже скриншот:Как уже говорилось ранее, сам форум мертв. Но, тем не менее, я тот счастливчик, который успел скачать это фото. Вот кстати и оно:Но дальше было самое интересное. Я вместе с другими ребятами решили подумать, вдруг в этом фото действительно все не просто так? В повседневности дискеты уже не используют, так что её скорее всего подкинули специально. И вот, тот самый andrew сказал, что попробует в граф.редакторе поиграться с изображением. Осветлить его, посмотреть свойства и т.д. Самое интересное, что после этого сообщения он больше ни разу не входил в сеть, что было странно, т.к на форуме он был очень активным участником. Но самое странное случилось примерно через неделю после случая. Его аккаунт ПРОСТО ПРОПАЛ С ФОРУМА! Он не был удален, ибо на том форуме даже удаленные аккаунты некоторое время все еще были аккаунтами, но со статусом "удаленный". Но в этом же случае, аккаунт Андрея полностью пропал, как будто его и не было. Это нас всех не на шутку напугало. Администрация форума не хотела отвечать на любые наши вопросы, касаемые этого человека. Ну а через пару дней у нас пропал интерес к этому форуму, и мы ушли с него. Сегодня я вспомнил эту историю и решил рассказать об этом вам. А что вы думаете по этому поводу?

Ключевые слова: Форум дискета аккаунт файл

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