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Смертельные файлы

Black.png

Однажды, на одном, ныне не существующем форуме про разные находки, появился пост, в котором парень с ником andrew97 рассказал, что нашел на улице дискету, на которой обнаружил странный файл с названием black.png, который весил 666 КБ!

Кстати, от темы остался даже скриншот:

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Как уже говорилось ранее, сам форум мертв. Но, тем не менее, я тот счастливчик, который успел скачать это фото. Вот кстати и оно:

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Но дальше было самое интересное. Я вместе с другими ребятами решили подумать, вдруг в этом фото действительно все не просто так? В повседневности дискеты уже не используют, так что её скорее всего подкинули специально. И вот, тот самый andrew сказал, что попробует в граф.редакторе поиграться с изображением. Осветлить его, посмотреть свойства и т.д. Самое интересное, что после этого сообщения он больше ни разу не входил в сеть, что было странно, т.к на форуме он был очень активным участником. Но самое странное случилось примерно через неделю после случая. Его аккаунт ПРОСТО ПРОПАЛ С ФОРУМА! Он не был удален, ибо на том форуме даже удаленные аккаунты некоторое время все еще были аккаунтами, но со статусом "удаленный". Но в этом же случае, аккаунт Андрея полностью пропал, как будто его и не было. Это нас всех не на шутку напугало. Администрация форума не хотела отвечать на любые наши вопросы, касаемые этого человека. Ну а через пару дней у нас пропал интерес к этому форуму, и мы ушли с него. Сегодня я вспомнил эту историю и решил рассказать об этом вам. А что вы думаете по этому поводу?

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 22:18
Вчера, 22:18 by MalieseПросмотров: 108Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Форум дискета аккаунт файл

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Комментарии

#1 написал: MishaGold
Вчера, 22:28
+1
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Комментариев: 17
Странно... Что такого может быть в этом квадрате Малевича? Очень загадочно.
Зарегистрирован: 28.08.2015
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:02
+1
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Комментариев: 1 266
Странно, но я ничего не думаю по этому поводу. Мистика, правда?!

собака
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#3 написал: ARCB
Вчера, 23:16
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Комментариев: 61
Видать, сам Малевич, как мог оригинал картины передал.
Зарегистрирован: 16.05.2016
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