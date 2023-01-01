История домового Суседа

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:28 by

Привет! Я - домовой по имени Сусед, и я живу в старинном деревянном доме на углу улочки. Многие дети боятся меня, но на самом деле я не такой уж и страшный. Разрешите рассказать вам историю о том, как я помог одному маленькому мальчику.Однажды, вечером, когда все уже собирались спать, я услышал плач из одной из комнат. Не мог не обратить на это внимание. Выбрался я из-под пола, осторожно пробрался по коридору и заглянул внутрь комнаты.В комнате, на кровати, сидел маленький Максим. У него были грустные глаза и слезы текли по его лицу. Я был озабочен и подошел к нему поближе."Что случилось, Максим?" - спросил я, пытаясь успокоить его.Максим, удивленно посмотрев на меня, рассказал, что каждую ночь, когда выключаются света, из-под его кровати доносятся странные звуки. Он очень боялся и никак не мог заснуть. Что ж, я решил сразу же справиться с этой проблемой.Осторожно я спустился под кровать Максима, хотя для меня это было довольно тесно. Там, в полутьме, я встретил пару забавных существ - маленьких пылинок, которые здесь жили очень давно. Они оказались друзьями моими и рассказали, что всё, что они делают - это просто шалости. Они любят издали разные звуки, чтобы просто развлекаться.Я объяснил им, что это очень пугает Максима, и попросил их побыть тише. Они сразу поняли и согласились. Также я попросил их стать постоянными защитниками Максима, чтобы никто к нему не проник и не пугал его.На следующий вечер, Максим снова лег в постель, но на этот раз он был уверен, что всё будет хорошо. Света выключили, и звуки под кроватью перестали слышаться. Вместо этого, Максим услышал приятный шелест крыльев моих друзей-пылинок, которые стояли на страже.С тех пор, Максим перестал бояться ночи. Дружба с домовым, который оказался не таким уж и страшным, помогла ему преодолеть свой страх.Волшебство и мистика могут скрыться даже в самых обычных домах. Максим нашел во мне друга, а я нашел способ защитить его и помочь ему преодолеть страхи.Так что, дети, если иногда вам кажется, что ваш дом как-то живет своей жизнью, не пугайтесь! Возможно, это я, Сусед, и я всегда готов помочь вам в трудную минуту.

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