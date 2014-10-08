Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Древний миф

На самой заре времени, когда мир только был сотворён, на небе сияло совершенно иное солнце.
Оно светило также ярко как и то которое мы видим сегодня, но ночи были другие, намного более тёмные, потому что не было луны, а силы звездного света не хватало чтобы разгонять мрак.

Во мраке землю наводняли демоны, вампиры и ведьмы – творения жестокого бога тьмы Воланда. Во тьме нечистая сила властвовала безраздельно, но стоило лишь забрезжать утренней заре – и они спешили укрыться в пещерах и подземельях, ведь свет губителен для порождений тьмы.
И вот однажды ведьма по имени Явза захотела ходить по земле и днём чтобы причинять людям ещё больше страданий. Она принесла Воланду кровавую жертву и прошептала молитву
– О мой господин и повелитель, хозяин тьмы и крови, всепожирающего пламени и ледяного ветра, несущий смерть всему живому, уничтожь ненавистное солнце чтобы ночь длилась вечно, и твои дети могли властвовать над ничтожным человечеством!

Воланд, услышав эти слова, встал со своего трона и отправился в путь – в Верхний мир. Это был долгий путь, тёмный бог прошёл по земле как смерч неся разрушение и гибель всем людям и существам оказавшимся у него на пути. Однажды путь ему преградило многотысяное войско закованное в сталь. Ни один из тысяч воинов не вернулся домой с той битвы.

Наконец Воланд взошёл на самую высокую гору на земле и достиг врат Верхнего мира. Он шёл мимо дворцов богов и богинь, своих братьев и сестёр от которых он отрёкся ещё до сотворения мира. Его окружала стая ночных химер – как только какой-нибудь бог вставал у него на пути эти похожие на насекомых существа погружали его в глубокий сон.
И вот Повелитель тьмы достиг солнца. Он достал из ножен свой чёрный клинок и вонзил его в сияющую кору солнца.
Из образовавшийся дыры, словно кровь из раны, полился свет. Солнце тускело и уменшалось, на земле люди с ужасом смотрели в небо а Воланд ликовал – для него не было зрелища прекраснее чем видеть как умирает источник ненавистного ему света.

Но вдруг одна птица увидела что происходит и поспешила к богам. Она пробудила от колдовского сна самого Отца богов, и он увидев гибнущее солнце в ярости выпустил стрелу-молнию. Молния поразила Воланда прямо в грудь, и он рухнул с небес проклиная всё сущее, всех богов и людей.
Боги смогли залатать дыру в коре солнца, но же было утеряно слишком много света. Тогда было выкованно новое солнце, а поскольку старое хоть и потусклело но все ещё было достаточно ярким чтобы разгонять мрак, боги решили что оно должно освещать ночь и назвали его луной.

Теперь, когда лунный свет разгонял ночной мрак, чудовищные творения Воланда уже не могли выходить на поверхность земли и губить людей. Им пришлось бежать в самые недра, к чёрной бездне где они и остаются по сей день. Так силы зла в стремлении повелевать миром, сами же себя и погубили.
В тот миг когда прежнее солнце было ранено, на землю пролилось много света. Из этого света родились прекрасные и волшебные создания: альвы и цверги, позже названные эльфами и гномами, мудрые единороги и храбрые грифоны. Эти чудесные народы светлых существ заселили землю вместе с людьми.

Автор - неизвестен.
Источник - не указан.


Новость отредактировал Estellan - 12-08-2023, 19:17
12-08-2023, 19:17 by VsevolodПросмотров: 237Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Тьма ведьма мифология сказка боги Солнце Луна

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
13 августа 2023 16:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (141|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 868
Где-то сказка, а где-то и правда.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#2 написал: Веснянка
13 августа 2023 16:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (1314|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 519
История хорошая. Только вс-таки где автор её достал? В чьих-то дневниках, или в старой книге написана от руки была... источник неизвестен - это очень интригует, откуда же он про эту историю узнать мог.
Зарегистрирован: 30.01.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.