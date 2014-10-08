Древний миф

Новость отредактировал Estellan - 12-08-2023, 19:17

Vsevolod Просмотров: 237 Комментарии: 2 +3 12-08-2023, 19:17 by

На самой заре времени, когда мир только был сотворён, на небе сияло совершенно иное солнце.Оно светило также ярко как и то которое мы видим сегодня, но ночи были другие, намного более тёмные, потому что не было луны, а силы звездного света не хватало чтобы разгонять мрак.Во мраке землю наводняли демоны, вампиры и ведьмы – творения жестокого бога тьмы Воланда. Во тьме нечистая сила властвовала безраздельно, но стоило лишь забрезжать утренней заре – и они спешили укрыться в пещерах и подземельях, ведь свет губителен для порождений тьмы.И вот однажды ведьма по имени Явза захотела ходить по земле и днём чтобы причинять людям ещё больше страданий. Она принесла Воланду кровавую жертву и прошептала молитву– О мой господин и повелитель, хозяин тьмы и крови, всепожирающего пламени и ледяного ветра, несущий смерть всему живому, уничтожь ненавистное солнце чтобы ночь длилась вечно, и твои дети могли властвовать над ничтожным человечеством!Воланд, услышав эти слова, встал со своего трона и отправился в путь – в Верхний мир. Это был долгий путь, тёмный бог прошёл по земле как смерч неся разрушение и гибель всем людям и существам оказавшимся у него на пути. Однажды путь ему преградило многотысяное войско закованное в сталь. Ни один из тысяч воинов не вернулся домой с той битвы.Наконец Воланд взошёл на самую высокую гору на земле и достиг врат Верхнего мира. Он шёл мимо дворцов богов и богинь, своих братьев и сестёр от которых он отрёкся ещё до сотворения мира. Его окружала стая ночных химер – как только какой-нибудь бог вставал у него на пути эти похожие на насекомых существа погружали его в глубокий сон.И вот Повелитель тьмы достиг солнца. Он достал из ножен свой чёрный клинок и вонзил его в сияющую кору солнца.Из образовавшийся дыры, словно кровь из раны, полился свет. Солнце тускело и уменшалось, на земле люди с ужасом смотрели в небо а Воланд ликовал – для него не было зрелища прекраснее чем видеть как умирает источник ненавистного ему света.Но вдруг одна птица увидела что происходит и поспешила к богам. Она пробудила от колдовского сна самого Отца богов, и он увидев гибнущее солнце в ярости выпустил стрелу-молнию. Молния поразила Воланда прямо в грудь, и он рухнул с небес проклиная всё сущее, всех богов и людей.Боги смогли залатать дыру в коре солнца, но же было утеряно слишком много света. Тогда было выкованно новое солнце, а поскольку старое хоть и потусклело но все ещё было достаточно ярким чтобы разгонять мрак, боги решили что оно должно освещать ночь и назвали его луной.Теперь, когда лунный свет разгонял ночной мрак, чудовищные творения Воланда уже не могли выходить на поверхность земли и губить людей. Им пришлось бежать в самые недра, к чёрной бездне где они и остаются по сей день. Так силы зла в стремлении повелевать миром, сами же себя и погубили.В тот миг когда прежнее солнце было ранено, на землю пролилось много света. Из этого света родились прекрасные и волшебные создания: альвы и цверги, позже названные эльфами и гномами, мудрые единороги и храбрые грифоны. Эти чудесные народы светлых существ заселили землю вместе с людьми.Автор - неизвестен.Источник - не указан.

Ключевые слова: Тьма ведьма мифология сказка боги Солнце Луна

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