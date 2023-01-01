Ворона и кот

Летяга Просмотров: 58 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:15 by

Тихо кружась, с неба падал холодный снег.Ворона и кот сидели на скамейке.– Голодный? – участливо спросила ворона.– Да нет, я наелся вон в той мусорке, – и кот кивнул на открытый бак для мусора.– Мда-аа… и как ты живёшь-то? – поинтересовалась старая кошачья подружка.– Что же, хорошо живу, не жалуюсь, – ответил тот. – С тех пор, как моя хозяйка, моя мама, умерла, и меня выбросили на улицу, живу как придётся, – и кот печально опустил голову.Ворона вздохнула.– Мда-аа… Мыкаешься по помойкам, а всё о людях хорошо говоришь. Странный ты. Неправильный кот.– Моя хозяйка была хорошим человеком. Знаешь, какая она была! – вдруг завёлся кот. – Она была такая… такая, – и он, подняв глаза к небу, хотел что-то сказать, но задохнулся от нахлынувших чувств и всхлипнул.– Ну-ну… ну, – примирительно сказала ворона, – не надо. Не расстраивайся, не вернёшь её. А ты вот мыкаешься по подворотням и мусоркам.– Всё равно, – тихо возразил кот, – хороших людей много. Меня они не пугают и даже иногда кормят.Ворона презрительно каркнула.– Да, да, да! – разошелся кот. – Я тебе точно говорю, что есть Бог и есть Ангелы, я-то знаю. Хозяйка моя была Ангелом.– Бог… – философски заметила ворона, – Бог – он для богатых. А для таких нищих, бездомных горемык как мы, есть только холод, голод и камни в руке человека.Кот горестно покачал головой и снова вздохнул.Вдруг с небес промелькнул яркий, пронзительно красивый лучик. Тревожно пискнув, он упал прямо между передних лап кота.– Ой! – сказала ворона. – Это же… как его…– Точно, – радостно мяукнул кот, – это же попугай!Ворона, переступив с лапы на лапу, наклонила голову и насмешливо сощурила черный глаз.Маленькая корелла, желтого цвета, с ярко-красными щечками, опасливо покосилась на ворону и, осторожно приблизившись к коту, нежно ткнулась головкой ему в грудь.– Вообще-то, коты едят попугаев, – хрипло усмехнувшись, намекнула ворона. – Вот и пообедаешь. Не надо по мусорке шарить. Обед тебе прямо с небес упал, – философски закончила она и перескочила на нижнюю ветку березы.Кот фыркнул на эти слова и, поджав когти, несмело дотронулся до мягких пёрышек малыша. Тот поднял на него свои светлые глаза и, чуть косолапя, ещё ближе прижался к его тёплому боку.Кот осторожно погладил попугая правой лапкой. Да, он вспомнил…У его же хозяйки жил такой. Потом умер. Она его очень любила…И он, вдруг со злостью посмотрев на ворону, прошипел:– Коты не едят попугаев! Потому что попугаи хорошие. Коты любят попугаев.– Точно…Ты глупый и неправильный кот, – саркастически засмеялась-закаркала ворона.Маленькая птичка прижалась к теплой кошачьей груди и распушила пёрышки. Ей стало хорошо и тепло. И он, закрыв свои светлые глазки, беззаботно задремал.– Парадокс, – удивилась ворона и внимательно посмотрела на кота. – Сколько тебя знаю, но значит, так и не узнала – какой ты есть на самом деле!Кот ничего ей не ответил, мурлыкая про себя какую-то забытую песенку.Напротив них в нескольких шагах остановилась молоденькая девушка.– Ой… Ну надо же такое! – восхитилась она, – попугай, кот и ворона рядом сидят.И она, вытащив большой телефон, стала снимать видео. Рядом с ней остановилось ещё несколько человек, все вынули телефоны и весело и шумно переговариваясь, стали фотографировать необычную картинку.Но никто из них не бросил им и крошки хлеба.….Мужчина шел с работы домой. Колени ломило и спина ныла где-то справа. Он старался не думать об этом, а иногда уговаривал себя, что раз болит, то он ещё жив, а значит надо радоваться. После двенадцати часов ползания на коленях на заводе сложно было радоваться. Так что настроение было не очень. Да и погода была так себе.Он опомнился, когда уткнулся в спину нескольких человек, перегородивших проход через маленький скверик к его дому. Осторожно протиснувшись через них, он оказался напротив скамейки, рядом с которой росла высокая берёза.На ней сидела странная троица. Большой кот и маленький, прижавшийся к нему попугай. Рядом с ними сидела ещё и ворона. И все они смотрели на людей с явной опаской.Мужчина снял с плеча старую поношенную рабочую сумку и положил на скамейку рядом с котом.– Давай, приятель, залезай, – сказал он коту.Кот посмотрел на сумку, а потом на попугая и переступил лапами.– Давай, не сомневайся! И его обязательно возьму, – понял его сомнения усталый мужчина. – И домик ему красивый купим. Он будет на нём сидеть и свободно летать. Обещаю.И с этими словами мужчина протянул палец и маленький желтый попугай, чуть помедлив, забрался на него.Мужчина осторожно посадил его в сумку, а кот… Кот сам запрыгнул внутрь.Мужчина посмотрел на ворону и весело произнёс:– Ну что, пошли, что ли? – и протянул ей правую руку.Ворона ступила на протянутую ладонь и, забравшись на плечо, ворчливо заметила:– Ладно уж, уговорил. Схожу с тобой, посмотрю, как там устроится мой старый друг, кот. Может, и вкусного печенья перепадёт.– Не сомневайся, обязательно перепадёт, – донеслось из сумки. – Мужик-то… вроде ничего.– Все они сначала ничего… – проворчала ворона.Вдруг из сумки поднялась желтая маленькая голова с красными щёчками и, подняв хохолок, произнесла:– И я теперь тоже кому-то нужен… – и захлопав крыльями, попугай радостно запел, да так красиво…– Ах ты, моя птичка, – радушно отозвался растроганный кот. – Конечно нужен! Ты мне сразу стал нужен. А я тебе… – и попугай нежно прижался к своему новому другу.А мужчина спешил домой. Колени почему-то больше не болели, да и со спиной вроде всё стало нормально. А погода… Погода, я вам скажу, была просто удивительно хороша.Мужчина шел и улыбался, а из сумки доносился клекот попугая и мурлыканье кота. И даже ворчливая ворона, победоносно оглядывая редких прохожих, тихо сидела у него на плече. И слушала шелест крыльев. Крыльев Ангела.Да, они всё ещё существуют. Они живут среди нас. Просто мы не можем узнать их. Среди усталых прохожих с больными коленями… Среди тех, кто спешит покормить всех забытых и брошенных.Точно вам говорю!Автор: Олег Бондаренко

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