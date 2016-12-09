Сказка о директоре завода

Абрамович Просмотров: 401 Комментарии: 3 +1 Вчера, 12:42 by

Жила-была фирма. А именно, большой-большой завод. И работали на этом заводе рабочие. Их было очень-очень много и они выполняли разную работу.Директор завода очень ценил своих рабочих и всячески старался заботиться о них. Будем честны: не потому, что он их любил, а потому – что они работали на него и приносили ему хорошую прибыль.Некоторые работники занимали хорошие должности, работали в чистых офисах, а у некоторых работа была грязная и тяжелая. Им приходилось работать в шахтах, носить тяжёлые грузы, работать в опасных условиях. И, конечно же, никому не хотелось выполнять чёрную работу, всем хотелось работать в офисе. Но всем места в офисе не хватало, да и кто-то же должен выполнять тяжёлую работу?Чтобы рабочие не уходили со своих рабочих мест из-за тяжёлой работы, директор начал помогать им и создавать для них хорошие условия. Он дал им жильё, построил для них больницы, для их детей школы, давал им разные льготы, пособия, и даже нанимал режиссёров и снимал фильмы, где они, простые рабочие, показывались настоящими героями. Рабочие приходили вечером в своё жильё, смотрели фильмы и гордились собой. И желание уйти с тяжёлой работы утихало.Но всё же многих рабочих мучил вопрос: а что с ними станет, когда они состарятся и уже не смогут выполнять такую тяжелую работу? Куда они пойдут? Ведь они всю жизнь положили на этот завод. Тогда директор завода пообещал им выплачивать пенсию и не отбирать жильё, в котором они сейчас живут. В общем, все вопросы были решены, завод продолжал работать.Годы шли, директора заменил его сын, рабочие продолжали работать, многие из них состарились и жили на пенсию.Но бизнес есть бизнес, и, в первую очередь, для директора всегда важна выгода своего предприятия. Однажды он со своими финансистами, экономистами и бухгалтерами сел и подсчитал, что рабочие не так уж и выгодны, ведь на них стало уходить много денег: жильё, больницы, школы, пенсия… Директор начал думать, как бы ему сэкономить. И тут один из бухгалтеров подсказал ему, что старики – главная обуза. Из-за того, что когда-то бывший директор создал для рабочих хорошие условия – дал им жильё, построил больницы, тем самым дав им возможность заботиться о своём здоровье, теперь старики живут себе припеваючи на денежки завода, то есть, пенсию, и помирать ещё долго не собираются, так как медицина у завода на высоте.Директор созвал своих главных помощников и они начали думать, как исправить ситуацию. Они пришли к выводу, что от стариков нужно избавляться. Но просто так у них пенсию и жильё не отберёшь, ведь был же уговор, а если уговор нарушить, рабочим это не понравится. А ссориться с рабочими – себе же в убыток.Тогда директор и его помощники решились на крайнюю меру – сгубить стариков. Они очень долго думали, каким способом это сделать. И придумали создать вирус.Они очень долго всё продумывали. Вирус должен был быть такой, который не убивает всех подряд, ведь молодые рабочие нужны заводу. Изолировать стариков от остальных рабочих не получится – это будет слишком подозрительно. И поэтому директор и его команда создали вирус, который убивает только тех, у кого слабый иммунитет и много болезней, и это, в основном, старики. Да, вирус мог унести жизни и молодых рабочих со слабым иммунитетом, но таких, к счастью, очень мало, и директор понимал, что жертвовать чем-то надо.План директора начал работать. Всё шло так, как и было задумано: пожилые люди не справлялись с вирусом и умирали. Конечно же, вирус не добрался до всех, да и медработники не сидели сложа руки и всячески старались остановить эпидемию. И через какое-то время вирус удалось победить.Несмотря на то, что вирус был побеждён, директора вполне устраивал результат, который он получил: большая часть «обузы» спала с его плеч, и ему больше не придётся тратить лишние деньги на обеспечение чьей-то бесполезной жизни. Бесполезной, с точки зрения бизнеса. Ведь бизнес есть бизнес – важны деньги, а не что-то там ещё.Но на этом сказка не заканчивается. Директору хотелось всё большей и большей прибыли и он платил учёным за то, чтобы они создали ему роботов, которые смогут заменить рабочих. Мало того, что на рабочих уходило много растрат, так они ещё и доставляли много хлопот. Им не нравилось выполнять тяжёлую работу, они соглашались на неё только из-за тех благ, которые завод им предоставлял – жильё, медицина и прочее. И с годами их мозг, вроде бы, привык к такой системе – родился, выучился, пошёл работать на завод, и всё тебе дали – еду, жильё, зарплату. Да, пусть это не самое лучшее, но хоть что-то. И при этом особо не нужно напрягать мозги.Но всё же мечта уйти с тяжёлой работы и зажить хорошо не покидала рабочих.И директор потихоньку готовил для них эту мечту. Конечно же, делал он это, в первую очередь, для себя – роботов не надо кормить, поить, давать им жильё и выплачивать пенсию. Да, машины тоже требуют некоторых растрат, но всё же они куда выгоднее людей. Можно будет позакрывать больницы, школы, в общем, хорошая экономия получится.И вот настал тот день, когда учёные сообщили директору, что готова очень большая партия роботов, готовых заменить рабочих. Для директора это стало как хорошей новостью, так и большой проблемой. Что теперь делать с рабочими?Рабочих на заводе было очень много, большую часть завода составляли именно они. В офисах работало не так много людей. И теперь директор не понимал, как ему уволить такое количество людей?Директор начал обзванивать соседние заводы и спрашивать, не нужны ли рабочие им? Не то что бы директор сильно заботился о рабочих, больше он заботился о себе и о том, что разгневанные рабочие, оставшись без хлеба и жилья, разнесут его завод к грёбаным чертям по кирпичику. А ведь их реально очень и очень много, и директору с таким количеством людей не справиться.Но на соседних заводах ситуация была не легче. Богатые заводы тоже собирались заменять своих рабочих на роботов, и у них стояла та же проблема – людей некуда девать. Более бедные заводы готовы были принять рабочих, но работа там была намного тяжелее и никакого жилья и медицины они не предоставляли. Директор понимал, что рабочие, привыкшие к комфорту на своём заводе, вряд ли согласятся уйти на бедные заводы и поменять свои условия жизни на более худшие. И это, опять же, приведёт к агрессии и конфликту.Директор снова созвал своих помощников, чтобы придумать, как выпутаться из этой ситуации. Сказать рабочим просто: «Вы мне не нужны, вы для меня – тяжкий груз», – ни к чему хорошему не приведёт. И директор с его помощниками снова начали подумывать о том, что проще убить людей, чем пытаться с ними о чём-то договориться. Рабочие никогда его не поймут, они придумают способ избавиться от роботов, чтобы вернуть себе прежнюю жизнь. Их нигде никто не ждёт, и сами они не способны что-то для себя придумать, построить какой-то свой завод, ведь их этому не учили. Их учили – выполнять тяжёлую работу.Но как убить такое количество людей? Снова вирус? Нашествие инопланетян? Метеорит свалится с неба?Параллельно директор созванивался с другими богатыми заводами и спрашивал, какие у них есть идеи о том, как избавиться от людей. Вначале они решили избавляться от людей понемногу, постепенно и без смертей. Один из соседних заводов так закрыл один небольшой цех, уволил оттуда всех рабочих и спустя какое-то время на их место поставил работать машины. Реакция рабочих была ожидаемой – даже из-за одного небольшого цеха начались бунты по всему заводу.Тогда директора заводов сговорились и решили устроить в@йну. Они решили, что это отличный способ стравить рабочих одних заводов с рабочими других заводов, и пусть они сами друг друга поубивают.Так и сделали. Заводы начали друг с другом воевать. Директора насочиняли каких-то причин, по которым соседние заводы им враги, и люди поверили в это, ринувшись защищать свой завод от врагов. Идея сработала, рабочие ввязались в в@йну, но не всё шло по плану. Более образованные работники офисов начали заподазривать что-то неладное и распространять об этом слухи. Слухи, конечно же, доходили и до рабочих, и некоторые рабочие начали протестовать против в@йны и против своего начальства.И вот тут началось.Начался полный хаос и беспорядок. Не все заводы, конечно же, ввязались в эту заварушку, и многие рабочие, спасаясь, побежали именно на эти заводы. На заводы, которые не участвовали в в@йне. Другие рабочие начали в@йну против своего же начальства, но ни к чему хорошему это тоже не привело – они попросту уничтожили свои заводы, и в итоге им самим же некуда было пойти. Им оставалось одно – выживать на руинах своего завода или бежать на другие заводы, но на других либо шла в@йна, либо свободных мест совершенно не хватало.Наш же директор не намерен был сдаваться и придумывал со своими помощниками новые идеи. Он решил – будь что будет, если уж весь мир катится к чертям, то он выживет и построит всё заново на старых руинах. Только теперь уже всё будет по-новому, так, как он и мечтал – большую часть людей заменят машины. Теперь он загорелся идеей не просто избавиться от рабочих, которые доставляли слишком много проблем, а построить совершенно новый завод, на котором будут работать только «избранные» – самые умные, самые образованные, самые ответственные. А всю грязную и тяжёлую работу будут выполнять роботы.Он решил избавиться вообще от всех рабочих, не только от своих, но и от рабочих других заводов. Он созвал учёных, и они вместе начали придумывать, какие бы катастрофы устроить, чтобы не дать вообще шанса рабочим выжить. Наводнения, землетрясения, упавший метеорит – годилось всё. И он серьёзно понимал, что может это всё устроить.Созданные к этому времени партии роботов как раз сгодились – их запрограммировали создавать такие страшные оружия, на создание которых ни один человек не согласился бы. Но роботам что прикажут – то они и делают.Но и рабочие к этому времени поняли всю правду и начали придумывать свой план выживания. Теперь они тоже были готовы ко всему и, конечно же, готовы были дать отпор. Так как их голова освободилась от мучительных мыслей о тяжёлой работе и бессмысленном существовании, их стали посещать невероятные идеи о том, какую прекрасную жизнь они могли бы создать. Но уже с учётом прошлых ошибок – никакой замаскированной эксплуатации друг друга.Тем временем наш директор устроил первую катастрофу – он сделал так, что с неба упал метеорит и уничтожил часть мирных заводов. Почему мирных? Он хотел, чтобы от старой жизни, где люди выполняют тяжёлую работу, не осталось и следа. Он решил – что рабочих, выполняющих чёрную работу, вообще не должно существовать. На их месте должны быть только машины. И таких заводов тоже больше не должно существовать.Его завод на тот момент был полностью разорён, но он не переживал – он успел построить другой небольшой завод, на котором трудились роботы. Туда он со своими помощниками и переехал.Рабочие из разных заводов к этому времени сплотились в одном месте и начали тоже строить свой завод. К ним присоединились и другие разные люди – работники офисов и даже бывшие директора. На этом заводе чёрную работу тоже никто не выполнял – они украли роботов на одном из разрушенных заводов, и роботы делали всю тяжёлую работу.Наш директор собирался устроить вторую катастрофу – с наводнением, но вдруг до него дошли слухи о новом заводе, который построили рабочие. Директору это стало интересно и он начал выведывать всю информацию. Катастрофу же он пока отложил.Когда он узнал, что на этом заводе сплотились разные люди, и что на нём никому не приходится выполнять тяжёлую работу – он обрадовался. Ведь, по сути, он хотел того же – чтобы никто не выполнял тяжёлую работу, так как это невыгодно всем. Это не выгодно начальству, так как, чтобы внушить людям, что они должны работать на износ, приходится тратить огромное количество сил и ресурсов. И уж, конечно же, это не выгодно рабочим, которые хотят лучшей жизни.Он решил ехать на этот завод, чтобы помириться с людьми и предложить им сотрудничество. И так и сделал.Тот завод принял его предложение о сотрудничестве, т.к. воевать больше никто не хотел, и они вместе начали думать о том, какой новый мир они могут вместе построить.Конец.

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