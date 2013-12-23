Как появилась Снегурочка? Рождественская история«Дед Мороз и Снегурочка: незаданные вопросы, невысказанные ответы»
- Давно это было, - бабушка Фрося поправила очки, и, вздохнув, отложила недовязанный носок в сторону - Жила в одном селе девочка - первая красавица на деревне. Родители в ней души не чаяли: как могли баловали дочку, многое позволяли, ещё больше прощали.
В комнате царил уютный полумрак: кот дремал, устроившись поверх ажурной салфетки, на большой анахроничной радиоле; в углу мерцала гирляндой новогодняя ёлка; а возле кресла, очерчивая ровный круг тёплого света, возвышался торшер. Разинув рты, мы с друзьями слушали очередной рассказ бабушки, мысленным взором погружаясь в сказочный мир.
За окном хлопала карнизами вьюга, силясь распахнуть окно и засыпать снегом тёплую комнату. Тихо потрескивал фитиль свечи. Дарья прилипла к окну, прикрывая ладонями лицо от света, пытаясь разглядеть ночной двор.
- Ишь, колотит как. Того и гляди, стёкла выставит, - покосилась на окно матушка.
- Кто колотит-то? - огненным вихрем взметнулась рыжеволосая Даша: - Нет же за окном никого!
- Злая колдунья Вьюга и её сестрица Пурга - это они колотят в окна, они дверями хлопают, зазывая к себе человека. А как выйдет человек на улицу, они - тут как тут! Завертят его, снегом ослепят, ветром задуют - теряется человек в такой круговерти, не понимает, куда идти надо? Замёрзнет насмерть, только это и надо злым колдуньям. Не ходи ночью во двор, - учила Дашеньку матушка: - Закрутит, заметёт тебя Вьюга, а сестрица её, Пурга, ещё хуже - пропадёшь, и не найдёт никто.
Вот уже и полночь наступила. Родители уснули давно, но не спится Дашеньке. Не выходят из головы слова про двух волшебниц: Вьюгу да Пургу, что хлопают ставнями, да завывают в трубе.
"Одним глазком только и посмотрю, что они мне сделают-то"? - размышляет Даша. - "Даже на улицу выходить не буду - из сеней посмотрю в приоткрытую дверь".
Встала она тихонько с кроватки, шубку накинула, да и выскочила в сени, чтобы маму с папой не разбудить ненароком. Посмотрела в оконце: нет, не видать Вьюгу - заметено оконце снегом, даже двора не видать. Надела валенки Дарья, приоткрыла дверь. Рвётся дверь из рук, словно кто-то с той стороны дёргает. Завивает ветер снег волнами, а всё одно - не видать волшебниц.
"Так они за дверью прячутся!" - подумала Дашенька. - "Вот они-то дверь и дёргают. Сейчас как выскочу за дверь, как залаю на них, как Шарик! То-то они напугаются. Потом расскажу маме, то-то посмеёмся"!
Подумала так Дашенька, и как прыгнет за дверь. А за дверью-то и нет никого, только снег взметнулся, да за сарай умчался.
"Вот вы куда спрятались"! - обрадовалась Даша и вприпрыжку помчалась за сарай. Но и там никого не было, только ветер вздымал снежные буруны за околицей, перекладывая снег из одного сугроба в другой, из другого - в третий, а из третьего, вообще, развеивая по полям и лугам.
"Уж там-то колдуньям нипочём не спрятаться от меня", - обрадовалась Дашенька и выбежала за околицу.
- И напрасно мама с папой наутро искали свою доченьку, - продолжала свой рассказ бабушка. - Всем селом искали, но так и не нашли. Увлекли за собой её злые колдуньи Вьюга да Пурга.
Замёрзла Дашенька, озябла. Куда идти дальше, где дорога к дому никак не поймёт, следы все снег заметает. И поняла она, что зря не поверила маминым словам; напрасно вышла из тёплого дома; перехитрили её злые колдуньи. Хочет заплакать Дашенька, да не может - из глаз снежинки сыплются. Хочет подышать на озябшие пальчики, да не получается - изо рта туман стелется. Вдруг видит, по полю дедушка идёт: в тёплой шубе до пят, в толстых валенках, борода длинная по ветру развевается. Подбежала к нему Дашенька:
- Здравствуй, дедушка! Заблудилась я в поле, потеряла дорогу домой. Помоги отведи меня к маме с папой, они меня ждут давно - будешь для нас гостем дорогим.
Сказала так и заплакала. А из глаз снежинки так и сыплются. Жалко стало Деду Морозу (а это был он, конечно же) потерявшуюся девочку. Взял он её за руку, привёл к Зиме-Матушке да и рассказал ей всю историю.
- Вот, Зимушка-Зима, ты как хочешь, а нельзя девочку оставлять на погибель верную. Её Вьюга да Пурга на мороз выманили, за околицу увели; родители её, уж поди, все глаза выплакали, - рассказал Дед Мороз.
- Что ж ты, Дашенька, родителей-то не послушала? - укоризненно покачала головой Зима-Матушка: - Где же теперь твой дом искать: много на земле городов, а деревень ещё больше. А уж домов в них и не сосчитать. В каждом живут девочки и мальчики; в каждом живут чьи-нибудь родители. Может, ты адрес знаешь?
Нет, покачала головой Дашенька, не знает она адреса; не найти им своего дома вовек.
- Вот что, Дедушка, - говорит Зима-Матушка Деду Морозу: - Дозволяю вам в Новогоднюю ночь своё волшебство творить: становиться невидимыми и в каждый дом, где живут маленькие девочки и мальчики, приходить незаметно. Если ведут они себя примерно родителей слушаются да спят крепко, то исполните их самую заветную мечту: игрушку желанную, или конфеты любимые под ёлочку положите.
Вспомнила тут Дашенька про ёлочку наряженную, да так ей тоскливо стало, что снежинки из глаз так и посыпались, так и посыпались.
- И ещё, Дедушка, - промолвила Зима-Матушка: - Дашенька отныне будет тебе внучкой доводиться. Имя ей нарекаю - Снегурочка. Приходите в любой дом, где идёт веселье новогоднее; в любой хоровод, что вокруг ёлки кружится. Пусть внучка твоя тоже веселится, поёт, да с детьми в игры играет, чтобы согрелась она и не замерзала больше. А когда найдёте Дашенькин дом да родителей в нём, тогда Снегурочка вновь станет Дашенькой и вернётся к себе домой.
С тех пор и ходят они вдвоём: Дедушка Мороз да внучка Снегурочка. Любят приходить они к девочкам и мальчикам на праздники да хороводы водить вокруг наряженной ёлочки. А ещё больше любят, когда дети родителей слушаются: со двора не уходят да спят крепко.
- А отчий дом да родителей Дашеньки так до сих пор и не нашли, - вздохнула бабушка Фрося: - Потому и грустит Снегурочка: тихой становится природа и только сверкающие снежинки сыплются на землю - это Снегурочка грустит да плачет о своих родителях, предупреждения которых не послушала.
Бабушка Фрося убрала с колен неоконченное вязание:
- А ну-ка, пострелята, теперь пить чай, и - по домам, пока вас родители не потеряли!
А за окном хлопала карнизами Вьюга, и где-то далеко собирались в путь дедушка Мороз и внучка Снегурочка, чтобы вновь веселиться с детишками, да творить своё волшебство, дарованное им Зимой-Матушкой.
Алексей Гребнев (С)
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:00 by RudoznatetzПросмотров: 96Комментарии: 2
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