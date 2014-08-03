Случай в лесу Екатериновки, возле Новоульяновска

Стигандр Просмотров: 253 Комментарии: 2 +4 Вчера, 18:01 by

Я как раз сменила работу, устроилась на завод керамзитобетонных блоков. И небольшой компанией мы поехали в лес за грибами. Разделились. Через какое то время я поняла, что не слышу звуков с трассы, и голосов своих товарищей.То, что произошло в лесу, оставило меня в шоке. Я осознавала, что каждый звук, который я издавала, отдавался глубоким эхом вокруг меня, но все звуки, связанные с цивилизацией, вдруг исчезли. Было очень странно, так как я думала, что не ушла далеко от дороги. Я начала звать своих друзей и подруг, но никто не откликался. Я не паниковала, потому что была взрослой женщиной, да и время было светлое. Я решила сохранять спокойствие и искать выход из леса. Я надеялась вернуться обратно и увидеть своих друзей, с которыми мы приехали в этот лес на машине. Я так же ожидала, что раньше этого услышу звуки машин, проезжающих по трассе, и другие звуки, которые были мне знакомы и приносили успокоение. Но звуков не было.Я осмотрелась и поняла, что окружена высокими соснами, за которыми всё выглядело одинаково – просто густой лес без просветов. Я остановилась под одним из деревьев, посмотрела по сторонам, чтобы визуально понять в каком направлении мне идти, потом подняла голову. Высоко наверху прямо надо мной, горизонтально на ветках, словно подвешенная, виднелась крышка гроба. Это ужасно испугало меня, и я вскрикнула, побежала не оглядываясь, так как боялась её снова увидеть. Всё, что я думала в тот момент - убежать как можно дальше, чтобы её не видеть. Я быстро нашла трассу и выбежала на неё, где уже находились мои друзья.Я рассказала им про свой страшный опыт, но они просто стали смеяться. А я что, не знаю, как выглядит красная крышка гроба, обшитая изнутри белой материей?! Я предложила им проверить, если они не верят моей истории, показала рукой направление от куда прибежала, но никто из них не согласился. Мы очень быстро уехали, и с тех пор я больше не посещаю этот лес и в обще избегаю походов в лес. Я уверена, что то, что я увидела, была крышка гроба. Хотя она не парила в воздухе, у меня было чёткое ощущение, что она была там высоко, у самого ствола сосны к которой я встала спиной. Этот случай оставил след в моей памяти, и я больше не чувствую желания отправиться снова в лес.

Ключевые слова: Лес аномалия крышка гроба авторская история

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