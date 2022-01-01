Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Природные аномальные явления

Русалка

Однажды мой хороший знакомый отдыхал в Тверской области. База отдыха построена по левому притоку реки Шоши. Природа там замечательная. Кто-то приезжает порыбачить, кто-то просто отдохнуть.

Как-то вечером приятель вышел из домика и сел на берегу реки. Тихо, уютно, свежий воздух.
Вдруг слышит недалеко в воде всплеск и видит большой рыбий хвост. Думает, рыба, может, крупная какая. И тут у него волосы дыбом становятся.

Снова всплеск и появляется по пояс русалка: существо необычайное ( пишу, что он мог разглядеть). Волосы не развеваются, а как будто прилипли к голове, есть шея, руки похожи на человеческие, только тонкие. Рот узкий, глаза полузакрыты, нос как у человека. Грудь есть, но как бы бугорки на её месте, а не как у настоящей женщины.

Она мысленно сказала, чтобы он ее не боялся. И уплыла.

Он скорей к другу, с которым комнату делил. Тот выбежал на берег, но только услышал всплеск воды.

Было это в июле. Числа он не запомнил, а если это была ночь на Ивана Купала? Интересно.

Вчера, 15:29 by лесник1Просмотров: 65Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Мистика русалка авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.