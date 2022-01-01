РусалкаОднажды мой хороший знакомый отдыхал в Тверской области. База отдыха построена по левому притоку реки Шоши. Природа там замечательная. Кто-то приезжает порыбачить, кто-то просто отдохнуть.
Как-то вечером приятель вышел из домика и сел на берегу реки. Тихо, уютно, свежий воздух.
Вдруг слышит недалеко в воде всплеск и видит большой рыбий хвост. Думает, рыба, может, крупная какая. И тут у него волосы дыбом становятся.
Снова всплеск и появляется по пояс русалка: существо необычайное ( пишу, что он мог разглядеть). Волосы не развеваются, а как будто прилипли к голове, есть шея, руки похожи на человеческие, только тонкие. Рот узкий, глаза полузакрыты, нос как у человека. Грудь есть, но как бы бугорки на её месте, а не как у настоящей женщины.
Она мысленно сказала, чтобы он ее не боялся. И уплыла.
Он скорей к другу, с которым комнату делил. Тот выбежал на берег, но только услышал всплеск воды.
Было это в июле. Числа он не запомнил, а если это была ночь на Ивана Купала? Интересно.
Вчера, 15:29 by лесник1Просмотров: 65Комментарии: 0
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