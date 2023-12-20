Он РИСУЕТ тех, кого УБИВАЕТ! — Аналоговый ХОРРОР "URBANSPOOK" Эпизод 1

Он РИСУЕТ тех, кого УБИВАЕТ! — Аналоговый ХОРРОР "URBANSPOOK" Эпизод 1Сумасшедший маньяк, который не просто изощренным образом убивает своих жертв, но и оставляет на месте преступления жуткие картины и инсталляции. Полиция и детективы не просто сбиваются с ног, но и теряют своих лучших сотрудников. Пугающие фотографии и записи с камер видеонаблюдения, а также звонок в 911, где мы слышим, как убийца хладнокровно расправляется с женщиной. Всё это аналоговый хоррор "URBANSPOOK", где с каждым эпизодом действия маньяка становятся всё более жуткими, растёт количество вопросов, на которые не могут ответить лучшие сыщики города, а чувство тревоги нарастает в геометрической прогрессии.
Эпизод 1. Лица
Из описания к первому видео мы узнаем зачин этой страшной истории, некто рассказывает, что однажды решил заняться оцифровкой старых видеокассет, лежащих в подвале дома. Там ему попались действительно жуткие кадры о событиях, которые несколько лет назад едва не свели с ума жителей города.
В начале первого ролика сообщается, что около полугода назад полиция нашла на заброшенном складе три картины, название на которых отсылали к недавно совершённым убийствам. Первое изображение посвящалось убитой девушке по имени Карла Грей, у которой насчитали 36 на живых ранений на лице. Кроме того, у жертвы были удалены все зубы. На обратной стороне красовалась надпись "Зубы Карлы", и вот как выглядела эта картина:
Лицо с двумя рядами гигантских без зубов, которые начинались чуть ниже глаз. Жертве по имени Джеки Грэм также не повезло: её нашли в водоеме с 37 ранениями. Самое жуткое в этой истории то, что девушка оставалась жива, пока маньяк орудовал ножом. Картина под названием "Плавающая Джеки" выглядит не менее жутко:
Нам показывают женщину, у которой из кровавого водоёма торчит только лицо. Далее нам сообщают, что спустя два месяца были обнаружены и другие картины. Однако они не были связаны с какими-либо известными убийствами:
"Восковая фигура Tом", покрытый воском человек, чье лицо искажает гримаса ужаса.
"Тайное лицо Лизы": женщина держится руками за лицо, с которого снята кожа.
Висячий Джимми: бледный человек с неестественно широко открытым ртом.
Дэниел после пожара: парень с обуглившимся лицом.
Последний взгляд Дженнифер: ухмыляющаяся женщина с широко раскрытыми глазами.
"Кричи, Мэгги, кричи": бледное лицо застывшее в крике.
После жутких находок, полиция решила начать расследование, ведь на картинах могли быть изображены будущие жертвы неизвестного маньяка.
Тогда, в участок пришел конверт с тремя вложенными фотографиями, каждый из которых был подписан. Предполагалось, что на снимках были запечатлены убитые люди:
Джеймс,
Джеки
и Джимми.
Полиция уже не надеялась справиться собственными силами и призвала граждан сообщить всё, что они знают о жутких находках, по указанному телефону.
Однако два дня назад удалось найти еще одну картину: автопортрет.
Мы видим красное лицо человека с парой горящих глаз. Выходит, маньяк решил поиграть со служителями закона и отправил им своеобразную наводку.
To be continued
Автор: URBANSPOOK.
Автор видео-обзора, с которого был взят текст: Fantom .
Новость отредактировал Estellan - 20-12-2023, 21:28
20-12-2023, 21:28 by dimacraft04Просмотров: 264Комментарии: 0
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