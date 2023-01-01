Микки Маус во Вьетнаме (потерянная короткометражка)

Nightmare_house Просмотров: 56 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:04 by

Короткометражный сюжет (широко известный как Микки Маус во Вьетнаме) - это 16-миллиметровый антивоенный андеграундный анимационный короткометражный фильм. Режиссером был Уитни Ли Сэвидж (отец Адама Сэвиджа, прославившегося в "Разрушителях легенд"); продюсером и главным дизайнером был Милтон Глейзер. Он был выпущен независимо в 1969 году и имеет общую продолжительность в одну минуту.Микки Маус счастливо прогуливается, пока не видит табличку с надписью "Вступай в армию и повидай мир"; затем он уходит за кадр и возвращается со шлемом и пистолетом; он прибывает во Вьетнам во время войны на круизном лайнере; однако через несколько мгновений, прогуливаясь по траве, враг стреляет ему в голову. Короткометражка заканчивается тем, что Микки лежит мертвый на земле, его улыбка медленно превращается в хмурый взгляд.Короткометражка была выпущена под эгидой студии Max Cats и Whittesey Sledge Studios. По словам Глейзера, это было предназначено для фестиваля Angry Arts, который, по его словам, был "своего рода акцией протеста, приглашающей художников создать что-нибудь, чтобы выразить их озабоченность войной во Вьетнаме и желание положить ей конец"; Микки Маус был выбран из-за того, что он был символом невинности.Фильм получил награду Международного фестиваля короткометражных фильмов в Оберхаузене в 1970 году. По словам Глейзера, фильм был положительно воспринят зрителями.Фильм многие годы ошибочно считался утерянным. Фильм демонстрировался под французским названием "Микки во Вьетнаме" или "Микки Маус во Вьетнаме" на фестивале Кот-корт-де-Пантен во Франции в 1998 и 2003 годах. В обоих случаях копия поступила от французского дистрибьютора ISKRA. В Кинематографе Квебека в Монреале, Канада, в 2004 году использовалась его собственная копия.22 апреля 2013 года пользователь YouTube загрузил видео. Пять лет спустя, 31 июля 2018 года, другой пользователь YouTube загрузил полный короткометражный фильм на искаженном видеозаписи, которая имеет слабый выцветший цвет; эта версия включает вступительные и заключительные титры, фильм SMPTE Universal countdown film leader и слайд Disney для входа в сегмент "Слуги видеосистем" Telecine Compact Video Systems, оба из которых отсутствовали при загрузке 2013 года, а также звуковую дорожку, которая до этого считалась полностью утерянной. В саундтреке широко используется музыка The Gonk Герберта Чаппелла, которая была популяризирована в фильме ужасов Джорджа А. Ромеро 1978 года "Рассвет мертвецов".Вот ссылка на видео:

Ключевые слова: Потерянный эпизод короткометражка авторский текст

Другие, подобные истории: