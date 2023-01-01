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Поезд в никуда. Страшные истории. Женская озвучка

Поезд идёт по безжизненной пустыне, наполненной жуткими пейзажами. Пассажиры поезда либо не знают что произошло, либо знают и тихо сходят с ума от осознания того, что уже ничего не вернуть, и страшные последствия будут преследовать вечно...



Автор истории: Константин Нормаер.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:09
Сегодня, 00:09 by LilusamaПросмотров: 46Комментарии: 0
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