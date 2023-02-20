Ужас ночи. Страшные истории

Ужас ночи. Страшные историиПавел отдыхал в компании друзей, наступали сумерки, костер мерно потрескивал. Спокойствие было нарушено псом друга, который заметил нечто, пролетающее недалеко от земли. Пес выполнил свой охотничий долг, приговорив к смерти невинную птицу... но этот поступок повлек за собой страшные последствия, ведь неупокоенным душам свойственно возвращаться😈
Автор истории: Кирилл Смородин
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Сегодня, 08:27 by LilusamaПросмотров: 122Комментарии: 1
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