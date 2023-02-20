Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Обзор страшных видео

Ужас ночи. Страшные истории

Павел отдыхал в компании друзей, наступали сумерки, костер мерно потрескивал. Спокойствие было нарушено псом друга, который заметил нечто, пролетающее недалеко от земли. Пес выполнил свой охотничий долг, приговорив к смерти невинную птицу... но этот поступок повлек за собой страшные последствия, ведь неупокоенным душам свойственно возвращаться😈



Автор истории: Кирилл Смородин
Страница автора: Источник

Сегодня, 08:27 by LilusamaПросмотров: 122Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Сова Мистика видео аудиорассказ

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Кратос
Сегодня, 12:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Похоже на Гробовщика
Зарегистрирован: 20.02.2023
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.