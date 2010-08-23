Утерянный страшный Каламбур

Galanin-Talanin Просмотров: 440 Комментарии: 1 +1 Вчера, 10:54 by

Мне лет шесть. Отец по вечерам включал свои старые пиратские кассеты с фильмами - ну вы знаете, боевики с гундосымпереводом. После двух фильмов, если оставалось место - где шёл чёрный экран, дописывали мультики и клипы.На кассете с фильмом Джекки Чана "Доспехи Бога" (в детстве вообще не понимал сюжет, но смеялся в начале,когда Чан дразнит аборигенов так, что похоже на крепкое русское словцо) имелась дописка - это был Каламбур.Да, тот самый Каламбур с усачом, его женой-со-сковородкой, моряком с балабончичком и мишкой. Я смотрел его тогдана ТНТ, и обрадовался интересной для меня записи. Но это был... другой Каламбур. Психоделический. Странный. Местами криповый. Потусторонний. Это был не выпуск. Не было ведущего, заставок, титров с весёлой песенкой и "полароидными" фото. Да не было даже самой дурацкой в мире музыки "Деревни дураков"! Всего несколько сюжетов, и все рубрика "Деревня дураков". Они появились разу - внезапно, записаны поверх титров "Доспехов". У сюжетов было перенасыщенное, жёлто-красное качество многократно переписанной видеокассеты, оттого глуховатый звук. Сюжеты были очень дешёвые. Стены дома словно нарочито сделаны из коробок. Декорации тоже картонные - особенно печь.Далее я лишь поверхностно опишу сюжеты, как я запомнил. Возможно, многие детали позабыл, или попутал. Также опишу впечатления.В первом сюжете усача и жену в их избе. Но это не та изба с неественной геометрией дома, которую мы полюбили!Играет грустная и печальная музыка. Усач и жена сели за обеденный стол, а моряка не позвали. Он забирается в печь, и...его рука начинает расти до неестественных размеров!!! Она растёт, вытягивается, и ворует со стола еду! Хозяеваувидели моряка и выгнали его из избы. Когда моряк ушёл... входная дверь исчезла!Второй сюжет начинается как Мишка плачет в тёмном зимнем лесу. После усач спит, но ему снятся...раздетые девушки, пусть будет так. Усач не можетуснуть, и страшно и тревожно стонет. Усач кладёт в постель книгу со сказками. Ему снится жуткая сказка, как изтемноты появляется Дед Мороз, который начинает страшно смеяться в камеру (он очень близко подошёл к камере и онаснимает только его лицо).Я лишь дважды посмотрел эту запись. Мне не понравилось в детстве. Музыка и общее дешёвое и криповоенаполнение отталкивали меня. Спустя много лет я вспомнил про сюжеты. Они сначала казались мне ложным воспоминанием,но я чётко помню, что они были. К сожалению, кассеты не сохранились (вы скажете - классика жанра). Я принялсяискать эти сюжеты на ютубе. Перемотал все сюжеты Деревни дураков - сняты они в привычных декорациях, звучитзнаменитая деревне-дураковская мелодия. Поиски были тщетны. Или нет? Ведь в 12-м новогоднем выпуске я нашёлсюжет, снятый в тех самых дешёвых декорациях, с той самой грустной музыкой, что была в серии про моряка-вора-мутанта!Я чётко вспомнил, что именно такая Деревня дураков и была записана в конце той злополучной кассеты, и понял,что храню совсем не ложное воспоминание.Вопрос ко всем - что это было? Были ли другие, самые старые выпуски Каламбура? Вы их помните?

Ключевые слова: Каламбур Деревня Дураков Дед мороз видеокассета авторская история

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