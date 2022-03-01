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Загадочное наследие

Клавдия Петровна очень любила свою дочь и хотела окружить её теплом и лаской — дать то, что она не получила от своей матери. Однако Лизонька выросла и покинула отчий дом со своим мужем, удалившись от матери. Тогда Клавдия решила приманить к себе дочь использовав родовую матрешку...



Автор истории: Алексей Холодный.
Ссылка на рассказ: Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:58
Вчера, 23:58 by LilusamaПросмотров: 237Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мистика кукла ведьма аудиорассказ видео

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