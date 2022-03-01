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Искупление грехов. Страшные рассказы. Ужасы

Артур ненавидел свою жизнь. Он жил испытывая лишь страх и злость, а хорошие вещи он попросту не замечал. Одним днем к нему пришел незваный гость, который перевернул его жизнь с ног на голову. И лишь пройдя точку невозврата он увидел, что вся его жизнь это ад, который он створил самостоятельно.



Автор истории: Кирилл Смородин.
Ссылка на рассказ: Источник.

Вчера, 12:40 by LilusamaПросмотров: 136Комментарии: 0
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Ключевые слова: Страшилки ад дьявол ужасы аудиорассказ видео

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