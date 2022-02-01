Хомяк. Страшные истории. Ужас. Аудиокниги
Не знаю как у кого, а у меня самая ужасная теща! Она просто ненавидит меня, каждое мое действие, я все время что-то делаю не так. В её глазах только отвращение и сожаление из-за того что её милая дочь вышла за такого урода как я. Почему земля вообще носит таких людей? Она самая настоящая ведьма с не менее отвратительным питомцем - хомяком, просто мерзость. Одним чудесным днём с моей уважаемой тёщей произошло кое-что непредвиденное, что позволило мне вздохнуть с облегчением... Но облегчение было недолгим, так как безобидный хомячок оказался не так прост...
Автор истории: Дмитрий Видинеев
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Сегодня, 11:39 by LilusamaПросмотров: 41Комментарии: 0
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