Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Обзор страшных видео

Держись подальше от фокусников. Страшные истории

Мы каждый раз восхищаемся фокусниками, стараемся уследить за каждым их шагом, но они очередной раз обводят нас вокруг пальца. А вы когда-нибудь участвовали в фокусе? Например, выбирали карту из колоды, реквизит, а может быть вас заставляли исчезнуть? Герою истории выпал шанс поучаствовать в фокусе, и он об этом очень сильно пожалел....



Автор истории: Даниил Лукьянченко
Ссылка на рассказ: Источник


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45 by LilusamaПросмотров: 49Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Фокусник аудиорассказ видео страшные истории

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.