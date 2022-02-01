Держись подальше от фокусников. Страшные истории

Держись подальше от фокусников. Страшные историиМы каждый раз восхищаемся фокусниками, стараемся уследить за каждым их шагом, но они очередной раз обводят нас вокруг пальца. А вы когда-нибудь участвовали в фокусе? Например, выбирали карту из колоды, реквизит, а может быть вас заставляли исчезнуть? Герою истории выпал шанс поучаствовать в фокусе, и он об этом очень сильно пожалел....
Автор истории: Даниил Лукьянченко
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45 by LilusamaПросмотров: 49Комментарии: 0
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