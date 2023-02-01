Побег к гуманоидам

Южная Африка. 1956г.

Уотербери, штат Коннектикут, 1987г.

Вашингтонская "карусель". 1952 г.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:08

димик Просмотров: 86 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:08 by

Лейтенант военно-воздушных сил США Мел Ноэл много лет пытался рассказать о том, что он пережил во время нескольких своих полетов. Но его всячески одергивали и в конце концов уволили из ВВС за "недисциплинированность".Позже экс-офицер передал свою информацию немецкому журналу "Эсотера" с двойной целью. Во-первых, чтобы его личный опыт стал еще одним доказательством существования иных миров, населенных разумными существами...И, во-вторых, дабы люди знали: военные власти США, хотя и доказывают, что другие миры - плод воображения, сами собирают любую информацию, с ними связанную.Итак, вот что рассказал Мел Ноэл."Это происходило в конце 1953-го и первые месяцы 1954 года. Ни я, ни мои товарищи по летной школе непосредственного участия в корейской войне не принимали - мы еще только учились. Как выпускники, мы были приписаны к эскадрилье, базировавшейся на западе США. Через некоторое время командование отобрало троих, я был в их числе.Нам сказали, что мы будем участвовать в выполнении задания, связанного с безопасностью государства, и пояснили, что оно имеет отношение к НЛО. Нам также было сказано, что все, что может произойти в ходе миссии, строго секретно.В течение нескольких часов нам показывали фильмы, отснятые с военных самолетов. Мы видели на экране сотни НЛО. Большая часть документов была из архивов правительства, некоторые конфискованы у гражданских лиц.С наших реактивных F-86А "Сейбр" сняли все вооружение и заменили его фото- и киноаппаратурой. Мы стали летать в тесном строю в различных атмосферных условиях на высоте примерно 38 тысяч футов (около 12,5 тысячи метров) над зоной Скалистых гор (штаты Айдахо и Юта)...И вот однажды сбоку от нас неожиданно появились 16 объектов. Они летели в четком строю с такой же скоростью, что и мы. Было превосходно видно, что каждый объект окружала своего рода аура, похожая на свечение неона. Потом объекты сломали строй и разделились на четыре группы по четыре единицы в каждой. Через минуту они снова перестроились и продемонстрировали маневры, которые по нашим учебникам просто невозможны. Мгновенно остановились на скорости 3000 миль (более 4800 километров) в час. Потом опять начали движение с моментальным ускорением. В диаметре они имели 150-180 футов (около 50 метров), а в высоту 20-30 футов (6-9 метров)...Когда мы вновь встретились с НЛО, их было пять. Только они вели себя иначе: двигались, колеблясь вверх и вниз, полностью игнорируя законы аэродинамики и полетов, которые изучали мы.Вскоре произошла и третья встреча. В какой-то момент мы услышали приказ изменить частоту радиосвязи. Когда я поймал ее, то услышал в наушниках незнакомый голос, который отвечал на вопросы, хотя никто из нас ничего не спрашивал. Позже, уже когда мы приземлились, полковник сказал, что вопросы задавал он. "Я спрашивал не голосом, а мысленно", - сказал он.Первым его вопросом был: "Верите ли вы в Бога?" Ответ слышали все: "Мы верим во всемогущую силу Вселенной. Вы должны осознать, что есть 150 миллиардов других миров". На другой вопрос: "Кто вы? Откуда вы прилетели?" ответ был следующим: "В наши эскадрильи входят индивидуумы с планет, которые вы называете Венера, Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн". Полковник предупредил нас: "Можете сказать, что видели НЛО, но никому ни слова о связи по радио".Морально, психологически мы не были готовы к тому, что произошло. Мы хотели только одного - уехать куда угодно, лишь бы не участвовать больше в сверхсекретной миссии. Нам дали успокоительные лекарства и освободили от дальнейшего участия в специальном задании.Двумя месяцами позже полковник позвонил мне и пригласил к себе домой. У него я встретил двух других пилотов. Полковник заметно нервничал, не переставая шагал по комнате. Наконец он заговорил: "Та радиосвязь не была первой. Она была первой лишь для вас, потому что вы стали ее свидетелями". Потом он поведал нам кое-что из своего опыта. Конечно, это не было даже десятой частью того, что он знал. Но и это нас ошеломило.Во время одного из полетов, когда полковник в первый раз беседовал с пилотами инопланетных кораблей, они информировали его, что организовали для него встречу на борту одного из НЛО. Она состоялась в небольшой пустынной долине в 18 милях за Фениксом в штате Аризона. Летающая тарелка диаметром 150 футов (45 метров) стояла на земле на трех опорах. Прежде чем полковник вошел в нее, ему вручили небольшой металлический диск - он должен был держать его между ладонями на уровне живота, чтобы не пострадать от силового поля, окружавшего НЛО.На борту полковник был представлен Учителю, которому он сразу стал задавать вопросы: зачем они прилетают на Землю, что можно ждать от будущего и так далее. "Мне ответили, - делился с нами полковник, - что они были ответственными за нашу планету, будущее которой не внушает оптимизма. Наша планета считается временным, в некотором роде переходным местом жительства, куда посылают прежде всего тех, у кого есть серьезные проблемы, требующие решения. Они также подтвердили мне достоверность теории перевоплощения".Затем Учитель сказал, что грядет новая эра, влияние которой уже сказывается, но которая полностью даст о себе знать к 2000 году. В качестве прелюдии следует ожидать многочисленных политических мутаций, а также религиозных и социальных революций. От обитателей Земли, по словам Учителя, исходят излучения исключительно негативного характера. "Мир Земли материалистичен, он перестал быть целью духовной жизни, - говорил он. - Дети - ваша единственная надежда. Однако в четыре года они уже подвержены влиянию ваших предрассудков, недоверия, ненависти и эгоизма до такой степени, что уже стоят на неверном пути. Мы же начинаем воспитывать детей с трех месяцев - в 15 лет они уже специалисты в области телепатии..."В 1957 году я вернулся в Коннектикут. Двумя годами позже получил от полковника телеграмму. Он находился в аэропорту Уайт-Плэйнс и сообщил мне свой номер телефона. Я тотчас позвонил ему. Он предложил встретиться и сказал, что должен сообщить мне нечто очень важное. Когда я приехал, полковник выглядел заметно взволнованным, но довольным. "Я решил, - сказал он, - ухожу с ними!""Вам не страшно?" - спросил я. "Ни капли, - улыбнулся он. - Наоборот, я самый счастливый человек на свете. Жду этого момента, как ребенок, ждущий прихода Деда Мороза"...С этой встречи я стал звонить ему каждый день... Через 27 дней, когда я позвонил в очередной раз, мне сказали: "Полковник выполняет задание над Атлантикой". Подождав несколько часов, повторил звонок. И тогда мне сказали, что полковник пропал и что его ищут. На следующее утро я снова позвонил. "Нет никаких следов - ни его, ни его самолета. Мы прекращаем поиск", - услышал я в ответ..."Вскоре после этой публикации Мел Ноэл пропал без вести. Может быть, с ним произошло то же, что с его коллегой - полковником, а может, и худшее - то, что происходит с теми, кто много говорит?..Добавил: Звездочёт.

Ключевые слова: НЛО пилот рассказ свидетельство

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