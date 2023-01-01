Инопланетянин?

Riffex6 Просмотров: 87 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:30 by

Эта жуткая история произошла со мной совсем недавно (два дня назад).Я лежал в больнице в другом, огромном и совершенно незнакомом мне городе. Я пытался заснуть, но чувство тревожности не давало мне это сделать. Это у меня бывает часто, но сегодня это выразилось очень сильно. Когда я открыл глаза и перевел взгляд на окно, а я был на пятом этаже, я увидел множество светящихся фонарей, окон и фар от машин. Я не привык к такому, так-как я жил все время в очень маленьком городе, а тут такой большой.Я всматривался в звезды и увидел странную штуку на небе. Резко за окном ударила огромная, синяя молния. Она выглядела так неестественно и жутко, как будто в каком-то фильме 80-х, 90-х годов. Я был в шоке, никогда не видел такого удара молнии. Я хотел встать и посмотреть что там, но чувство усталости не давало мне это сделать. В миг, когда молния ударила, на том же месте появилось такое же неестественное как молния, как у нас говорят «НЛО»(неопознанный летающий объект). Эта штука издавала странные звуки и она просто улетела. Я не знаю, что это было, но, когда я перевел взгляд на середину палаты, я увидел двухметровое существо зеленого цвета. Оно/он/она выглядело так-же неестественно и у него/неё не было глаз, либо же это стояло просто ко-мне спиной.Усталость взяла вверх над страхом и я просто уснул. Потом я проснулся и начался обычный день, я ел, лежал, в общем, занимался ерундой. После меня выписали из больнице. Я до сих пор не понимаю, почему никто не обратил на это внимание. Или же это просто побочный эффект от наркоза...

Ключевые слова: Инопланетянин оно НЛО авторская история

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