Преследуемые солнцем

polzzut Просмотров: 333 Комментарии: 4 +5 Вчера, 15:21 by

История произошла, когда я была ребёноком лет шести. Не знаю, что это именно было, обман зрения, иллюзия иль метеорологическое явление - без понятия.Случилось это за городом. В тот момент я находилась в поле, граничащим с дачными участками, лесом, и в полукилометре располагалась ж/д. Я как обычно проводила последние беззаботные летние деньки перед поступлением в школу, запуская бумеранг с соседками постарше, лет эдак на 4-5. Когда мне в руки попал желаемый предмет, я запустила его, не умея его бросать, и он улетел в высокую траву за глинистой скользкой противопожарной полосой, успевшей за своё недолгое существование поглотить не одну пару ботинок попавших на неё неосторожнных, но по большей части конечно нетрезвых, прохожих. Получив порцию недовольства в свой адрес, мы коллективно полезли искать игрушку в зарослях и глине. Изрядно попотев, нам всё же удалось отыскать искомую безделушку. Горя желанием продолжить игру, мы вскинули головы вверх, и увиденное заставило нас впасть в ступор. Это было Солнце.Казалось бы, что может быть необычного в Солнце, блестящим сквозь тучи в пасмурный день? Но оно двигалось. Методично от одного конца поля к другому.В попытках найти рациональное объяснение данному явлению, на которое не хватало наших детских мозгов, мы обратились к интернету. Никакой информации найти вообще не удалось, поэтому мы решили спросить у мамы одной из девочек, что же это может быть, у которой внятный ответ получить тоже не удалось, а лишь пожимание плечами и краткое: «Ну, девочки, даже не знаю...».Вернувшись на место происшествия, мы обнаружили изменение траектории объекта. "Оно" стало плавать в воздухе по какому-то волнообразному пути, словно кто-то дёрнул за струну с нанизанным шариком на ней.Мы решили удалиться с места происшествия от греха подальше, но от увиденного нас словно парализовало на месте. Теперь лже-Солнце стало двигаться в такт нашему пути, изредка забегая вперёд или же наоборот, немного отдаляясь назад, словно отбрасываемое неведомым течением.Заприметив вдалеке старушку, одна из девочек пошутила, дабы напугать тогда доверчивую меня: «Видишь, бабушка идёт? ОНИ её вот-вот засосут, как только подлетят».После этих слов я пулей рванула домой, заработав на последующие пять лет фобию всего, что связано с НЛО и внеземными цивилизациями.Прошло уже больше десятка лет, а я до сих пор не понимаю, что это было, а вы?

Ключевые слова: детство НЛО Солнце поле авторская история

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