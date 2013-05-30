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НЛО / Истории из жизни

Преследуемые солнцем

История произошла, когда я была ребёноком лет шести. Не знаю, что это именно было, обман зрения, иллюзия иль метеорологическое явление - без понятия.

Случилось это за городом. В тот момент я находилась в поле, граничащим с дачными участками, лесом, и в полукилометре располагалась ж/д. Я как обычно проводила последние беззаботные летние деньки перед поступлением в школу, запуская бумеранг с соседками постарше, лет эдак на 4-5. Когда мне в руки попал желаемый предмет, я запустила его, не умея его бросать, и он улетел в высокую траву за глинистой скользкой противопожарной полосой, успевшей за своё недолгое существование поглотить не одну пару ботинок попавших на неё неосторожнных, но по большей части конечно нетрезвых, прохожих. Получив порцию недовольства в свой адрес, мы коллективно полезли искать игрушку в зарослях и глине. Изрядно попотев, нам всё же удалось отыскать искомую безделушку. Горя желанием продолжить игру, мы вскинули головы вверх, и увиденное заставило нас впасть в ступор. Это было Солнце.
Казалось бы, что может быть необычного в Солнце, блестящим сквозь тучи в пасмурный день? Но оно двигалось. Методично от одного конца поля к другому.
В попытках найти рациональное объяснение данному явлению, на которое не хватало наших детских мозгов, мы обратились к интернету. Никакой информации найти вообще не удалось, поэтому мы решили спросить у мамы одной из девочек, что же это может быть, у которой внятный ответ получить тоже не удалось, а лишь пожимание плечами и краткое: «Ну, девочки, даже не знаю...».
Вернувшись на место происшествия, мы обнаружили изменение траектории объекта. "Оно" стало плавать в воздухе по какому-то волнообразному пути, словно кто-то дёрнул за струну с нанизанным шариком на ней.
Мы решили удалиться с места происшествия от греха подальше, но от увиденного нас словно парализовало на месте. Теперь лже-Солнце стало двигаться в такт нашему пути, изредка забегая вперёд или же наоборот, немного отдаляясь назад, словно отбрасываемое неведомым течением.
Заприметив вдалеке старушку, одна из девочек пошутила, дабы напугать тогда доверчивую меня: «Видишь, бабушка идёт? ОНИ её вот-вот засосут, как только подлетят».
После этих слов я пулей рванула домой, заработав на последующие пять лет фобию всего, что связано с НЛО и внеземными цивилизациями.

Прошло уже больше десятка лет, а я до сих пор не понимаю, что это было, а вы?

Вчера, 15:21 by polzzutПросмотров: 333Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: детство НЛО Солнце поле авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 19:01
-1
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Репутация: (107|-9)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 597
НЛО окутан плазмой. Уже давно известно, что какого-то фига тарелки используют плазму, думаю, чтобы уменьшить трение. Хотя и не факт, может быть, чтобы выйти на уровень телепортации.
Одно меня терзает в истории. Девочки рассказали взрослой женщине этот случай и вернулись на ту поляну. Почему женщина не пошла с ними? Была слишком полной..., пьяной???... . Консервировала овощи с фруктами??? Или смотрела Санта Барбару???
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: polzzut
Вчера, 19:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1
Цитата: Eifersucht
НЛО окутан плазмой. Уже давно известно, что какого-то фига тарелки используют плазму, думаю, чтобы уменьшить трение. Хотя и не факт, может быть, чтобы выйти на уровень телепортации.
Одно меня терзает в истории. Девочки рассказали взрослой женщине этот случай и вернулись на ту поляну. Почему женщина не пошла с ними? Была слишком полной..., пьяной???... . Консервировала овощи с фруктами??? Или смотрела Санта Барбару???


Нет, просто она подумала, что у детей разыгралась фантазия или что вроде того, да и дела по благоустройству участка, для неё были гораздо важнее, чем какое-то летающие взад-вперед солнце
Зарегистрирован: 30.01.2023
#3 написал: Jako tako
Вчера, 20:36
+2
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Репутация: (273|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 224
Да, я думаю, что это нло. Описание похоже на то, что слышала в рассказах о светящихся шарах над полями ночью. У меня папа давно пересказывал такую историю моего дяди. Только шар был красным. Но я думаю, что цвет - это как раз мелочи.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 03:45
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Публикаций: 45
Комментариев: 3 216
Ну вообще я очень согласна с первым комментарием. Если б мой 6-летний ребенок пришел и сообщил о каком то несанкционированном солнце, то я б как минимум пошла и поглядела, а что это там такое на небе дрыгается. Мамаша странная.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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