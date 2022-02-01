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НЛО

Свидетели неопознанного

Историю эту мне рассказала моя мама, когда я был ребёнком. Поразила она меня до такой степени, что до сих пор я помню её в мельчайших подробностях.

Случилось это в середине 80х годов, когда большинство молодёжи ходило в клубы, чтобы потанцевать, а не поиграть в компьютер. Сельская романтика. Клуб, парни, мотоциклы, танцы до поздней ночи. Цитируя слова из одного популярного сериала: "Это было время моей молодости... "

Маме тогда было около 16-18. И в одну из прекрасных, тёплых советских летних ночей они с подругой, живущей напротив, решили пойти развеяться и потанцевать в клуб. Время шло к ночи. Дальше пишу с её слов.

"Когда время уже близилось к часу ночи, танцы закончились, клуб закрылся и люди стремительно начали разъезжаться. За 15 минут наступила гробовая тишина. Было слышно только затяжное пение сверчков, которое на фоне общей тишины казалось оглушающим.

Мы с Наташей (подруга мамы) стояли и разговаривали о будущем. Кто кому нравится, куда будем поступать - в общем, обычные разговоры , соответствующие нашему возрасту.

Стояли мы на лестнице клуба. Вообще клуб из себя представлял белое здание с небольшой лестницей или, точнее даже было бы сказать, небольшим крыльцом, на котором мы и стояли. Внутри помещалась сцена, небольшой танцпол и маленькое помещение, где хранилась аппаратура. В общем - стандартный, небольших размеров сельский клуб.

Ну стоим мы с Наташей. Уже всё обговорили. Притихли. Каждая думает о своём. Сверчки всё так же продолжают исполнять оркестром свою громкую музыку, понятную только этим маленьким музыкантам. Вдруг Наташа резко хватает меня за руку. Я перевожу взгляд на неё и вижу, что лицо её искажено страхом и что на меня она не смотрит, а смотрит в сторону леса, густые заросли которого начинались примерно в километре от деревни. С крыльца, на котором мы стояли, он был виден, как на ладони. Я тоже начинаю всматриваться в растекшуюся, словно чернила, тёмную чащу и вижу, что прямо над ней движется светящийся шар. Размеры его были примерно 6 на 6 метров.

- Тань (имя моей мамы) , ты тоже это видишь?

- Вижу.

Дыхание перехватывало. Я впервые стала свидетелем чего-то необъяснимого. Это был точно не вертолёт, потому что никаких звуков этот шар не издавал, а просто беззвучно медленно летел над лесом. От него исходил яркий свет, который освещал верхушки деревьев.

Внезапно он остановился. Мы продолжали стоять, как вкопанные, и смотреть на это нечто. Прошла пара секунд и мы поняли, что шар на самом деле не стоит на месте. Он медленно, но верно движется в нашу сторону, будто увидел, что за ним наблюдают.

Я схватила оробевшую Наташу за руку и крикнула: "Бежим!" Клуб располагался в 5 минутах ходьбы от дома, а добежать можно было вообще минуты за полторы. Невзирая на каблуки, мы бежали очень быстро. Но шар был быстрее нас и, казалось, будто он нас и догонять-то не хотел, а просто получал удовольствие от происходящего. Ибо километр расстояния от леса до нас он преодолел за считанные секунды, а когда всё таки догнал, плелся сзади и немного освещал дорогу.

Добежав до моего дома, мы начали со всей силы долбить в дверь и кричать. На весь этот парад звуков выскочил сонный папа, открыл дверь и мы, сопровождаемые его удивлённым возгласом: "Ух е***воюмать", вбежали внутрь и начали кричать, чтобы он скорее закрыл дверь.

Сразу после того, как мы всё рассказали, папа вышел на улицу посмотреть на этот объект. Но так ничего и не увидел. Светящийся шар просто исчез.
Что это было такое? Почему оно погналось за двумя девочками? И кто знает, что бы с ними случилось, если бы они не бросились бежать в ту ночь? На все эти вопросы ни я, ни мама не можем ответить до сих пор. Но одно известно точно. В ту ночь мама и её подруга Наташа стали свидетелями чего-то неопознанного и, вероятно, внеземного.

Сегодня, 08:27 by MrBugiПросмотров: 72Комментарии: 0
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Ключевые слова: Нло ночь светящийся шар бегство погоня авторская история

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