Лифт играНапоминаем, что цель игры - попасть в иной мир. Вот "пошаговая инструкция":
1. Войдите в лифт. Не выходите ни на одном из этажей. Если кто-то посторонний попадет в лифт, вам придется начать сначала.
2. Переместитесь в лифте на четвертый этаж.
3. Опуститесь на второй этаж.
4. Поднимитесь на шестой этаж.
5. Вернитесь на второй этаж.
6. Поднимитесь на десятый этаж.
7. Вернитесь на пятый этаж.
Достигнув пятого этажа вы должны встретить на нем молодую женщину. Не смотрите на нее и никак с ней не взаимодействуйте! Женщина может заговорить с вами, может просить вас о помощи или толкнуть вас.
8. Нажмите кнопку первого этажа. Может быть два варианта развития событий:
- Если лифт опускается на первый этаж - немедленно покиньте его, не оглядываясь и не разговаривая;
- Если лифт начинает подниматься - значит, вас пустили в Другой мир. Когда достигнете десятого этажа, все может выглядеть немного по-другому. Кроме вас там никого не будет. Может быть отключено электричество. Некоторые игроки утверждают, что выглядывали в окна и видели вдалеке красный крест. Если решитесь выйти из лифта - игнорируйте попытки женщины вас остановить или задать вам вопрос.
Как вернуться обратно?
- Если вы оставались в лифте, то просто нажмите кнопку первого этажа и возвращайтесь. Возможно, кнопку придется удерживать какое-то время, чтобы она заработала.
- Если вы вышли из лифта, чтобы изучить Другой мир, то следуйте правилам для того, чтобы вернуться в наше измерение:
1. Используйте ТОТ ЖЕ САМЫЙ лифт, на котором прибыли.
2. Выполните шаги 2-7 из первой инструкции, заканчивая на пятом этаже (то есть последовательность этажей будет 4-2-6-2-10-5).
3. Когда достигнете пятого этажа, нажмите кнопку для того, чтобы вернуться на первый этаж. Вместо этого лифт попытается подняться на десятый этаж. Нажимайте другие кнопки, чтобы остановить лифт до тех пор, как подниметесь на десятый этаж. Вернитесь на первый этаж.
4. На первом этаже внимательно осмотрите окрестности. Если что-то покажется неправильным, даже самая мелкая деталь - не выходите из лифта. Повторяйте все сначала, пока не удостоверитесь, что все вокруг нормально.
5. Убедившись, что вернулись в реальный мир, выйдите из лифта.
Вот еще отдельный ролик о правилах "Игры в лифте":
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:09
Вчера, 18:09 by Наталья стПросмотров: 92Комментарии: 2
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