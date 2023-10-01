Драконоборец Сигурд

Новость отредактировал Estellan - 1-10-2023, 18:55

Edvin Просмотров: 88 Комментарии: 0 0 1-10-2023, 18:55 by

Датский рыцарь Сигурд из рода Вельсунгов, получив такое же воспитание, как и прочие знатные юноши того времени, и сам не ведал, что то была подготовка не к войне, но к схватке с драконом. История эта началась за много лет до рождения Сигурда.В начале времен в северных землях, подле самой вершины мира, жил король карликов. Подобно прочим своим сородичам-карликам, владел он знанием всяческих ремесел и тайн природы, однако главной чертой его естества была алчность. Нечестным путем собрал он в своем дворце груды эльфийского золота, и в конце концов собственный сын его, столь же жадный, как и сам король, убил его ради этого сокровища. Отцеубийцу того звали Фафнир. У него имелся брат по имени Регин, тоже жаждавший захватить роковое золото, но он был не из храброго десятка, и стоило Фафниру припугнуть его, как он припустился вон из дворца и обратно уж не возвращался.Карлики живут долго. Прошли века, дворец совершенно обветшал, и Фафнир переселился, прихватив с собой сокровище, на пустошь, называемую Гнита, находившуюся неподалеку от разрушающегося дворца. Снедаемый тревогой за сохранность золота, он держался вдали от своих сородичей и людей, ни на минуту не расставаясь с сокровищами. Но золото было похищено у эльфов и, конечно же, обладало волшебными свойствами.И постепенно отцеубийца Фафнир, ненавидевший и карликов, и людей, перестал походить на тех и других, превратившись в огромного размера покрытого чешуей змея, насквозь пропитанного ядом, таким же черным, как его душа. Существо это, бывшее уже не карликом, но драконом, жило в полном одиночестве в пещере на пустоши Гнита, сохранив тем не менее древнее знание рода карликов.Что до Регина, то он долго бродил по земле, снедаемый алчностью, ненавистью и страхом. Был он маленький, скрюченный, кособокий, с угрюмым и злобным выражением на физиономии. Однако, зная множество ремесел, карлик и в изгнании всегда мог прокормиться. Регин обучил людей навыкам, которыми владели прежде одни только карлики: кузнечному мастерству, врачеванию, игре на альфе. И терпеливо ждал того дня, когда явится драконоборец, что поможет ему поквитаться с братцем.День этот наступил в царствование короля данов Хьяльпрека. Государь этот держал Регина, служившего ему главным кузнецом, во всяческом довольстве. В супруги же себе Хьяльпрек избрал Хьердис, вдову павшего в битве прославленного героя, происходившего из славного в той земле рода Вельсунгов, которая уже имела от первого мужа ребенка — сына по имени Сигурд.Став королевой, родила Хьердис еще несколько сыновей, но не один из них не мог сравниться с Сигурдом, в душе которого горел, казалось, яркий свет. Ребенком он был весь золотистый, как солнышко, и при этом силен и храбр не по годам. Едва увидев мальчика, Регин понял, что перед ним нужный ему драконоборец. Ничем не выдав своих чувств, он стал ждать с долготерпением, на какое способны одни лишь карлики.Сигурд же подрастал при дворе Хьяльпрека, играя со своими сводными братьями, и осваивал ратную премудрость. Когда же он был уже подростком, овладевшим приемами боя, но еще не познавшим воинской дисциплины, Регин, покинув свою кузню, заявил, что желает предстать перед светлы очи государя.Он сказал королю Хьяльпреку, что уж не молод и желает взять ученика, чтобы перед смертью передать ему древнее знание народа карликов. Король согласился с тем, что желание его справедливо, и тогда Регин заявил, что хочет взять себе в ученики Сигурда.Мальчик провел в учении у карлика несколько лет. Особой любви между ними не возникло, ведь Регин по-прежнему был немногословен и угрюм. Зато он обладал важнейшей из необходимых учителю добродетелей — терпением. Сигурд выучился игре на арфе и стал великолепным певцом, поскольку голос у него от природы был дивной красоты. Из него получился также отменный кузнец (тогда, в самом начале железного века, навык этот был чрезвычайно ценен), хотя вполне сравняться в мастерстве со своим учителем ему так и не удалось. Познал он и искусство врачевания, и тайны целебных трав. Регин же зорко следил за ним, терпеливо дожидаясь того дня, когда у Сигурда начнут проявляться признаки обычного для юношей томления.Однажды, проходя мимо стрельбища, карлик задержался и стал наблюдать за тем, как Сигурд и его сводные братья упражнялись в стрельбе из лука.Когда же они закончили, он позвал к себе своего ученика, и тот, подойдя, улегся рядом с ним на траву.- Ты сильнее сыновей короля и стреляешь метче их, — сказал ему Регин.В ответ Сигурд только рассмеялся и перекатился на спину. Сказанное карликом было правдой, но себялюбивые помыслы были чужды жизнерадостной натуре Сигурда, и к тому же ему не нравилось, когда кто-либо пренебрежительно отзывался о его горячо любимых братьях.Сигурд не ответил. Он пожал плечами и ушел прочь от своего учителя. Но этой лукавой речью Регину все же удалось посеять у него в душе семена сомнения.Через несколько дней Сигурд зашел в полутемную, освещенную лишь огнем кузнечного горна кузню. Карлик поднял голову от наковальни. В красноватом свете пламени на лице его играли причудливые тени. Он ничего не сказал, но молот свой все же отложил в сторону.Сигурд спросил безо всякого предисловия:- Тебе следует идти в жизни своим путем, — ответил Регин. — Отправляйся на поиски приключений, что принесут тебе славу.Он снова взялся было за молот, но юноша проговорил:- Может, мне поступить на службу к какому-нибудь великому государю?- Желающий достичь могущества идет своим путем, а не ищет себе поводыря, — бросил карлик.- Так что же мне все-таки делать?Регин вытер руки.- Присаживайся, — сказал он Сигурду и уселся сам. Какое-то время он молчал, уставясь в огонь горна, потом проговорил: — Горько обидели меня, а поквитаться с обидчиком не привелось. — И рассказал, как его брат, убив отца, присвоил себе золото, которое по справедливости надо было бы разделить поровну, и как Фафнир стал потом драконом.Карлик сказал, что, убив того дракона и завладев его сокровищем, Сигурд сам станет крупным владетелем, а самому ему, Регину, мол, ни к чему, ему бы хотелось только съесть драконье сердце, чтобы вернуть себе древнюю мудрость своего народа, которую он подрастерял за годы, когда учил людей. Это, конечно же, была ложь. Больше всего на свете жаждал Регин получить то золото. Одной смерти Фафнира ему было мало.Но Сигурд был молод и безрассуден. Не заметил он ни алчного блеска в глазах карлика, ни дрожи в его голосе, когда говорил тот о сокровище.- Я убью дракона, если ты выкуешь мне меч, — промолвил он.Регин тут же согласился. Несколько недель трудился он в дымной кузне и сковал наконец могучий клинок. Сигурд взвесил меч на руке, провел пальцем по блестящему острию, а потом что было силы рубанул им Регинову наковальню. Клинок разлетелся на части.- С таким мечом дракона не одолеть, — сказал Сигурд и вышел вон из кузницы.Регин, кляня его в душе на чем свет стоит, выковал другой меч, но и тот Сигурд изломал.- Больно ты могуч стал, мои клинки тебе не подойдут, — заявил тогда карлик. — Пойди к матери спроси, что она должна передать своему первенцу, когда он достигнет возмужания.Сигурд застал королеву за работой: она ткала вместе со своими служанками в особо отведенном для этого покое. Уже по выражению лица сына догадалась Хьердис, чего он хочет. Отложив свой серебряный челнок, встала она из-за станка и повела своего первенца в королевскую опочивальню, где стоял расписной сундук с ее приданым. Открыв сундук, достала она из-под шерстяных одежд да рулонов полотна обернутый шелковой тканью сверток.- Это обломки сломанного в бою родового меча Вельсунгов, принадлежавшего некогда твоему отцу. Пусть послужит оружие это тебе, как служило твоим предкам. Имя клинку этому Грам.Отвернув край шелковой ткани, увидел Сигурд в том свертке одни лишь стальные осколки. Они излучали какой-то внутренний свет, ведь меч Вельсунгов обладал магической силой. Поблагодарил он мать и тут же отнес обломки клинка Регину, который, увидев их, кивнул и принялся за работу. И выковал он из них несравненной мощи клинок, лучше которого никогда еще не доводилось создавать карликам, и сработал для него усыпанную самоцветами рукоять.Опробовал Сигурд и тот меч на наковальне. Выдержал, не сломался клинок, наковальня же развалилась пополам. Весело рассмеялся тогда молодой воитель, Регин же остался мрачен и деловит.- Пора, — коротко бросил он.Карлика трясло, сразу и от возбуждения при мысли о вожделенном сокровище, и от страха перед драконом.Верхом отправились они прочь с Хьяльпрекова двора, Сигурд на могучем серой масти боевом коне, карлик же на своем муле. Долго ехали они на север по полям, по лесам, пока не добрались до обширной пустоши, называемой Гнита. Там разыскали они дворец короля карликов, пришедший уже в совершенное запустение: крыша обвалилась, сквозь каменный пол проросла трава, в очаге гнездились птицы.- Это дворец моего отца, — мрачно проговорил Регин. — Позади него на склоне холма имеется пещера, где устроил себе логово Фафнир. Там же держит он и эльфийское золото.Действительно, вниз по склону холма к расположенному близ дворца пруду вела широкая темная полоса. То был след от выжженной травы, оставленный драконом, приползавшим к пруду на водопой.Путники устроили привал неподалеку от развалин дворца и подробно обсудили план предстоящей битвы. Регин поведал будущему драконоборцу, что зверя необходимо убить одним ударом, поскольку раненый он в состоянии будет насмерть отравить нападающего своим ядом, а также что удар этот следует нанести дракону в брюхо — там чешуя не такая прочная.Ночью Сигурд с Регином вырыли большую яму на драконьей тропе, и Сигурд улегся в нее, держа там меч Грам наготове, карлик тут же накрыл яму плащом, который потом присыпал тонким слоем земли, и сразу же отошел на безопасное расстояние, бросив своего товарища на произвол судьбы.Лежать под землей Сигурду было холодно и сыро, как в могиле, к тому же вокруг него вскоре стали копошиться всякие живущие в земле твари, но он лишь стиснул зубы, сжал покрепче рукоять меча и стал терпеливо ждать, не позволяя себе даже пошевелиться.Наконец, вскоре после рассвета, земля вокруг него заколебалась, и послышался рокот: по тропе медленно полз дракон. С трудом подавив в себе желание выскочить из засады и встретить зверя лицом к лицу, Сигурд остался ждать в своей темной, со спертым уже воздухом яме. Вот уже протопали мимо ямы с обеих сторон передние лапы дракона. Но нет, не время еще бить. Вдруг со стенок землянки посыпались камешки, и на Сигурда навалился страшный вес: змей волоком тянул над ямой свое брюхо. Воитель что было силы ударил мечом снизу вверх, сквозь плащ и насыпанный на нем тонкий слой земли. Чуть задержавшись, пробил клинок толстую, покрытую чешуей кожу зверя и легко вошел в его плоть.Раздался вой, и давившая на яму сверху тяжесть исчезла. Сигурд вскочил на ноги, откинул прочь скрывавший землянку плащ. У края ямы бился в смертной муке дракон Фафнир с огромной раной в брюхе. Изо рта у змея лилась черная желчь. Только и оставалось в Фафнире человеческого, что глаза, темные, глубокие, похожие на Региновы, но и их затянула уже дымка смерти.Опершись на свой меч, Сигурд Вельсунг принялся разглядывать побежденного им зверя. Развеялся уже предрассветный туман, запели птицы. Вскоре явился сгорбленный, дрожащий как осиновый лист Регин. Злобно пнув дракона ногой, он улыбнулся, но улыбка вышла какая-то бесцветная.- Поджарь-ка мне сердце братца, как обещал, это нужно, чтобы уберечь мне древнюю премудрость. А потом займемся дележом сокровища.Пришлось Сигурду вырезать сердце из туши зверя (Регин отчего-то боялся это сделать), разложив костер и, надев сердце на ветку, держать его над огнем, пока не изжарится.Сначала Регин зорко следил за ним, но сердце жарилось довольно долго, и в конце концов карлик стал клевать носом. Тут Сигурду как раз вздумалось проверить, не прожарилось ли мясо. Он ткнул драконье сердце пальцем и, конечно же, обжегся. А обжегшись, он, понятное дело, сунул пострадавший палец в рот.И в то же мгновение пение лесных птиц вдруг стало громче и как бы многоголоснее. Потом Сигурд с изумлением осознал, что понимает, о чем поют птицы (а произошло это от того, что он невольно отведал драконьего сердца, которое действительно обладало магическими свойствами).Птицы же пели так: «Вот сидит Сигурд из рода Вельсунгов, которому суждено пасть от руки Регина. С тех самых пор, как впервые увидел он Сигурда еще ребенком, придумал карлик сей хитроумный план, решив, что после дела убьет Сигурда и завладеет всем золотом. Не жить теперь этому простаку — Регин не позволит».Сигурд повернулся к карлику. Тот вдруг открыл глаза, и в них юноша прочел страшную правду. Ему удалось заглянуть в душу Регина, и содрогнулся он от ее черноты. Регин же углядел в глазах воителя его знание и застыл на месте от ужаса. Сигурд, не говоря ни слова, снес ему голову с плеч тяжелым Грамом.Так погиб Фафнир, один из последних представителей внушающего ужас, древнего как мир драконьего рода вместе с его вероломным братом. Сигурд из рода Вельсунгов совершил еще немало подвигов, о которых слагали песни и легенды, но никогда больше не привелось ему встретиться с драконом.Автор - неизвестен.Источник: книга «Драконы». М.: ТЕРРА, 1996. 144 с.

Ключевые слова: Легенда кузнец дракон сокровище

Другие, подобные истории: