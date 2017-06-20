Остров слепых

Часть первая, официальная.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Serge71 Просмотров: 182 Комментарии: 2 +1 Вчера, 20:34 by

В подростковом возрасте я познакомился с одной азиатской притчей. Я ее не читал, даже не видел, мне просто попалось в какой-то статье упоминание о ней и краткий пересказ. Суть ее заключалась в том, что некий корабль перевозил слепых, собранных в одной стране по приказу ее повелителя. То ли их везли в заморские края и с кораблем что-то случилось, то ли их изначально везли на необитаемый остров, - не могу теперь сказать. Но так или иначе, все они оказались на очень большом и совершенно необитаемом острове, среди них не было ни одного зрячего. Стали они жить одной общиной, или, если угодно, одним государством, как большая и довольно дружная семья. Не стану описывать всю их историю: пересказывали ее довольно кратко, и мне она показалась не интересной, а потому не запомнилась. Поразило меня совсем другое.В основном были они слепы по причине различных болезней, в большинстве – наследственных, подавляющее большинство родившихся в следующем поколении детей также не могли видеть. Но вот что интересно: иногда у них рождались дети, способные видеть. Кроме того, среди первых поселенцев были люди, потерявшие зрением в результате болезни, травмы. С кем-то произошел несчастный случай, кто-то был ранен на войне, кого-то ослепили за совершенные злодеяния. Их дети должны были рождаться – и рождались, – совершенно здоровыми, зрячими. Вот тут-то и началась загвоздка, поразившая меня. Все зрячие дети, подрастая, начинали пользоваться слухом, осязанием, обонянием, и совершенно игнорировали собственное зрение. Оно им мешало, оно их пугало. Оно казалось им дьявольским наваждением, мешающим нормально жить. Становясь взрослыми, такие дети, при сохранении физиологической способности к зрению, по причинам чисто психического генеза становились совершенно слепыми. Их психика игнорировала зрительную информацию, блокировала зрительные сигналы. Они были слепы, хотя имели все возможности видеть. Они были слепы потому, что, подражая слепым, формируясь среди слепых, становились слепыми сами.Когда через несколько сотен лет к острову причалил корабль с нормальными людьми, их приняли за чудесных богов. Пришельцы могли знать то, что творится за пределами звуковой досягаемости! Они точно знали о присутствии рядом с ними человека, хотя этот человек не шевелился, не издавал звуков и не имел собственного запаха (слепые туземцы прекрасно владели способами отбивания запаха и его маскировки для обоняния)! Они находили дорогу, избегали камней и ям не ощупывая путь палкой! О таких способностях обитатели острова знали только по древним сказкам, оставшимся от прародителей. В языке туземцев отсутствовал сам термин «зрение» и все, что было с ним связано.Историю того, как зрячие глумились и издевались над слепыми, как обманывали их, пользуясь своим преимуществом, также не привожу: она неинтересна, даже мерзка. Да и не в ней дело. Меня поразило то, как легко люди отказались от своей естественной способности, и как быстро, как надежно общественное заблуждение превратилось в непробиваемые шоры, сужающие мировосприятие. Посмотрите, а вдруг все человечество, населяющее свой изолированный шарик-«остров», тоже отказалось от какой-то своей вполне естественной способности, добровольно «ослепило» себя? Что, если каждый из нас способен видеть-слышать (и еще как-то воспринимать) те грани окружающего нас мира, которые «общественное мнение» считает непостижимыми, а то и вовсе нереальными, сказочными? Ведь дети наши рождаются способными видеть и слышать то, что мы не видим и не слышим, но потом, по мере взросления, теряют эту свою способность. Совсем как слепнут взрослеющие дети на острове слепых.Собственно, это всё, что я хотел вам пересказать. Я собираюсь еще опубликовать часть вторую, неофициальную, уже чисто выдуманную мной, в которой я приведу те аналогии между островом слепых и нашей цивилизацией, что просто просятся быть высказанными.

Ключевые слова: Слепые остров убеждения авторская история

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