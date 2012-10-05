Три легенды о гномах

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:56

Edvin Просмотров: 72 Комментарии: 1 +1 Вчера, 10:56 by

Однажды вечером одна датская фермерша в одиночестве сидела у очага и вязала. Муж ее отсутствовал, и супруга ожидала его возвращения лишь через несколько дней. Ее уединение было прервано стуком в дверь. Прежде чем она успела подняться, дверь распахнулась, а на пороге появилась физиономия, круглая и красная, словно свекла. Затем в дом вошла сгорбленная маленькая женщина в крестьянской одежде, наполнив атмосферу дома ароматом свежевскопанной земли.Хозяйка было подскочила, но гномиха подошла к ней. «Вы меня не знаете? Много лет мы были соседями – я живу со своим народом в холме на опушке леса, а вы – здесь. Но это не имеет значения. У нас закончилось пиво, не могли бы вы одолжить нам бочонок?»Женщина, всегда готовая помочь, повела представительницу племени гномов во двор к сараю и достала небольшой бочонок с верхней полки. Она опустила сосуд перед гномихой, которая схватила руку женщины своими натруженными ладонями и долго благодарила. Когда фермерша вернулась к очагу, то услышала, как по подъездной дорожке катится бочонок. Гномиха катила бочку с пивом своим жаждущим собратьям, обитавшим в глубине холма.Через несколько ночей вновь раздался стук в дверь, и фермерша отправилась открывать. На ступенях стояла гномиха, а ее маленькие округлые плечи напряглись от усилия удерживать пивной бочонок, который она опустила на порог. «Возвращаю вам то, что вы мне дали и даже больше, - сказала она. – Но помните, что этот бочонок всегда будет полным, если вы не станете в него заглядывать». Затем она поспешила обратно по дороге.Женщина отнесла бочонок в сарай и подняла его на полку, забыв о происшествии, пока не возвратился муж и не начался сенокос. Каждый день работники возвращались с полей, раскрасневшиеся и испытывающие сильную жажду. Вскоре фермерше пришлось открыть бочонок гномихи. Пиво оказалось крепким и необычайно горьким, а содержимое бочонка не иссякало на протяжении всего сенокоса.Время от времени женщина постукивала по бочонку, чтобы определить, сколько осталось пива. Она так и не заметила, чтобы уровень жидкости понизился. Наконец победило любопытство – она открыла бочонок с помощью зубила и деревянного молотка. Фермерша взяла сосуд, внезапно полегчавший, а когда заглянула внутрь, душа ее ушла в пятки – бочонок был пуст, стенки покрыты плесенью, а дно покрыто паутиной. Женщина вновь накрыла бочонок крышкой и оставила его на два дня, надеясь, что магическое пиво появится само по себе. Но бочонок остался сухим, и наконец она разломала его, используя для растопки.Из книги Аппензеллер Т. Гномы. М.: Терра. 1996.В одной уэльской сказке рассказывается, как некая девушка на ферме в Монмаутшире являлась предметом зависти прочих слуг, ибо залеживалась в постели и бездельничала большую часть дня. При этом хозяйка всегда хвалила ее якобы за выполнение работы за двоих. Каждый вечер мотки шерсти, груды невыстиранного белья и стопки невыглаженного полотна наполняли ее комнатку под черной лестницей. Однако к утру вся работа была выполнена. Девушка заявляла, что трудится, пока остальные домашние спят, однако прошел слух, что ей помогает сверхъестественная сила. Судя по описанию, ее помощником был буака, домовой, известный в этом районе Уэльса. Подобные мысли появились неспроста, так как девушка казалась усердной лишь в одном деле. Каждую ночь она варила небольшой горшочек каши, который оставляла на блюде у лестницы в погреб. Она сама объясняла, что подкармливает кошку. Конечно, ей знать лучше, она сама никогда не видела своего помощника. Он прокрадывался в комнату, когда девушка уже спала, забирал шерсть и белье, а затем возвращался перед рассветом с мотками шерсти и стопками аккуратно сложенного постиранного белья, пахнущего мылом. Но однажды ночью девушка спровоцировала столкновение и навечно потеряла помощника. Просто для забавы она наполнила горшочек не кашей, а мочой, набранной из корыта, стоявшего в дальнем углу подвала. Эта жидкость использовалась для закрепления красок на шерсти. Хихикая, она проскользнула в свою комнату и отправилась спать среди груды белья, приготовленного для стирки.На следующее утро семья проснулась от звуков борьбы. Чье-то тело врезалось в стены так, что дрожали окна и плясал фарфор в шкафу. Между ударами слышался отчаянный плач. Встревоженные домашние добрались до комнаты служанки. Как только они приблизились к двери, шум стих. Ворвавшись в комнату, хозяева обнаружили избитую и плачущую служанку на полу. По комнате было разбросано грязное белье, комод и кровать перевернуты, а стены заляпаны стекавшей мочой.Сквозь плач девушка поведала свою историю, рассказав о жестоких руках, вырвавших ее из кровати, о копне седых волос, о двух яростных глазах, сверкавших под грязными космами. Существо гоняло ее по комнате, пиная, колошматя и бросая на пол. Гном сбежал только тогда, когда услышал шаги хозяев.Его уход был окончательным, и с этого дня служанке пришлось трудиться наравне с остальными. Судя по всему, буака нашел убежище на соседней ферме, где некая служанка обрела замечательного помощника в стирке и сушке белья. Догадавшись о том, кто был помощником, девушка каждый вечер оставляла в углу подвала хлеб с молоком.И все-таки безликий обмен не удовлетворял служанку, ей захотелось увидеть гнома. Однажды ночью она вернулась в подвал, пока все домашние спали, и заметила нечто мохнатое, размером с овчарку. Существо тотчас скрылось в тени, как только заметило огонь свечи, осветившей полупустой горшок. Она позвала буака и попросила его показаться и назвать его имя. В ответ девушка услышала только шорох и вздох далеко во тьме.Исполненная решимости встретиться с гномом лицом к лицу, она прибегла к уловке. Еще раньше, чтобы получить выгоду от присутствия гнома, она установила в подвале прялку. Каждую ночь вместе с хлебом и молоком девушка оставляла корзины со спутанной шерстью. Вскоре после того, как служанка покидала подвал, закрывая дверь, раздавалось приглушенное жужжание прялки, означавшее начало ночной работы гнома.Однажды ночью, оставив пищу и шерсть, девушка прокралась в убежище под ступенями к подвалу, предварительно договорившись, чтобы парень-слуга хлопнул вверху дверью. Тем самым буака был обманут, посчитав, что находится в одиночестве. Вскоре во тьме послышалось чавканье и хлюпанье со стороны горшка. Затем со скрипом пришла в движение прялка. Пока темп движения нарастал, гном пел высоким монотонным голосом.Девушка, затаив дыхание, прислушивалась к словам песни, рассказывающей о трудной жизни, скитаниях и людской неблагодарности. Однако гном находил утешение в одиночестве. «Как бы хотелось этой симпатичной девушке узнать, что мое имя Гававрин-а-Трот! – пел он – Но мое имя все-таки останется моим».Услышав это, девушка, расхихикалась как от неземного звучания имени, так и от успеха своей уловки. «Оно больше не твое, дорогой Гававрин-а-Трот», - фыркнула она. В тот же миг, скрипнув, остановилось колесо прялки, и служанка услышала долгий низкий стон и шаги гнома, взбиравшегося по лестнице. На мгновение распахнулась дверь и тотчас с шумом закрылась. Это ушел обманутый и разъяренный буака.Тем не менее гном не знал другой жизни, кроме жизни слуги, и он примирился с людьми. Несколько месяцев спустя на отдаленной ферме появился, вероятно, тот же самый гном, помогавший служанкам и наемным работникам. И на этот раз счастье ускользнуло от него, однако не из-за бесстыдства отдельного человека, а из-за зла, процветавшего в мире.В соседнем городе расквартировался отряд солдат, и наемный работник, жаждавший приключений, присоединился к ним. Гном продолжал украдкой оказывать помощь ферме еще несколько недель, ожидая своего фаворита. Однако вскоре на ферму пришло письмо, извещавшее о смерти работника в бою. Когда глава семьи прочел письмо за ужином, из подвала донесся крик боли, а затем буака, взъерошенный от гнева, выкатился из дверей подавала, не обращая внимания на наблюдавших людей, и покинул дом.Судя по всему, последний удар переполнил чашу терпения. Трижды разочарованный гном принялся мстить столь сурово относившемуся к нему миру. Став невидимкой, он вселял ужас в каждый дом, которому раньше помогал. По ночам он разбивал тарелки и ломал мебель. Днем мешал пахоте, появляясь перед мордами быков в форме, невидимой для людских глаз, но пугающей зверей. Быки ревели и выходили из повиновения, таща за собой плуг и прорезая зигзаги борозд по полю. В конце концов настрадавшиеся семьи обратились к чародею, который наслал ураган. Когда ураган пронесся по полям и исчез за горизонтом, в округе наступила тишина. Мудрец заявил, что ветер поймал гнома в водоворот пыли и листьев и унес это существо в дальние земли.Из книги Аппензеллер Т. Гномы. М.: Терра. 1996.На одной ферме в Норвегии проживал усердный гном-ниссе. Величайшее наслаждение он получал от ухода за лошадьми. Когда бы фермер ни приезжал в конюшню, ему оставалось только распрячь коней и убрать упряжь, все остальное находилось в ведении гнома.Как и большинство представителей своего народа, гном редко работал на глазах у людей. Но однажды любопытный фермер распряг лошадей и спрятался в соседнем сарае. Сквозь щель в двери он видел, как напряглись короткие ножки ниссе, распахивавшего дверь в конюшню. Гном разговаривал с лошадьми, тихим свистом созывал их в стойло. Там, тихонечко напевая, он возился с каждым животным, стирая грязь со шкуры, расчесывая хвосты и гривы и намывая лошадей до блеска. Гном подкладывал сено, носил воду, очищал конюшню. Тем не менее главная работа оказалась скрытой от глаз фермера. Призвав на помощь первобытные умения, гном создавал волшебные чары, защищавшие лошадей от болезней, помогавшие им сохранять силу и здоровье, даже когда не хватало корма.Фермер устыдился, что получает такую выгоду от усердного труда гнома всего лишь в обмен на праздничную миску хорошей овсянки. Иногда он оставлял несколько пар ненужных детям штанов и курток на сеновале в углу, который принадлежал ниссе, так как гном не носил ничего, кроме домотканой серой накидки и изъеденного молью красного колпака. Но ниссе отклонял подарки. На следующее утро эти вещи неизменно оказывались во дворе, а на них – отпечатки маленьких грязных ног, оставшиеся, когда ниссе топтал вещи. Несмотря на то, что подарки отвергались, фермер решил испытать терпение ниссе более щедрым подношением.Однажды он приобрел на рынке кусок нежной белой кожи, а добравшись домой, велел жене сшить из него пару штанов детского размера. В преддверии Рождества, пока жена готовила праздничную овсянку для ниссе, посыпанную сахаром и доверху залитую сливками, крестьянин достал штаны, хранившиеся в сундуке. Он отнес горшок с кашей и штанишки на сеновал, положив подарки рядом с плотной кучкой соломы, отмечавшей ложе ниссе.На следующий день семья выехала на дрожках в церковь и в радостном настроении посетила близлежащие фермы. Когда они остановились перед родной конюшней, начал падать снег. Фермер отправил жену и детей домой, отвязал дрожки и затащил их в сарай, оставив на холоде фыркающих лошадей. Он больше не думал о конях, направившись в дом к теплу очага.Наступила ночь, жена возилась по хозяйству, грохоча на кухне, а дети устроились возле камина. Но вскоре некий звук ворвался в уютный дом фермера – жалобное ржание коней, страдавших от холода. Крестьянин поспешил к дверям и вышел во двор. Он увидел, что его упряжка стоит на том же самом месте. Спины лошадей покрылись снегом. Животные топали копытами и вздрагивали, стараясь сохранить тепло. Проклиная ниссе, хозяин повел лошадей через сугробы в конюшню. Здесь он и встретил гнома, который опирался на столб, засунув ладони глубоко в карманы новых кожаных штанов. Ниссе ослепительно улыбался.Человек взорвался от ярости. «Что это означает? – вырвалось у него. – Лошади едва не умерли от холода».Ниссе улыбнулся еще шире и беспомощно развел руками. «В такую ужасную погоду и в таких прекрасных одеждах как можно ожидать от меня заботы о лошадях?»Фермер умерил гнев и больше ничего не сказал. На следующее утро он обнаружил кожаные брючки, покрытые коркой льда, плававшие в корыте перед сараем. После этого события фермер уже не пытался предложить ниссе что-либо, кроме обычного подношения. Отныне усердие никогда не изменяло гному.Автор - неизвестен.Из книги Аппензеллер Т. Гномы. М.: Терра. 1996.

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