Две легенды о феях и об эльфах

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:54

Edvin Просмотров: 66 Комментарии: 0 +1 Вчера, 10:54 by

Как свидетельствует история феи Мелюзины, горе, порожденное браком, может, в отличие от радости, передаваться из поколения в поколение.Чтобы рассказать историю Мелюзины, нужно начать с ее рождения и несчастливого детства. Точнее говоря, она была феей только наполовину, ведь ее мать по имени Прессина была феей родника, а отец по имени Элинус – смертным королем Олбани (так в старину называлась Шотландия). Прессина согласилась выйти замуж за короля только после того, как тот согласился выполнить ее условие, по которому ему никогда нельзя было видеть ее во время родов.Ее муж нарушил свою клятву в тот день, когда Прессина произвела на свет трех очаровательных дочерей: Мелюзину, Мелиору и Плантину. Фее пришлось оставить его, и она забрала с собой на волшебный остров Авалон своих малюток.Шли годы, дочери подрастали. Одинокая мать рассказала им об Элиниусе и нарушенной им клятве. Пока она рассказывала, ее глаза наполнились слезами горя по утраченной любви. Когда дочери выросли, они решили отомстить отцу. В Нортумбрии они заманили его в горную пещеру и силой своих чар замуровали ее, так что Элиниус до конца своих дней оставался узником пещеры.Когда Прессина узнала о том, что сделали ее дочери, то разрыдалась от горя. Она решила примерно наказать всех троих. Судьбы двух младших дочерей, Мелиоры и Плантины, не имеют отношения к нашей истории, но это не касается самой старшей из них – Мелюзины. Мать наложила на нее проклятие: каждую субботу она на сутки становилась отвратительной змеей, но только наполовину: выше талии девушка оставалась прежней. Она была обречена, как сказала мать, не знать радости любви, если не сможет скрыть своего превращения и не найдет возлюбленного, который согласится не навещать ее в дни наказания. Если возлюбленный согласится на это условие, а затем нарушит свое слово, то Мелюзина навсегда станет крылатой змеей и будет вечно страдать.Рассказ о браке Мелюзины начинается на солнечном западе Франции, куда мать отправила фею оберегать лесной родник, называемый то источником Жажды, то Лузинией. Мелюзина проводила у него все свое время, изредка встречаясь с лесными феями. Чаще всего она купалась в роднике и пела свои волшебные песни, а по субботам пряталась среди деревьев, чтобы скрыть от случайного путника, который мог оказаться рядом, позорное наказание.Но долгие месяцы никто не появлялся, пока наконец молодой Раймонд, сын герцога Форезского, не набрел на эту прогалину. Он увидел родник, услышал журчание воды, а на краю источника наполовину скрывшись в густой тени деревьев сидела Мелюзина, и до него доносилось ее пение, которое больше напоминало тоскующий шепот.Он был очарован прекрасной девушкой, а сердце феи стало его легкой добычей, вот только ей не давал покоя ее ужасный секрет. Но молодой человек встал на колено, протянул ей руку и заговорил так ласково, что Мелюзина успокоилась. Он понял, что перед ним фея этого родника, и предложил ей руку и сердце.Мелюзина приняла его предложение и после некоторого колебания сообщила о своем условии: оставлять ее по субботам в уединении (но не сказала о причине). У молодого человека было великодушное и доверчивое сердце, и он дал ей слово.Согласно летописям, Мелюзине предстояло стать прародительницей огромного числа королей и графов, родоначальницей семейства Лузиньян. Поговаривали, что с помощью волшебных чар она была возведена за три ночи, но это кажется маловероятным. Другие утверждали, что крепость получила свое название в честь волшебного родника Лузинии, и это больше походило на правду.Как бы там ни было, крепость высилась среди поросших лесом гор, сверкая своими башнями, переливаясь позолотой, и славилась своим внутренним убранством. Стены были отделаны в стиле, который называли «милли-флер», или «тысяча цветов», а сводчатые проходы украшали столь искусно вышитые гобелены, что только феи могли их изготовить. Благодаря этой крепости Раймонд стал графом Лузиньянским.Много лет они жили счастливо. Она была весела и игрива, как журчащий ручеек. Радость и удача сопровождали ее танцующую походку. Все эти годы Раймонд держал свое слово: каждую пятницу перед полуночью он оставлял жену в спальне и возвращался, только когда колокол возвещал о наступлении следующей.Вот только дети их огорчали. Возможно, из-за проклятия матери у Мелюзины рождались только мальчики, и у каждого было какое-нибудь врожденное уродство. У первого один глаз был красный, а другой синий (нельзя сказать, что это сильно портило его внешность, но явно указывало на родство с другим миром). У второго лицо было красным, как пламя, а у третьего один глаз был ниже другого. Следующий мальчик родился с ужасными шрамами, а отметины на его щеке напоминали след когтей льва. Затем у нее появился малыш с одним глазом. У шестого ребенка зубы напоминали клыки вепря, и за это его прозвали Жофрей Гранд Дент, или Жофрей Огромный Зуб. У следующего сына, Фромонта, из носа торчали пучки волос, а затем родился мальчик с тремя глазами. Последние двое оказались нормальными, здоровыми ребятишками.Но это было слабым утешением. Пока Мелюзина рождала одного за другим детей с врожденными уродствами, поползли слухи, которые наводнили все окрестности. Сплетни утверждали, что кровь феи противна роду человеческому или же что Мелюзина по субботам изменяла мужу и поэтому рождала демонов.Наконец Раймонд в отчаянии от своего потомства решил проследить за женой и тем самым нарушил данную жене клятву. В полночь с пятницы на субботу он как обычно оставил ее, но вместо того, чтобы удалиться в свою спальню, спрятался и стал подглядывать. Это было несложно, ведь Мелюзина ему доверяла и совершенно не обращала внимания на замки и запоры.От того, что ему довелось увидеть в эту ночь, Раймонду стало не по себе. Его жена забралась в заранее приготовленную ванну. Ее плечи, груди и руки, как всегда, были белы и прекрасны, но на талии кожа стала грубеть, приняла зеленоватый оттенок, и вот уже появился чешуйчатый, извивающийся хвост змеи. Весь день Мелюзина провела в ванне, тяжелые веки закрыли сияющий взор, а время от времени меж ее прекрасных губ появлялся длинный язык, и она испускала алчущий, шипящий вздох.Раймонд незаметно вышел и ничего не сказал, в отчаянии, что предал свою любимую жену, а он все еще любил ее.Так могло продолжаться еще долго, Раймонд хранил свой секрет, а Мелюзина свой, но их самый жестокий и грубый сын Жофрей Огромный Зуб увенчал свою карьеру убийцы и грабителя поджогом монастыря, где нашел свое убежище его брат Фромонт. Тот вместе с сотней монахов погиб в огне.Эту новость принесли отцу, когда он с женой и придворными сидел в зале. В отчаянии Раймонд повернулся к ней и закричал:- Убирайся, мерзкая змея, осквернительница моих детей!Мелюзина побледнела, стала ловить ртом воздух, покачнулась и сползла на пол, а придворные столпились вокруг нее. Когда она пришла в себя, глаза ее были полны слез. Женщина подошла к окну и встала ногой на каменный подоконник (этот след, как утверждали, можно было увидеть и сотни лет спустя). Она бросила на мужа прощальный взгляд и выпрыгнула из окна. Придворные сгрудились у окна, но не увидели на каменных плитах двора ее тела. Они оцепенели, но затем до них донесся стон, и придворные увидели блестящую чешую огромной крылатой змеи. Та трижды облетела вокруг башни и исчезла.Неверной походкой Раймонд вышел из зала. Никто больше не услышал его голоса, он стал отшельником и проводил свое время не на полях сражений и дворцовых развлечениях, а в уединении монастыря.Ходили слухи, что Мелюзина тайно прилетала в Лузиньян навещать и нянчить двух своих младших сыновей, и они выжили благодаря ее уходу. Никто не знал, было ли это правдой, но еще столетия спустя каждую пятницу перед смертью очередного правителя Лузиньяна огромная змея с жалобным криком облетала зубчатые башни замка.Источник: книга «Феи и эльфы». М.: Терра, 1996.В одной ирландской легенде рассказывается, что утром некая женщина была разбужена незнакомым криком: ее мальчик, бывший до этого дня здоровым и спокойным, заливался плачем. Она поспешила к его колыбельке и отпрянула в ужасе. Его полные и румяные щечки поблекли и обвисли, а кожа стала дряблой, как у старика. От него буквально остались кожа да кости. Мать позвала соседей и, хотя некоторые считали, что лихорадка могла так изменить ребенка всего за одну ночь, большинство сошлись на том, что это результат козней обитателей волшебного мира.Традиционные сельские методы борьбы с этим злом были опасными. Ей советовали опалить бесенка над огнем или бросить его в сугроб, тогда эльф, оставленный вместо похищенного дитя, исчезнет, и вскоре вернется настоящий малыш. Но мать не смогла заставить себя последовать этому совету. Хотя создание и вопило изо всех сил, но все же оно было похоже на ее ребенка.Одна мудрая соседка дала более разумный совет.- Вот способ узнать правду, не причиняя зла ребенку, - предложила она.Жаждущая помощи мать не могла не удивиться, когда та описала свой метод.- Надо приготовить ему небольшой сюрприз, - сказала она. – Поставь котел с водой греться на огонь, затем возьми дюжину свежих яиц, разбей их и выбрось все, кроме скорлупы. Когда над водой станет подниматься пар, брось в нее скорлупу и объяви, что варишь из них эль. Вот тогда-то ты и узнаешь, настоящий у тебя ребенок лежит в колыбели или эльф. Если это эльф, - обронила она словно ненароком, - можешь запихнуть ему в глотку раскаленную кочергу, и он тебя уже больше беспокоить не будет.Вскоре мать уселась у очага, котел с водой уже весело побулькивал на огне, а рядом стояла корзина яиц. Тут же ребенок в колыбельке утих. Одно за другим она разбила все яйца, вылила их содержимое в ведро, а скорлупу разложила на каменной плите. Она бросила скорлупу в котел и тут же услышала скрипучий старческий голос позади себя.- Что ты делаешь, мамочка?Мать обернулась и увидела враждебный сверкающий взгляд. Сморщенный ребенок выпрямился, сидя в колыбели. Ее сомнения сразу исчезли, и женщина бросила в огонь кочергу.- Я варю, сынок, - ответила она.- А что ты варишь, мамочка?- Яичные скорлупки, мой мальчик, - сказала она и бросила взгляд на кочергу.- Ах, так, - пронзительно завизжал бесенок, вскакивая на ноги в колыбельке. – Мне уже полторы тысячи лет, и я никогда не видел, как варят скорлупу.Женщина больше не могла ждать, все еще холодная кочерга хоть и не обжигала, но из нее могла получиться хорошая дубинка. Она схватила ее и направилась к эльфу, но когда мать подошла к колыбели, то увидела, что там лежит ее собственный ребенок, без единой царапины.Автор - неизвестен.Источник: книга «Феи и эльфы». М.: Терра, 1996.

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