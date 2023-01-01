Пиво гномов

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:39

Edvin Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:39 by

Однажды вечером одна датская фермерша в одиночестве сидела у очага и вязала. Муж ее отсутствовал, и супруга ожидала его возвращения лишь через несколько дней. Ее уединение было прервано стуком в дверь. Прежде чем она успела подняться, дверь распахнулась, а на пороге появилась физиономия, круглая и красная, словно свекла. Затем в дом вошла сгорбленная маленькая женщина в крестьянской одежде, наполнив атмосферу дома ароматом свежевскопанной земли.Хозяйка было подскочила, но гномиха подошла к ней. «Вы меня не знаете? Много лет мы были соседями – я живу со своим народом в холме на опушке леса, а вы – здесь. Но это не имеет значения. У нас закончилось пиво, не могли бы вы одолжить нам бочонок?»Женщина, всегда готовая помочь, повела представительницу племени гномов во двор к сараю и достала небольшой бочонок с верхней полки. Она опустила сосуд перед гномихой, которая схватила руку женщины своими натруженными ладонями и долго благодарила. Когда фермерша вернулась к очагу, то услышала, как по подъездной дорожке катится бочонок. Гномиха катила бочку с пивом своим жаждущим собратьям, обитавшим в глубине холма.Через несколько ночей вновь раздался стук в дверь, и фермерша отправилась открывать. На ступенях стояла гномиха, а ее маленькие округлые плечи напряглись от усилия удерживать пивной бочонок, который она опустила на порог. «Возвращаю вам то, что вы мне дали и даже больше, - сказала она. – Но помните, что этот бочонок всегда будет полным, если вы не станете в него заглядывать». Затем она поспешила обратно по дороге.Женщина отнесла бочонок в сарай и подняла его на полку, забыв о происшествии, пока не возвратился муж и не начался сенокос. Каждый день работники возвращались с полей, раскрасневшиеся и испытывающие сильную жажду. Вскоре фермерше пришлось открыть бочонок гномихи. Пиво оказалось крепким и необычайно горьким, а содержимое бочонка не иссякало на протяжении всего сенокоса.Время от времени женщина постукивала по бочонку, чтобы определить, сколько осталось пива. Она так и не заметила, чтобы уровень жидкости понизился. Наконец победило любопытство – она открыла бочонок с помощью зубила и деревянного молотка. Фермерша взяла сосуд, внезапно полегчавший, а когда заглянула внутрь, душа ее ушла в пятки – бочонок был пуст, стенки покрыты плесенью, а дно покрыто паутиной. Женщина вновь накрыла бочонок крышкой и оставила его на два дня, надеясь, что магическое пиво появится само по себе. Но бочонок остался сухим, и наконец она разломала его, используя для растопки.Из книги Аппензеллер Т. Гномы. М.: Терра. 1996.

Ключевые слова: Гномы легенды мифы женщина

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