Легенды деревни Текур. Часть 3

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

3klim3 Просмотров: 99 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:15 by

Здравствуйте! Здравствуйте! С последней легенды прошло очень много времени, но вот я снова здесь и не с пустыми руками! Сегодня я расскажу вам легенду, которая почти затерялась в наше время. И речь пойдет не только о моей деревне. Эта легенда давным-давно передавалась из уст в уста по всему Салаирскому Кряжу. На её основе написана моя предыдущая история, и многие просили растолковать: «Да что ж там случилось двадцать лет назад?» Пришло время, и ответить на вопросы и, заодно, поведать интересную историю. Так что садитесь поудобнее и обращайтесь в слух, ибо я начинаю свой рассказ.В стародавние времена, когда сёла ещё не были такими большими, а Христианство до них едва добралось, существовало поверье, что жизнь человека не обрывается после смерти. Все было совсем иначе. Человек сохранял свой вид и возраст, который у него был на момент «исхода» и переносился в такой же мир, где существовал бесконечно. Там он мог находиться, пока не впадёт в забытье и не развоплотится, после чего, ему будет дарована новая жизнь. Оттуда можно было влиять и на наш мир, но очень тонко и незаметно. Все непонятные звуки и шорохи всегда связывали с воздействием уже почивших, притом, чем больше времени прошло с момента смерти, тем слабее души могли взаимодействовать с нашим миром. Также существовало мнение, что некоторые, «кто бесовщину видел да водился с ней, али перебирал часто», не впадали в забытье, а теряли всё человеческое и могли приходить в образах разных животных или лесных духов. Оттуда, к слову, все лешие да кикиморы и брались: люди после смерти теряли что-то человеческое и взамен обретали природное.Интересно и представление древних о массовых гибелях: будь то вспышка болезни, массового голода или чего другого, вызывавшего мор. Тогда все кто мог, покидали родные края, уезжали как можно дальше. Они верили, что в такой момент деревня, вместе с домами, землёй и оставшимися хворыми, переходит в тот самый мир, став пристанищем для заблудших душ и бесовщины. А в нашем мире остаётся лишь копия, без жителей и скота. Но каждый, кто преставится, непременно вернётся именно в свою деревню, пока не забудется или не примкнёт к нечистым. А оставшееся на земле селение будет вечно пустовать, и пугать путников, решившихся остаться здесь. Ибо жители очень ревностно охраняют свои территории. Именно тогда бывшие люди начинают объединяться с нечистыми, чтобы прогнать незваных гостей. Но союз их шаток.Такая вот легенда. Звучит красиво, согласитесь! Здесь вам и связь с предками, и объяснение всей нечистой силы и паранормальщины. Становится понятно, откуда берутся заброшенные деревни и почему так много страшных историй, связанных с ними. А главное, огромная разница, у тех, кто всю жизнь жил в городе и тех, кто живет с ранних лет в деревне: первые прочтут и фыркнут, а вторые задумаются! И так будет всегда, пока живы деревни наподобие моей: вдали от цивилизации, без связи и мирских предрассудков. Есть здесь особая магия, особая энергия, которая подпитывает и ужасает, дает надежду и ломает представления о жизни и смерти. Ну и расслабляет, конечно. Нет ничего лучше, чем сидеть утром с удочкой у реки, слушая пение птиц, шум воды и байку соседа Лукаса. Местного рыбака и пьяницы, что умер здесь семь лет назад.

Ключевые слова: Легенда мор смерть авторская история

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