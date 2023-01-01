Взломщица Джи в аватарии (легенда)

Сафие султа Просмотров: 177 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:26 by

Джи — это взломщица в игре аватария У джи необычная внешность, рыжие локоны, непропорционально большие чёрные глаза, страшная улыбка.Она ходит по событиям и ищет жертву, чтобы взломать игру аватара. Она прекрасно маскируется, она всё время меняет свой облик, её нереально найти. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть видео блогерши Олюши на Ютубе. Оттуда же и все собранные по делу материалы.﻿Одна из версий, как она появилась - её создали разработчики, сделав ей хороший искусственный интеллект. По их задумке, это должна была быть обычная шутка на 1 апреля, позже они поняли, как много проблем она создала для тех, кто успел с ней встретиться. С развитием её интеллекта она заняла контроль на все серверах игры. Некоторые разработчики считают её порождением зла. С точки зрения создателей игры, сначала она создана как шутка, но со временем стала одним из игроков. В игре от неё невозможно уйти , она постоянно пишет логи и снимает пользовательские данные. Однозначно, что это зло.Другая версия, что Джи - это продвинутая хакерша, которая смогла обойти сервера игры "Аватария" и получить доступ к приложению, из-за чего всё это началось. Один из пользователей игры предположил, что это бред, и не без основания, т.к. взлом на такой сложной платформе невозможен без внедрения спец. программы. Её тоже не удалось найти. Обе версии в какой-то степени верны. Джи существует, с ней никто не общался, для неё не создавались моды. Вычислить её невозможно. Это одна из самых страшных и загадочных персон в истории данной игры.Вывод — взломщица Джи может быть кем угодно. Кроме того, она может появляться как в одной, так и в нескольких локациях одновременно. Все её перемещения нигде не фиксируются (за исключением немногих случаев её появления на людных локах). После того, как игрок увидел Джи, он сразу теряет аккаунт. Другим пользователям советуют оставаться в игре и забаррикадироваться.

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