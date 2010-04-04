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Легенды

Легенда про пост ГАИ в Якутске

Я живу в городе Минск, который находиться в Беларуси, и мы решили посетить самый холодный город в мире - Якутск.
Мы узнали, что там очень много легенд и загадок, одна из них была про пост ГАИ в "Хангаласском районе."

Легенда гласит, что девушка собиралась домой в Покровск из города Якутск и пыталась остановить машину на выезде из города. Ее подобрала машина, и больше девушку никто не видел живой.

И, как говорят, наутро ее обнаружили раздетой, избитой, изнасилованной и замерзшей насмерть у ныне заброшенного поста ГАИ, недалеко от села "Техтюр" Хангаласского района.

Страшная легенда гласит, что девушку выбросили из машины в районе поста ГАИ. Несчастная, истерзанная девушка еле дошла туда, стучалась, но сотрудники полиции крепко спали на втором этаже и не открыли дверь.

С тех пор плачущий призрак этой девушки видели на Покровском тракте многие, ходят слухи, что пост был закрыт как раз из-за того, что каждую ночь призрак стучался в двери.

Вот такая легенда.

Вчера, 10:04 by ildarkomarПросмотров: 103Комментарии: 1
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Ключевые слова: ГАИ Якутск Якутия легенда пост авторская история

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Комментарии

#1 написал: Дарси
Вчера, 20:00
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Мороз мерзавцам нипочём
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