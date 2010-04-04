Легенда про пост ГАИ в Якутске

ildarkomar Просмотров: 103 Комментарии: 1 0 Вчера, 10:04 by

Я живу в городе Минск, который находиться в Беларуси, и мы решили посетить самый холодный город в мире - Якутск.Мы узнали, что там очень много легенд и загадок, одна из них была про пост ГАИ в "Хангаласском районе."Легенда гласит, что девушка собиралась домой в Покровск из города Якутск и пыталась остановить машину на выезде из города. Ее подобрала машина, и больше девушку никто не видел живой.И, как говорят, наутро ее обнаружили раздетой, избитой, изнасилованной и замерзшей насмерть у ныне заброшенного поста ГАИ, недалеко от села "Техтюр" Хангаласского района.Страшная легенда гласит, что девушку выбросили из машины в районе поста ГАИ. Несчастная, истерзанная девушка еле дошла туда, стучалась, но сотрудники полиции крепко спали на втором этаже и не открыли дверь.С тех пор плачущий призрак этой девушки видели на Покровском тракте многие, ходят слухи, что пост был закрыт как раз из-за того, что каждую ночь призрак стучался в двери.Вот такая легенда.

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