Ако Манто

ssideii Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:11 by

Он выглядит как сказочно красивый молодой человек в красном плаще. Согласно легенде, Ако Манто может в любой момент зайти в женский туалет (парни на этом моменте вздохнули с облегчением)) и спросить: "Какой плащ вы предпочитаете, красный или синий?". Если девушка ответит "красный", то он отрубит ей голову, и кровь, текущая из раны, создаст видимость красного плаща на её теле. Если она ответит "синий", то Ако Манто задушит её, и у трупа будет синее лицо.Интересно то, что если жертва выберет какой-то другой цвет или скажет, что оба цвета нравятся или же не нравятся - это ещё больше усугубит ситуацию. (Хотя куда хуже-то?) При таком раскладе пол под жертвой разверзнется, и мёртвенно-бледные руки утащат её в ад.Также есть немного другая трактовка этой легенды. Красный Плащ не спрашивает про цвет плаща, а предлагает девушке красную или синюю бумагу. Ну, а исход всё тот же: смерть либо от потери крови, либо от удушья.Этот образ далеко не единственное упоминание о Красном Плаще. На эту тему существует более развёрнутая и правдоподобная легенда, повествующая об обычной семье из японской деревушки, которых однажды посетил подозрительный гость.Это произошло в далёком 1935 году, зимней ночью во время сильной метели. Семья, состоящая из отца, матери и троих детей, мирно спала. В полночь они проснулись из-за стука в дверь. Когда отец открыл, на пороге стоял человек, одетый в красный плащ. В руке он держал фонарь, лица не было видно из-за низко надвинутого капюшона. Этот таинственный человек сообщил главе семейства, что его мать, живущая в соседней деревне, вот-вот умрёт из-за внезапной болезни и потому послала за ним, чтобы успеть увидеть сына перед кончиной. Недолго думая, отец оделся и отправился в путь с незнакомцем.Через несколько часов в дверь снова постучали. Это был тот же человек в красном плаще. Его приход немало удивил жену, открывшую дверь. Он попросил женщину пойти с ним под предлогом того, что её муж просит, чтобы та была рядом и поддержала его. Также как и муж, жена быстро собралась в путь, а детей оставила у соседки.После их ухода прошла пара часов. В соседский дом вновь пришёл таинственный незнакомец, сказавший детям о том, что их бабушка умерла и попросивший пойти с ним. Дети собирались уже последовать примеру родителей и пуститься в путь, если бы не соседка, преградившая им дорогу. Она запретила идти детям в другую деревню во время бурана ночью. Человеку в красном плаще ничего не оставалось как сдаться и уйти.Утром местный старик, решивший прогуляться, переходил через деревянный мост и заметил красные пятна на снегу. Это были пятна крови. Приехавшая на место полиция обнаружила окровавленный топор и два обезглавленных трупа - отца и матери. Ни у кого не было сомнений в том, что их убил тот таинственный незнакомец в красном плаще, которого так и не удалось найти...

Ключевые слова: Японская легенда призрак убийство незнакомец авторская история

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