Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Легенды

Ако Манто

Он выглядит как сказочно красивый молодой человек в красном плаще. Согласно легенде, Ако Манто может в любой момент зайти в женский туалет (парни на этом моменте вздохнули с облегчением)) и спросить: "Какой плащ вы предпочитаете, красный или синий?". Если девушка ответит "красный", то он отрубит ей голову, и кровь, текущая из раны, создаст видимость красного плаща на её теле. Если она ответит "синий", то Ако Манто задушит её, и у трупа будет синее лицо.

Интересно то, что если жертва выберет какой-то другой цвет или скажет, что оба цвета нравятся или же не нравятся - это ещё больше усугубит ситуацию. (Хотя куда хуже-то?) При таком раскладе пол под жертвой разверзнется, и мёртвенно-бледные руки утащат её в ад.

Также есть немного другая трактовка этой легенды. Красный Плащ не спрашивает про цвет плаща, а предлагает девушке красную или синюю бумагу. Ну, а исход всё тот же: смерть либо от потери крови, либо от удушья.


Этот образ далеко не единственное упоминание о Красном Плаще. На эту тему существует более развёрнутая и правдоподобная легенда, повествующая об обычной семье из японской деревушки, которых однажды посетил подозрительный гость.

Это произошло в далёком 1935 году, зимней ночью во время сильной метели. Семья, состоящая из отца, матери и троих детей, мирно спала. В полночь они проснулись из-за стука в дверь. Когда отец открыл, на пороге стоял человек, одетый в красный плащ. В руке он держал фонарь, лица не было видно из-за низко надвинутого капюшона. Этот таинственный человек сообщил главе семейства, что его мать, живущая в соседней деревне, вот-вот умрёт из-за внезапной болезни и потому послала за ним, чтобы успеть увидеть сына перед кончиной. Недолго думая, отец оделся и отправился в путь с незнакомцем.


Через несколько часов в дверь снова постучали. Это был тот же человек в красном плаще. Его приход немало удивил жену, открывшую дверь. Он попросил женщину пойти с ним под предлогом того, что её муж просит, чтобы та была рядом и поддержала его. Также как и муж, жена быстро собралась в путь, а детей оставила у соседки.

После их ухода прошла пара часов. В соседский дом вновь пришёл таинственный незнакомец, сказавший детям о том, что их бабушка умерла и попросивший пойти с ним. Дети собирались уже последовать примеру родителей и пуститься в путь, если бы не соседка, преградившая им дорогу. Она запретила идти детям в другую деревню во время бурана ночью. Человеку в красном плаще ничего не оставалось как сдаться и уйти.

Утром местный старик, решивший прогуляться, переходил через деревянный мост и заметил красные пятна на снегу. Это были пятна крови. Приехавшая на место полиция обнаружила окровавленный топор и два обезглавленных трупа - отца и матери. Ни у кого не было сомнений в том, что их убил тот таинственный незнакомец в красном плаще, которого так и не удалось найти...

Сегодня, 06:11 by ssideiiПросмотров: 57Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Японская легенда призрак убийство незнакомец авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.