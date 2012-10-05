Пионерский лес

ChertovEvrey Просмотров: 194 Комментарии: 3 +4 Вчера, 13:34 by

Привет. Меня зовут Саша мне сейчас 19. Помню, история произошла когда мне было 12 лет.Сидели мы с друзьями в лагере. У нас не было разделения на девочек/мальчиков и по возрасту. Обычно в одной комнате на 6 кроватей 3 пацана, 3 девушки. Разделение по возрасту также отсутствует. Поэтому команда разношёрстная.Я, Колька умник, Серёга мелкий, Катька, которая всех кроме нас задирала, Полина, весьма хорошая девочка, и типичная такая Машка, среди деффачек весьма уважается. Некоторые пацаны по ней сохнут.Серёга и Колька братья, мелкому 9, старшему 12. Всем остальным по 12, кроме Полины, той 13 лет.Я зависал в библиотеке, начитавшись Гоголя и Робинзона Круза, начал всячески на свободных часах устраивать микро-ролки. Своеобразный театр импровизации. От Гоголя и прочих авторов нахватался историй про нечисть и нелюдь. (Прикол поняли? А?)И вот, решил я перерасказать один рассказ, вроде как Сорочинскую ярмарку, на "пионерский" манер. Вместо хутора лагерь, вместо жителей "пионеры", как нас там называли. И проч, И проч.Тут встревает Колька.- А пошлите в лес, ночью?Колька, получил прозвище, не потому что умничал, а потому что придумывал прямо гениальные планы по всяким своим пакостям.- Да, давайте, - поддакнул Кольке его брат, тот вечно с Коляном соглашался.- Ты что, а если нас спалят? - возмутилась Полина.- Да не спалят, ты видела, старшие отряды на тихих часах убегают в лес, ягоды приносят. А за ними контроль - то глаз упустишь, сразу вожатые должность теряют. Ну Артём, он сейчас в старших отрядах, тех самых. Ему 17 лет. Он был вожатым.- Точно, - сказал я. - Можно же сбежать, три вожатых на 2000 детей, слабенько.Вожатых реально было 3, для младших отрядов 3-8 лет. Средних 9-14. Старших 15-17 лет.Я тогда правду сказал про отсутствие сортировки по возрасту. Обычно детей 12-ти лет отправляют в один корпус, что бы ладили. А три вожатых с этим справиться не могли. Вот сидели просто по возрастному признаку, но без такой конкретики.- Ну очевидно, нужен план - сказал Колька. - Надо бы схему побега сделать.Уже через час схема была готова. Все слушали Кольку.- Шаг первый. Ждём дня, когда уедет проверка. Конечно, пицца будет не очень вкусной, но ладно.Шаг второй. Когда вожатые уснули, открываем окно со стороны леса. Благо, мы на краю лагеря.Шаг третий. Я во время свободного времени на одном из деревьев вырежу "Шерсть на носу", понятно?Хи-хи. Со стороны Полины.- Понятно, - сказали все.После этого, продолжил Колька, идём к этому дереву. Будет, скажем, точка отправления. Сидим в лесу час, кайфуем. Сворачиваемся.Ещё он показал карту, нарисованную, будто в типографии.- Для тех кто не понял, вот карта.- Хорошо, - сказали все и принялись рассматривать карту.Проверка уехала, значит, можно осуществить затеянное. Мы взяли все что надо, свои подушки, привезённые из дома, немного еды, спички, которые как-то достал Колька. И проч., и проч., как бы написал Достоевский.Я решил сочинить историю про лес, в котором умер пионер, ещё советский. Я явно подкосил этим храбрость "экспедиции".Ещё к нам присоеденился Шура, белобрысый. Раньше я думал, почему старшаки называли его кибернетиком. Только сейчас я понял. Они были двачерами, и считали любого очкастого, белобрысого Шурика тем самым, из БЛ.Ровно 5 минут до 23:00.- Ну что, наверное, вожатые уже спят, - сказал я.- Еще надо Шуру оповестить, он в соседнем блоке, - сказал Серёга.- Я схожу, - сказал Колька. - У меня идея есть. Привяжем бумажку, из кладовки нашего корпуса кинем к Шуре. Он не спит.Пока Колька осуществлял всё это, подготовка шла полным ходом. Даже из игрушек Сереги сделали муляжи.23:01Колька принес бумажку с новостью:"Приду"- Получится! - сказала Машка.- Ну так что, ждём Шуру, и отбываем? - спросил я у Коли.- Ага.Мы у того дерева. Темная ночь начавшегося лета. Тепло. Совы уркуют.Послышался шорох, и шёпот.- Я тут, - это был Шура.- Здорова, - пожал я ему руку.- Привет, - сказали остальные.Мы молча выдвинулись. Уже около пяти минут идём до какой-то лужайки, которую обещал показать Колька.- Вот. Уже. Пришли! - тихо воскликнул Колян. - Трава не сухая, костер развести можно. Далеко от лагеря. Пойдет Серёжа, сходи за листьями и хворостом, я с тобой. Другие - обустраивайте лагерь.Мы разложили одеяла, на ковёр положили еду и ждали братьев.Их долго не было, где-то минут десять. Потом что-то быстрое побежало на нашу лужайку.- Что это? - спросила Катя.- Да братаны идут, наверное, - ответил Шура.Братья пришли испуганные.- Там... Там... Там избушка такая, и там человек с галстуком, таким же, как и у нас! - судорожно говорил Колька с обезумевшим младшим братом.- Таки что, померещилось тебе, - сказал слегка опешивший Шура.- Да нет же, он двигался! Двигался, я вам говорю!- Давайте проверим твоего этого пионера, - ответил я, зная, что он испугался моей истории.- Действительно, давай проверим этого пионера, - сказал Сережа, очень быстро получивший Стокгольмский синдром.- Ладно, пойдем, - сказал КоляЭта изба - обычная с виду сторожка. Девочек мы оставили в лагере. И четверо провели смотр. Никого не было. Пока мы не начали уходить.Я залез в кладовку. И там стоял силуэт в длинном галстуке красного цвета. Единственное цветное, что было на этом силуэте. Он ринулся на меня. Я закричал.- ПАЦАНЫ, ПОМОГИТЕ!!!- Что у тебя там?- ААААА!!!Я ковырял пальцами воздух. Он исчез.- Я, оно, в шкафу, как прыгнет на меня!- Ну ты и чудик, меня и брата испугал, себя тоже утащил, - ответил Коля.Но у меня было доказательство, порванная рубашка.- Да, правда, я раньше пореза тут не видел, - ответил Шура.Я посмотрел в окно. Силуэт смотрел на меня.- Пацаны!Они посмотрели в окно. Силуэт ломился в него.Он ушёл. Стук в дверь. Стук прекратился. Он вошёл. Понял своё могущество. Серёжа закричал.- АААА! МОНСТР!Я, как более менее прошаренный в нечисти, кинул в него соль, которая стояла на столе.Он остановился на мгновение. Но пошёл дальше уверенной походкой. Он будто стал слегка жиже. До броска он был абсолютно черным. Сейчас он прозрачный.Я продолжил метать соль. Силуэт слабел. Потом он упал на колено и сказал:- Не сдамся.И побежал из дома, похоже к лагерю . Мы за ним.Мы бежали изо всех сил. Силуэт бежал все дальше и дальше. Уже думал: "Хмм, охотник на нечисть. Прикольно".Мы были близко к лагерю. Горел костёр. Девочки завизжали, увидев пионера. Тот прыгнул на костёр и растворился в огне крича:- ЛИШЬ БЫ НЕ ВРАГУ.

Ключевые слова: Лес мертвый ребенок пионеры лагерь авторская история

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