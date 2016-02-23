Избавление от проклятия вампиризма рода Коллинзов

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:50

Причина: Стилистика автора сохранена

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 13 Комментарии: 1 0 Сегодня, 03:50 by

Спустя десять лет после пожара в поместье Коллинвуд семья Коллинз строит новый дом и продолжает жить. Но ведьма не оставляет их в покое.В 7525-м году от Сотворения Мира, в канун Дня Всех Святых, она является на бал в Трансильванию, но уже в облике убитой доктора Хоффман. И хочет завладеть Барнабасом.Там же, в Трансильвании, прибывшие на праздник в гости к Дракуле, Виктория Винтерс и Барнабас Коллинз знакомятся с прекрасной Морской Девой Розалиной, очаровавшей всех своим голосом ангела. Эта Розалина наделена сверхспособностями и, зная судьбу Коллинзов, обещает помочь им снять вековое проклятие и избавиться от ненавистной ведьмы, которая вселилась в убитую Барнабасом Хоффман.Ведьма проникает во дворец, и Розалина это чувствует. Она помогает своим друзьям как можно скорее покинуть замок, спуская их по канату в окно и проводит через зеркало духов - портал, способный переместить в нужное место. Ведьма не находит Барнабаса и Викторию в замке и сетует на то, что стража дала им убежать.Во дворце Анжелика "знакомится" с Розалиной, выпытывая у нее, где находится Барнабас Коллинз, за что Розочка с помощью телекинеза вышвыривает её в окно. Ведьма проклинает Розалину быть укушенной Графом Дракулой и никогда не знать покоя, блуждая во мраке в поисках кровавых жертв.Спустя несколько дней Розочке приходит письмо из Коллинспорта, в котором Барнабас требует приехать в город с целью превратить его в человека. Розалина, будучи представителем разумной подводной цивилизации, приплывает как раз в то место, где возвышается Утес Вдов, с которого двести лет назад бросилась в бурлящие воды Жозетта ДюПре.Там, на вершине утеса, когда-то стояло величественное поместье Коллинвуд, но теперь от него остались лишь руины. Розалина выходит на берег и пытается найти Барнабаса и Викторию, как вдруг на ее пути появляется привидение Жозетты, завлекающее ее за собой на самый край утеса, с которого Розалина чуть не разбивается насмерть. Её останавливает Виктория Винтерс, с которой она недавно познакомилась, а Барнабас Коллинз приводит их в новый двухэтажный коттедж, в котором живет его семья и возлюбленная.Розалина знакомится со членами семьи Коллинз и приступает к своей главной миссии по превращению вампира в человека. Она вводит особое лекарство, способное убить вирус даже на последней стадии, согласно описаниям в тайных книгах отцовской библиотеки, и ее эксперименты приносят ошеломляющий успех. Все портит ведьма, вселившаяся в утопленницу Джулию Хоффман, превращенную в вампира Барнабасом Коллинзом, явившаяся в дом, чтобы убить всех, начиная с Элизабет Стоддарт. Лишь Розалина понимает, что им грозит опасность и просит Дэвида принести осиновый кол и молоток. В этот момент доктор Хоффман пытается укусить ничего не подозревающую Элизабет, но Розалина отталкивает ее и, когда в прихожую возвращается Дэвид, семнадцатилетняя девушка вбивает осиновый кол в сердце Хоффман, не обращая внимания на мольбы Элизабет. Затем Розалина перерезает горло Хоффман, набивая ее голову и рот чесноком, обвязывая чесночное ожерелье вокруг шеи доктора Хоффман.Доктора Хоффман хоронят в фамильном склепе Коллинзов. Во время похорон Розалина слышит странный женский голос, зовущий ее к себе. Она идет на эти позывные и оказывается на территории сгоревшего поместья Коллинвуд. Голос заколдовывает Розалину, и она против своей воли разгребает руины погибшего поместья, с ужасом обнаруживает под завалами уцелевшую огромную люстру, запутавшееся в ней, полурассыпанное, как фарфоровая кукла, тело Анжелики Бушар с разбитым, как стекло, сердцем в руке, в элегантном красном платье, которое внезапно оживает, регенерирует и чуть было не душит Розалину. Чары рассеиваются, ведьма выбирается из ямы, чтобы преподнести сюрприз и найти Барнабаса Коллинза, отшвырнув Розалину в другой конец ямы вместе с люстрой. Анжелика Бушар, приняв истинное обличие, направляется в заброшенную компанию "Энджи Бушар" и возобновляет свою деятельность. А затем в зеленом деловом костюме наносит визит Коллинзам.Розалина, ругая ведьму, выбирается из-под завалов и со всех ног бежит к своим друзьям, чтобы предупредить их, но опаздывает. Анжелика, несмотря на оторопевшего от страха слугу, проникает к ним в дом, и происходит совсем не теплая встреча. Элизабет Стоддарт пытается ее убить из ружья, но ведьма уклоняется, презрительно смеясь. За мать вступается Кэролин, вцепившись ведьме в волосы, но та откидывает ее через всю прихожую прямо к входной двери, как раз в тот момент, когда Розалина стоит на пороге и открывает дверь. Кэролин сталкивается с Розалиной, и они обе вылетают во двор. Элизабет стреляет во второй раз. На выстрел из своих покоев выходит только что проснувшийся и недоумевающий Барнабас Коллинз. Встречая ведьму, он удивляется и ругает ее в гостиной. На вопрос вампира "как ты нашла меня?" Анжелика подкладывает Розалине свинью, говоря о том, что та освободила её из заточения. Барнабас недоумевает и поражается, как громом, этим известием. Анжелика пытается его соблазнить, но Барнабас отвечает отказом, за что Анжелика открывает окна и против его воли целует прямо в губы на прощание. Солнце все еще опасно для Барнабаса, поэтому он с ужасом отворачивается и садится на пол. Анжелика, презрительно фыркнув, уходит.Элизабет Стоддарт, не выпуская из рук ружье, охраняет Анжелику у двери, чтобы при первой возможности ее пристрелить. Когда ведьма выходит из гостиной и направляется к двери, Элизабет стреляет в нее в третий раз. Но пули отскакивали от ведьмы, как мяч от стены. Анжелика угрожает и проклинает Элизабет, что отныне она низачто не отстанет от них, пока весь род Коллинзов не умрет. Розалина оказывает помощь Кэролин, и, замечая выходящую из дома Анжелику, придавливает ее стволом дерева и сжигает ее машину, наслав огненный шар. Ведьма уходит, продумывая план будущей мести.Когда Розалина заходит в дом, Элизабет умоляет ее уехать, ведь Анжелика непременно убьет её. Но та отказывается, понимая, что нужнее им, и что без ее помощи Барнабасу не стать вновь человеком. Она отводит Элизабет в ее комнату, поручив Кэролин присматривать за матерью, а сама спускается в гостиную, чтобы найти Барнабаса и провести сеанс превращения. Она видит, что окна открыты, а Барнабас уже дымится, манипулированием руки заставляет шторы закрыться. А затем обливает Барнабаса водой. Она знает, что Анжелика была здесь и пытается его утешить, но Барнабас обвиняет ее в предательстве, лжи и пособничестве злодейке. Розалина пытается объясниться, но вампир чуть не убивает ее, когда в гостиную вошла Виктория Винтерс. Барнабас говорит ей, что Розалина осквернила его дом своим присутствием и в бешенстве выходит из комнаты. Розочка плачет.Виктория Винтерс рассказывает ей, что она тоже слышит чей-то голос, повелевающий ей, превращенной в вампира, убить всех в доме, кроме Барнабаса. Розалина понимает, что это не случайность и пытается разобраться во всем. Первым делом она принимает решение о ликвидации компании "Энджел Бэй" и хочет спросить разрешения у хозяйки дома на подачу заявления о закрытии компании. Выходя из гостиной, Розалина слышит, как Элизабет Стоддарт отчитывает Барнабаса и просит его ради достижения его цели помириться с Розочкой, поскольку находит ее благовоспитанной девушкой. В этот момент появляется Розалина, и Барнабас приносит ей свои извинения, обещая больше не трогать ее. Розочка прощает Барнабаса и снова делает переливание крови и расспрашивает Барнабаса о его самочувствии. Вампир ощущает прилив сил, чувствует, как бледность пропадает. Он даже может теперь отражаться в зеркале. Розалина осторожно предлагает о закрытии компании, на что Барнабас реагирует с величайшей радостью. Но они опаздывают.Когда Розалина приходит к ведьме с просьбой оставить Коллинзов в покое, та лишь смеется в ответ. Розалина вышвыривает ведьму в окно и обращается в полицию с целью задержать преступницу. Она говорила, что Анжелика домогалась до Барнабаса, назвав его своим родственником, и ведьму ловят. При даче показаний она гипнотизирует всех и сбегает. Затем Анжелика делает все возможное, чтобы семья Барнабаса страдала: ставит их на грань нищеты, соблазняет Барнабаса, похищает Викторию Винтерс и заставляет рабочих вбить ей осиновый кол , а труп бросить в реку. Это становится последней каплей для Барнабаса. Элизабет, Кэролин, Барнабас и Розалина едут в машине в лес, расположенный на берегу реки, на склоне горы. План Анжелики не срабатывает: рабочих убивает Барнабас, Розалина освобождает Викторию из гроба, начинается финальная битва, в которой Розалина предстает в вампирском обличии и выпивает кровь ведьмы. Хоть Анжелика Бушар и применяет множество заклятий в помощь себе, но Элизабет, Барнабас, Кэролин и Розалина ее побеждают. С помощью холодного оружия, сочетающего в себе бердыш, лабрис и клевец, Розалина отрубает Анжелике голову, тело же она запирает в гробу, в котором лежала Виктория, связав цепями и накрыв телячьей шкурой. Вилли Лумис и Элизабет копают могилу для ведьмы, а Барнабас Коллинз в ярости заколачивает гроб осиновыми кольями. Когда Элизабет и Вилли опускают гроб, Розалина проводит ритуал, поливая гроб дегтем и посыпав его зернами мака и освященной пшеницы. Затем просит Элизабет засыпать это место землей, и когда яма полностью была зарыта, Розалина посыпала это место черной солью.Призвав дух ведьмы Анжелики, Розалина запирает его в Камне Душ для последующих ритуалов. Затем избавляет Кэролин от ликантропии, сжигая голову ведьмы Анжелики на том же месте и призывая призрачного волка, с которым сражается Кэролин. Розалина с помощью заклинаний сделала Кэролин неуязвимой, благодаря чему та одержала верх над волчьим духом. Проклятие оборотня снято. Семья Коллинзов возвращается домой и уничтожает следы преступления. Барнабас раскрывает городу истинную сущность их любимицы и заставляет забыть о ней. Компания "Энджел Бэй" ликвидируется. Розалина в последний раз делает Барнабасу переливание крови и вводит чудесное лекарство, добавив в него эликсир долголетия, чтобы вампир оставался вечно молодым. Барнабас уже не боится солнца. Он даже просит ускорить процесс, чтобы попросить руки Виктории Винтерс. Но Розалина предупреждает, что слишком большое количество лекарства очень вредно и вызовет серьезные побочные эффекты. Барнабасу приходится терпеливо ждать. А Виктории Винтерс дает зелье синей болезни, помогающее при начальных стадиях. Виктория и Барнабас превращаются в людей и, заключив друг друга в объятия, сливаются в обоюдном поцелуе. Розалина радуется за них.В тот же вечер она проводит ритуал снятия заклятия. Наполнив камень душ Духом Ведьмы, Розалина приносит его в место назначения. Виктория и Барнабас встают в круг призыва, и Розалина произносит заклинание:"Я призываю царствие Теней! Взываю к тем, кто нам не предки! Внемлите к моей мольбе! Как заложена жизнь в смерти, начнется то, что завершилось. Как с восходом солнца ночь уходит. Вынь из мрака душу и вдохни жизнь в это существо!" Затем, с наступлением восхода, приводит к реке, и друзья очищаются от этого заклятия. Розалина достает высушенные травы-крапиву, плакун-траву, чернобыльник и растирает их в порошок и окурила им все комнаты в доме Коллинзов. Зная, что ведьмы падки на все блестящее, Розалина делает из своего украшения мощный талисман, подержав на солнце и напитав живительной энергетикой.Виктория Винтерс и Барнабас воссоединяются вновь, благодарят Розалину, которая их благословляет и уходит под воду, в свою родную стихию, подарив Элизабет Стоддарт Черную книгу ангела из потустороннего мира, повелев положить ее под половик у входной двери. Вся семья Коллинзов стоит на причале и машут Розочке рукой. Розалина через портал попадает в родную Аквиталию.

Ключевые слова: Проклятие ритуалы ведьма вампир драка битва авторская история

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