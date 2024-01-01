Ужасные обои⁠⁠

Летяга Просмотров: 81 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:24 by

В комнате были ужасные обои.Хозяйка, от которой пахло какими-то фруктовыми сигаретами, показала мне кухню, ванную и кладовку. Комнату она оставила напоследок. Может, потому что знала: я рискую ослепнуть.Розовые и голубые цветочки, фиолетовые бабочки, и всё это — на красном фоне. Не знаю, кто придумывал этот рисунок: но у него были проблемы или с монитором или со зрением.— Да, я знаю, — вздохнула хозяйка. — Пришлось купить первые попавшиеся в магазине неподалёку. Предыдущий жилец учудил: нарисовал какую-то пентаграмму, исписал всё каракулями и исчез, не заплатив.Подозрительная история. Ужасные обои. Я покосилась на хозяйку, а она только рассмеялась:— Вы что, испугались? Да это же ерунда, о чём волноваться! Не о глупых рисунках же.— Ну я...— Если переклеите, могу вернуть часть денег за новые обои.Во всём остальном эта квартира мне подходила: близко до работы, цена не слишком высокая... Ещё раз посмотрев на фиолетовых бабочек, я тяжело вздохнула, и всё же — протянула руку хозяйке.Первые недели я сидела на кухне, а в комнате только спала. Прокрадывалась туда после заката, не включая свет. Ночь делала обои... приемлемыми.Немного освоившись и получив аванс, я тут же купила новые: бежевые, без узора. Иной эту комнату видеть не хотелось. Вытащив нехитрую мебель: кровать, тумбочка и стойка для одежды — начала сражаться с цветником.Они оказались не только отвратительными на вид, но и ужасными по качеству. Полоса отрывалась легко, почти отваливалась от стены.А под ней я нашла надписи.Неровные чёрные линии, пятна, потёки — будто он писал прямо пальцами. Руки испачканы в краске, глаза горят мрачной решимостью.Я нашла пентаграмму, да — круг, такой неровный, что вряд ли мог привлечь демонов, ещё больше непонятных символов, отпечаток чёрной ладони в середине. Меня вдруг потянуло положить на него руку. Он же так сделал. Он стоял здесь, прижав пальцы к стене, призывая древние силы. А знаки горели ярко-красным, и темнота врывалась в окно, захватывая всё на своём пути.Ладонь замерла в паре сантиметров от рисунка. Я приказала себе успокоиться. Ещё одна стена, и можно будет клеить новые. Забыть о всей этой чертовщине.Тем более, всё это глупости, как сказала хозяйка.Там, где стояла кровать, не было пентаграмм или рун, только надпись на неизвестном языке. Так мне показалась сначала. Но скользнув по ней взглядом, я поняла, что могу разобрать некоторые слова.Чем дольше я читала, тем яснее становился текст.«Это была огромная ошибка. Я думал, что смогу обуздать демона, но ошибся. Темнота уже здесь, она не отпускает меня, не отпустит никогда».Я будто слышала его голос: запертого в пятом измерении комнаты. Он метался в когтях темноты, кричал, но никто не слышал. Всё, что у него осталось — немного краски и чистая стена.«Существует лишь один способ спастись», — писал он. — «Демон никогда не отпустит меня, но он может поменяться на другую душу. Если кто-то достаточно восприимчивый к магии найдёт это заклинание и сможет прочитать его до конца...»Рука потянула за последнюю полоску обоев. За спиной раздался голос, тихий и уставший:— Простите. Но выбраться иначе я не мог.Автор - asleepAccomplice.

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