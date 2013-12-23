Жив лишь наполовину. Третья часть

Жив лишь наполовину. Третья частьНа лагерь я наткнулся скорее случайно, чем целенаправленно, и уже тогда, когда солнце село окончательно. Перед этим умудрившись изрядно поплутать по лесу вокруг тракта. Слишком поздно я понял, что указания старейшины деревни скорее полет творческой мысли, чем конкретные ориентиры. Ну разве можно считать ориентиром: "... а там ступай до мельницы, а ужо от нее до большого дерева, как дойдешь до тринадцатого камня, развернись, но не до конца...", и вот все в таком же духе. С картой старик хоть и был знаком, но указать на ней конкретное местоон не мог.
Самым печальным в этой ситуации было то, что мне нужно было оружие. Чтобы купить оружие, была нужна работа. А на какую работу лучше всего годится наемник? Даю подсказку - не поле пахать. Хотя... сейчас, наблюдая за лагерем, я размышлял над тем, что на счет поля я, похоже, немного погорячился. Надо было соглашаться.
Радовало только то, что часть разбойников то ли отчалила к более прибыльным трактам, то ли отправилась на промыслел, но в лагере я насчитал едва ли десяток головорезов. Хорошо. Баба с возу - больше кислороду. Но вот хватит ли моих сил на этот отряд? Надо было бы составить хороший план заранее. Но как-то не было времени.
Так что, пришлось ориентироваться, как и соображать, уже на местности.
В итоге, к лагерю я вышел уже в темноте, глубоко натянув капюшон куртки, запихнув руки в карманы.
- Это кто у нас такой наглый? - от темноты лагеря отделился один из охранников, здоровенный лысый бугай. - Бродяга? Жить надоело?
Бродяга? Ну да... в своей одежде я сейчас вряд ли походил на успешного наемника. Помимо одежды лишь один небольшой заплечный мешок.
Такой же потрепанный жизнью, как и я сам. На бродягу я походил больше всего. меньше всего - на торговца. Именно поэтому, скорей всего, до сих пор был способен отвечать на вопросы. А не валялся в канаве, густо утыканный стрелами.
- Может и надоело... - выпрямившись, вытащив руки из карманов, я склонил голову, прицельно рассматрвиая противника из-под капюшона.
Здоровый. Рослый. Самоуверенный. Ненароком демонстрирующий здоровенный тесак в руке.
- Шел бы ты отсюда, у нас с ворами разговор короткий, - рослый приблизился настолько, что я почувствовал его запах. Пристально посмотрел на меня в упор. - Эй...
Договорить ему я не дал. Тенью метнувшись вперед, выхватил тесак из руки, чтобы тут же вонзить его в лысый череп. Минус один. Но на месте
лучше не засиживаться. Лучники уже прицеливались. Метнув в одного тесак, на второго я бросился сам. Не особо разбираясь, жив первый или уже нет.
На звуки драки стали подтягиваться остальные.
Все же у разбойников было численное превосходство, но не было подготовки наемников. В этом мне повезло, к тому моменту, как я остался один на один с главарем, остальные блыли или мертвы, или тяжело ранены. Особенно мне не понравился тот, который размахивал оглоблей. Ему пришлось в нескольких местах сломать руку. Вряд ли он снова сможет взяться за оружие.
- Тварь... - шипел главарь, мягко ступая, обходя меня по кругу, крепко стискивая оружие в каждой руке.
- Ты даже не представляешь себе - насколько, - усмехнулся я, скидывая капюшон. В темноте лагеря он вряд ли мог бы во всей красе оценить
мою не живую половину, но светящийся левый глаз мог навести его на некоторые мысли.
Рывок вперед, я евда успел увернуться. Из оружия у меня была подобранная из костра палка. Оглобля столкновения не выдержала, а другое выдернуть еще у кого-то я не успел. Палкой я и огрел главаря по шлему. Шлем отозвался неприятным гулом, главарь - не менее неприятным ревом. Следующим ударом я догнал того по спине, добившись нового витка рева. А вот на едва слышное жужжание слева не обратил внимания.
Ровно до того момента, пока стрела не вонзилась в бок.
- Ах ты ж... - развернувшись, я метнул палку в обидчика. Попал. Но времени мало, он еще может оклематься. - Ну, не обессудь, твои парни
меня бесят, - заявил я уже главарю, понял, что остался совершенно без оружия, разве что...
Мертвая половина сильнее живой. А помимо этого у меня есть эффект неожиданности. Рассчитывая только на это и на свои руки, на этот раз атаковал я, не позволяя опомниться ни себе, ни противнику.
Очнулся уже тогда, когда понял, что в лагере уже добрых десять минут не раздается больше никаких звуков, кроме тех, что издавал я,
отрывая куски плоти от ближайшего тела только для того, чтобы тут же сожрать.
Проклятие! Ногой отпихнув тело, я подхватил валявшийся тут же короткий меч, как мог утерся рукавом. Ну... вопрос с оружием почти
решился. Надо тут поискать еще. Вдруг кто-то догадался спрятаться. Да и мало ли... может, на какой разбойничий клад наткнусь? Тогда и
вопрос с финансами решится.
Еще через полчаса пришлось признать, что мне достались крайне нищие разбойники. Умом понимая, что большую часть добычи они или тут же перепродают, или прячут по тайникам... я все же рассчитывал на более жирную поживу. А так... так мне удалось разжиться хорошей курткой, парой целых сапог, новым коротким мечом и небольшим кошелем, в котором наскреблась пара десятков монет. И вот ради этого?
От мыслей меня отвлек посторонний звук. Я копошился в одной из палаток, когда его услышал. Замер, прислушался. Вроде как звук раздавался за ней. Крадучись, я покинул строение и обошел его. Не бывает неосторожных наемников, бывают живые. Так что, лишний раз рисковать я не собирался.
На карачках пробираясь на звук, я едва не угодил в яму, присыпанную листвой прямо поверх деревянной решетки. Краткий анализ ситуации позволил установить, что звук идет из ямы. Странно.
Пришлось немного разгрести листву, чтобы заглянуть внутрь. Правда, увидеть я там ожидал какое-то животное, а не крепко связанного, отчаянно сопящего юнца. Пленник? Мне никто не говорил о том, что у них есть пленник. Может, за него награду дают?
Еще немного поразмыслив, я откинул решетку и спустился в яму при помощи обнаружившейся неподалеку лестницы.
- Эй, ты кто? - спросить пришлось. Хотя вряд ли он смог бы мне ответить. Кляп хорошая штука, надежная, но сильно мешающая общению.
Пришлось освобождать пленика сначала из веревок, а потом и от кляпа. За что спасаемый тут же, не иначе как в благодарность, цапнул меня за руку.
- Сдурел? - отпрыгнул я от парня чисто на всякий случай. А вдруг одержимый? Или как та... монашка?
- Ублюдок! Душегуб! - тут же набросился на меня парень, попытавшись пнуть.
И это мне еще повезло, что после длительного времени в путах, лягался он не слишком целенаправленно.
- Вообще-то я тебя спасаю, - а может забраться наверх и ну его? Не слишком-то он рад спасению.
- Разбойничья падаль! - огрызнулся юнец, пытаясь подняться на ноги. Умудрившись одновременно с этим зарядить в меня то ли комком земли, то ли камнем, найденным тут же.
- Да не разбойник я... - прошипел я в ответ, отбиваясь от нового снаряда.
- А-а-а!!! Нежить! - а это он уже умудрился рассмотреть мою не живую половину? Или по одному только глазу определил?
- И не нежить, заткнись! - не дожидаясь новой вспышки, я подался вперед, почти мягко прижав спасаемого к земляной стене ямы, левой рукой зажав ему рот. - Не нежить, понял? Не разбойник. Не душегуб. Я наемник. Меня нанял старейшина деревни, как ее там... Петляны. Петлянцы наняли меня убрать отсюда разбойников. Про то, что они кого-то похитили, мне никто ни полслова...
Парень брыкнулся в хватке. Пришлось ее немного ослабить. И чуть-чуть опустить руку, чтобы открыть ему хотя бы нос.
- Так вот, - продолжил я. - Ты мне не нужен. Хочешь, отведу тебя в деревню. Там сам доберешься туда, куда тебе нужно. Понятно?
Тот попытался кивнуть в ответ.
- Хорошо. Кусаться больше не будешь?
Помотал головой.
Ну посмотрим. Разжав хватку, я выпустил спасаемого. Тот как-то разом обмяк.
- Нельзя... - тихо выдохнул он.
- Что нельзя?
- Нельзя в деревню.
- Почему?
- Старейшина меня... им... когда они пришли. Сказал, за меня выкуп дадут.
- Как интересно. А кто ты такой, чтобы за тебя выкуп требовать?
- Я ученик.
- Ты сейчас ничего не уточнил.
- Винсента Леггеро.
На этот раз я отпрыгнул в сторону уже самостоятельно. Попытался рассмотреть спасаемого в новом свете. Потом перевел взгляд на небо. Кто-то там сильно меня ненавидит, раз постоянно сталкивает с инквизицией. Вот и что мне с ним делать? Пришибить и свалить на разбойников? Кстати о разбойниках... интересно, чем таким промышляет старейшина деревни, раз не побоялся связываться и с инками, и с разбойниками. Одно дело - откупиться от душегубов залетным пареньком, а уже совсем другое - ждать, пока явится карательный отряд инков, разберется как попало и накажет как следует.
Вряд ли разбойники стали бы молчать. А уж в умении инков развязывать языки я ни капли не сомневаюсь.
- Леггеро? - на всякий случай уточнил я, ну а вдруг мне послышалось?
- Да, - кивнул тот.
- Тот самый?
- Ну да...
- Который Верховный Инквизитор?
- Да... а что?
- Ничего. И какие у тебя планы? Как тебя вообще сюда занесло?
- Я путешествовал по заданию... А какое тебе дело? - напрягся парень.
- Вообще никакого дела до дел инков у меня нет. Пытаюсь просто представить куда тебя нужно доставить, чтобы ты дальше своим ходом.
- Ты решил меня в лесу бросить? В разбойничьем лагере?
- Ну... разбойников здесь в каком-то смыле уже и нет.
- Или убьешь? Как... их?
- Ну нет, - оскорбился я. - Убиваю я за деньги, а за тебя ни монетки не заплатили.
- Мне нужно в город, - наконец решил спасаемый.
- Город мне сейчас немного не по дороге. Я иду за своими деньгами, а потом к местной ведьме.
- Ведьме? - загорелись глаза парня. А я пожалел о своем трепливом языке.
- Даже не думай. Короче, парень, хочешь жить, иди за мной. Я сделаю свои дела, а потом тебя могу до города проводить. Может, тебя по дороге какой-нибудь волк утащит, - остудил я пыл молодого инка.
- Я - Браннд, - зачем-то представился тот.
- Очень неприятно, - инстинктивно среагировал я, цепляясь за лестницу, выбираясь из ямы. Что-то мне порядком надоело в ней сидеть.
- А ты? - проявил тот настойчивость, повторяя трюк с лестницей сразу за мной.
- Марк... - зачем-то сознался я, но сразу же спохватился. - Надеюсь, твои красно-черные друзья об этом не узнают.
Обратный путь хоть и занял меньше времени, но до деревни мы добрались лишь к рассвету.
Оставив ученика инков в тени деревьев, к околице я вышел один. Тем удивительней было то, что меня ожидали. Старейшина, лично? И чем я
заслужил такую честь?
- Прибился к разбойникам, наемник? - поприветствовал меня пожилой, но еще не такой уж и старый мужчина.
- Нет, как и обещал, свою часть сделки я выполнил, - к ногам старейшины шлепнулась кисть руки с детально описанной мне печаткой.
- Отлично, - ответной любезностью к моим ногам упал кошель, звякнув монетами. - И как же это ты так ловко провернул? Ничего интересного в лагере не попалось?
- Ничего интересного не видел. А еще, наемники не раскрывают свои секреты, - я склонился за деньгами и почти сразу же ощутил, как нечто весомое стукнуло меня по башке, едва не уложив на землю.
Отскочив, я тряхнул головой, вытряхивая из поля зрения мельтешащие перед глазами звездочки. Сфокусировал взгляд, чтобы увидеть старейшину, крепко сжимающего в руках здоровенный крест и сверкающего на меня безумным взглядом.
- Знаю я твой секрет, нежить! - рявкнул он, наступая.
Меня? Крестом??? И это еще повезло, что не по левой стороне попал. Могло и обжечь. Хотя я изрядно сомневался в том, что у этого
человека имеется хоть капля истинной веры.
- Ах, нежить? - ускользнув от нового удара, я выдернул оружие старейшиного произвола, чтобы тут же разломать его на несколько частей. Причем исключительно с силой, которую придала мне злость. - Я? А ты ничего не хочешь нам рассказать, добрый человек?
Стоит признать, старик умел драться. Но умел на том уровне, на котором происходят кулачные разборки в селе. Так что, уже через несколько мгновений он хрипел в моей хватке. Одно усилие, и его шея не выдержит.
- Не хочешь рассказать? - шипел я ему прямо в ухо. - Про сделку с разбойниками? Скольких ты сдал? А скольких торговцев убили благодаря тебе? Скольких путников? Куда ворованное дел? Кому продавал? Сколько крови на твоих руках? Не хочешь? Ну не хочешь - как хочешь.
Одно небольшое усилие. Старейшина дернулся в руках и обмяк.
Опустив его на землю, я вернулся, подобрал кошель и направился к деревьям, где меня уже поджидал Браннд.
- Что там? Ты... его?
- Есть вещи, на которые ты не хочешь знать ответы, - приблизившись, я остановился в шаге от ученика. - И, да. Я убил его. Если это настолько
сильно оскорбляет твою инквизиторскую сущность, то ты можешь попробовать добраться до города сам, из этой деревни. Если нет, пойди,
быстренько попинай труп и возвращайся. Мне нужно идти дальше.
Вчера, 22:20 by EstellanПросмотров: 88Комментарии: 1
Ключевые слова: Лес разбойник нежить авторская история