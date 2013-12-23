Жив лишь наполовину. Третья часть

Estellan Просмотров: 88 Комментарии: 1 +1 Вчера, 22:20 by

На лагерь я наткнулся скорее случайно, чем целенаправленно, и уже тогда, когда солнце село окончательно. Перед этим умудрившись изрядно поплутать по лесу вокруг тракта. Слишком поздно я понял, что указания старейшины деревни скорее полет творческой мысли, чем конкретные ориентиры. Ну разве можно считать ориентиром: "... а там ступай до мельницы, а ужо от нее до большого дерева, как дойдешь до тринадцатого камня, развернись, но не до конца...", и вот все в таком же духе. С картой старик хоть и был знаком, но указать на ней конкретное местоон не мог.Самым печальным в этой ситуации было то, что мне нужно было оружие. Чтобы купить оружие, была нужна работа. А на какую работу лучше всего годится наемник? Даю подсказку - не поле пахать. Хотя... сейчас, наблюдая за лагерем, я размышлял над тем, что на счет поля я, похоже, немного погорячился. Надо было соглашаться.Радовало только то, что часть разбойников то ли отчалила к более прибыльным трактам, то ли отправилась на промыслел, но в лагере я насчитал едва ли десяток головорезов. Хорошо. Баба с возу - больше кислороду. Но вот хватит ли моих сил на этот отряд? Надо было бы составить хороший план заранее. Но как-то не было времени.Так что, пришлось ориентироваться, как и соображать, уже на местности.В итоге, к лагерю я вышел уже в темноте, глубоко натянув капюшон куртки, запихнув руки в карманы.- Это кто у нас такой наглый? - от темноты лагеря отделился один из охранников, здоровенный лысый бугай. - Бродяга? Жить надоело?Бродяга? Ну да... в своей одежде я сейчас вряд ли походил на успешного наемника. Помимо одежды лишь один небольшой заплечный мешок.Такой же потрепанный жизнью, как и я сам. На бродягу я походил больше всего. меньше всего - на торговца. Именно поэтому, скорей всего, до сих пор был способен отвечать на вопросы. А не валялся в канаве, густо утыканный стрелами.- Может и надоело... - выпрямившись, вытащив руки из карманов, я склонил голову, прицельно рассматрвиая противника из-под капюшона.Здоровый. Рослый. Самоуверенный. Ненароком демонстрирующий здоровенный тесак в руке.- Шел бы ты отсюда, у нас с ворами разговор короткий, - рослый приблизился настолько, что я почувствовал его запах. Пристально посмотрел на меня в упор. - Эй...Договорить ему я не дал. Тенью метнувшись вперед, выхватил тесак из руки, чтобы тут же вонзить его в лысый череп. Минус один. Но на местелучше не засиживаться. Лучники уже прицеливались. Метнув в одного тесак, на второго я бросился сам. Не особо разбираясь, жив первый или уже нет.На звуки драки стали подтягиваться остальные.Все же у разбойников было численное превосходство, но не было подготовки наемников. В этом мне повезло, к тому моменту, как я остался один на один с главарем, остальные блыли или мертвы, или тяжело ранены. Особенно мне не понравился тот, который размахивал оглоблей. Ему пришлось в нескольких местах сломать руку. Вряд ли он снова сможет взяться за оружие.- Тварь... - шипел главарь, мягко ступая, обходя меня по кругу, крепко стискивая оружие в каждой руке.- Ты даже не представляешь себе - насколько, - усмехнулся я, скидывая капюшон. В темноте лагеря он вряд ли мог бы во всей красе оценитьмою не живую половину, но светящийся левый глаз мог навести его на некоторые мысли.Рывок вперед, я евда успел увернуться. Из оружия у меня была подобранная из костра палка. Оглобля столкновения не выдержала, а другое выдернуть еще у кого-то я не успел. Палкой я и огрел главаря по шлему. Шлем отозвался неприятным гулом, главарь - не менее неприятным ревом. Следующим ударом я догнал того по спине, добившись нового витка рева. А вот на едва слышное жужжание слева не обратил внимания.Ровно до того момента, пока стрела не вонзилась в бок.- Ах ты ж... - развернувшись, я метнул палку в обидчика. Попал. Но времени мало, он еще может оклематься. - Ну, не обессудь, твои парнименя бесят, - заявил я уже главарю, понял, что остался совершенно без оружия, разве что...Мертвая половина сильнее живой. А помимо этого у меня есть эффект неожиданности. Рассчитывая только на это и на свои руки, на этот раз атаковал я, не позволяя опомниться ни себе, ни противнику.Очнулся уже тогда, когда понял, что в лагере уже добрых десять минут не раздается больше никаких звуков, кроме тех, что издавал я,отрывая куски плоти от ближайшего тела только для того, чтобы тут же сожрать.Проклятие! Ногой отпихнув тело, я подхватил валявшийся тут же короткий меч, как мог утерся рукавом. Ну... вопрос с оружием почтирешился. Надо тут поискать еще. Вдруг кто-то догадался спрятаться. Да и мало ли... может, на какой разбойничий клад наткнусь? Тогда ивопрос с финансами решится.Еще через полчаса пришлось признать, что мне достались крайне нищие разбойники. Умом понимая, что большую часть добычи они или тут же перепродают, или прячут по тайникам... я все же рассчитывал на более жирную поживу. А так... так мне удалось разжиться хорошей курткой, парой целых сапог, новым коротким мечом и небольшим кошелем, в котором наскреблась пара десятков монет. И вот ради этого?От мыслей меня отвлек посторонний звук. Я копошился в одной из палаток, когда его услышал. Замер, прислушался. Вроде как звук раздавался за ней. Крадучись, я покинул строение и обошел его. Не бывает неосторожных наемников, бывают живые. Так что, лишний раз рисковать я не собирался.На карачках пробираясь на звук, я едва не угодил в яму, присыпанную листвой прямо поверх деревянной решетки. Краткий анализ ситуации позволил установить, что звук идет из ямы. Странно.Пришлось немного разгрести листву, чтобы заглянуть внутрь. Правда, увидеть я там ожидал какое-то животное, а не крепко связанного, отчаянно сопящего юнца. Пленник? Мне никто не говорил о том, что у них есть пленник. Может, за него награду дают?Еще немного поразмыслив, я откинул решетку и спустился в яму при помощи обнаружившейся неподалеку лестницы.- Эй, ты кто? - спросить пришлось. Хотя вряд ли он смог бы мне ответить. Кляп хорошая штука, надежная, но сильно мешающая общению.Пришлось освобождать пленика сначала из веревок, а потом и от кляпа. За что спасаемый тут же, не иначе как в благодарность, цапнул меня за руку.- Сдурел? - отпрыгнул я от парня чисто на всякий случай. А вдруг одержимый? Или как та... монашка?- Ублюдок! Душегуб! - тут же набросился на меня парень, попытавшись пнуть.И это мне еще повезло, что после длительного времени в путах, лягался он не слишком целенаправленно.- Вообще-то я тебя спасаю, - а может забраться наверх и ну его? Не слишком-то он рад спасению.- Разбойничья падаль! - огрызнулся юнец, пытаясь подняться на ноги. Умудрившись одновременно с этим зарядить в меня то ли комком земли, то ли камнем, найденным тут же.- Да не разбойник я... - прошипел я в ответ, отбиваясь от нового снаряда.- А-а-а!!! Нежить! - а это он уже умудрился рассмотреть мою не живую половину? Или по одному только глазу определил?- И не нежить, заткнись! - не дожидаясь новой вспышки, я подался вперед, почти мягко прижав спасаемого к земляной стене ямы, левой рукой зажав ему рот. - Не нежить, понял? Не разбойник. Не душегуб. Я наемник. Меня нанял старейшина деревни, как ее там... Петляны. Петлянцы наняли меня убрать отсюда разбойников. Про то, что они кого-то похитили, мне никто ни полслова...Парень брыкнулся в хватке. Пришлось ее немного ослабить. И чуть-чуть опустить руку, чтобы открыть ему хотя бы нос.- Так вот, - продолжил я. - Ты мне не нужен. Хочешь, отведу тебя в деревню. Там сам доберешься туда, куда тебе нужно. Понятно?Тот попытался кивнуть в ответ.- Хорошо. Кусаться больше не будешь?Помотал головой.Ну посмотрим. Разжав хватку, я выпустил спасаемого. Тот как-то разом обмяк.- Нельзя... - тихо выдохнул он.- Что нельзя?- Нельзя в деревню.- Почему?- Старейшина меня... им... когда они пришли. Сказал, за меня выкуп дадут.- Как интересно. А кто ты такой, чтобы за тебя выкуп требовать?- Я ученик.- Ты сейчас ничего не уточнил.- Винсента Леггеро.На этот раз я отпрыгнул в сторону уже самостоятельно. Попытался рассмотреть спасаемого в новом свете. Потом перевел взгляд на небо. Кто-то там сильно меня ненавидит, раз постоянно сталкивает с инквизицией. Вот и что мне с ним делать? Пришибить и свалить на разбойников? Кстати о разбойниках... интересно, чем таким промышляет старейшина деревни, раз не побоялся связываться и с инками, и с разбойниками. Одно дело - откупиться от душегубов залетным пареньком, а уже совсем другое - ждать, пока явится карательный отряд инков, разберется как попало и накажет как следует.Вряд ли разбойники стали бы молчать. А уж в умении инков развязывать языки я ни капли не сомневаюсь.- Леггеро? - на всякий случай уточнил я, ну а вдруг мне послышалось?- Да, - кивнул тот.- Тот самый?- Ну да...- Который Верховный Инквизитор?- Да... а что?- Ничего. И какие у тебя планы? Как тебя вообще сюда занесло?- Я путешествовал по заданию... А какое тебе дело? - напрягся парень.- Вообще никакого дела до дел инков у меня нет. Пытаюсь просто представить куда тебя нужно доставить, чтобы ты дальше своим ходом.- Ты решил меня в лесу бросить? В разбойничьем лагере?- Ну... разбойников здесь в каком-то смыле уже и нет.- Или убьешь? Как... их?- Ну нет, - оскорбился я. - Убиваю я за деньги, а за тебя ни монетки не заплатили.- Мне нужно в город, - наконец решил спасаемый.- Город мне сейчас немного не по дороге. Я иду за своими деньгами, а потом к местной ведьме.- Ведьме? - загорелись глаза парня. А я пожалел о своем трепливом языке.- Даже не думай. Короче, парень, хочешь жить, иди за мной. Я сделаю свои дела, а потом тебя могу до города проводить. Может, тебя по дороге какой-нибудь волк утащит, - остудил я пыл молодого инка.- Я - Браннд, - зачем-то представился тот.- Очень неприятно, - инстинктивно среагировал я, цепляясь за лестницу, выбираясь из ямы. Что-то мне порядком надоело в ней сидеть.- А ты? - проявил тот настойчивость, повторяя трюк с лестницей сразу за мной.- Марк... - зачем-то сознался я, но сразу же спохватился. - Надеюсь, твои красно-черные друзья об этом не узнают.Обратный путь хоть и занял меньше времени, но до деревни мы добрались лишь к рассвету.Оставив ученика инков в тени деревьев, к околице я вышел один. Тем удивительней было то, что меня ожидали. Старейшина, лично? И чем язаслужил такую честь?- Прибился к разбойникам, наемник? - поприветствовал меня пожилой, но еще не такой уж и старый мужчина.- Нет, как и обещал, свою часть сделки я выполнил, - к ногам старейшины шлепнулась кисть руки с детально описанной мне печаткой.- Отлично, - ответной любезностью к моим ногам упал кошель, звякнув монетами. - И как же это ты так ловко провернул? Ничего интересного в лагере не попалось?- Ничего интересного не видел. А еще, наемники не раскрывают свои секреты, - я склонился за деньгами и почти сразу же ощутил, как нечто весомое стукнуло меня по башке, едва не уложив на землю.Отскочив, я тряхнул головой, вытряхивая из поля зрения мельтешащие перед глазами звездочки. Сфокусировал взгляд, чтобы увидеть старейшину, крепко сжимающего в руках здоровенный крест и сверкающего на меня безумным взглядом.- Знаю я твой секрет, нежить! - рявкнул он, наступая.Меня? Крестом??? И это еще повезло, что не по левой стороне попал. Могло и обжечь. Хотя я изрядно сомневался в том, что у этогочеловека имеется хоть капля истинной веры.- Ах, нежить? - ускользнув от нового удара, я выдернул оружие старейшиного произвола, чтобы тут же разломать его на несколько частей. Причем исключительно с силой, которую придала мне злость. - Я? А ты ничего не хочешь нам рассказать, добрый человек?Стоит признать, старик умел драться. Но умел на том уровне, на котором происходят кулачные разборки в селе. Так что, уже через несколько мгновений он хрипел в моей хватке. Одно усилие, и его шея не выдержит.- Не хочешь рассказать? - шипел я ему прямо в ухо. - Про сделку с разбойниками? Скольких ты сдал? А скольких торговцев убили благодаря тебе? Скольких путников? Куда ворованное дел? Кому продавал? Сколько крови на твоих руках? Не хочешь? Ну не хочешь - как хочешь.Одно небольшое усилие. Старейшина дернулся в руках и обмяк.Опустив его на землю, я вернулся, подобрал кошель и направился к деревьям, где меня уже поджидал Браннд.- Что там? Ты... его?- Есть вещи, на которые ты не хочешь знать ответы, - приблизившись, я остановился в шаге от ученика. - И, да. Я убил его. Если это настолькосильно оскорбляет твою инквизиторскую сущность, то ты можешь попробовать добраться до города сам, из этой деревни. Если нет, пойди,быстренько попинай труп и возвращайся. Мне нужно идти дальше.

Ключевые слова: Лес разбойник нежить авторская история

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