Заброшенная деревня⁠⁠

Летяга Просмотров: 126 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 10:36 by

Я гнала машину так быстро, как могла.Во мне горела ярость, и приходилось её душить, чтобы не слететь с мокрой дороги. Моросил дождь — поздняя осень не радовала погодой.Я сорвалась прямо с работы, едва закончив дела. А всё из-за рассказа, который услышала на обеде.Одна из коллег, разбавляя чай холодной водой из кулера, поделилась, что её родители вчера перебрались с дачи в городскую квартиру — навсегда. Им надоело жить в тоскливой, полузаброшенной деревне. Они забрали с собой соленья, книги и швейную машинку.Но оставили кошку.Кошка по признанию коллеги: «Всем уже надоела». Поэтому у неё не осталось никаких шансов. Эти люди обустраивались в квартире, думали, как продать дом в месте, где никто не хочет жить — а кошка замерзала в одиночестве.Мне удалось узнать адрес и не слишком на неё накричать.Дорога на въезде была отвратительная, пришлось бросить машину и идти по грязи. Натянув на голову капюшон, я нашла дом под номером 12, распахнула ворота и несколько раз прошлась по опустевшему огороду, подзывая кошку.Она так и не появилась.Никакой пейзаж не передал бы моё отчаяние лучше. Серое небо, холодный мелкий дождь, грязь всех оттенков, деревья, с которых осыпались листья и — заброшенные дома. Это была из тех деревень, в которых с каждым годом остаётся всё меньше жителей. Из труб не шёл дым, в окнах, несмотря на надвигающиеся сумерки, никто не спешил зажигать свет.Кроме одного дома.Ни на что не надеясь, я пошла туда по грязи — хотела оставить свой номер, вдруг кошка появится на улицах. Калитка была открыта, дверь тоже: я распахнула её, забыв постучаться, злость всё ещё пылала во мне.Несколько голов тут же обернулось в мою сторону.Первая мысль была: я попала в дом цирковой семьи. Или в тайное общество карликов. Двое маленьких бородачей устроились у печки, помешивая что-то в кастрюлях. Ещё один лепил пирожки, четвёртый мыл посуду, забравшись на перевёрнутое ведро...Я так и замерла на пороге.А один из них, тот, что с пирогом, вдруг сказал:— Вы что, купили дом?Все они подались ко мне с неуверенными улыбками на лицах. Даже стало неловко отвечать:— Нет, я, знаете, ищу кошку. Её тут оставили вчера, в двенадцатом...Один из бородачей оставил кастрюлю и пошёл в комнату. Он принёс мне сразу двоих кошек на выбор: рыжую и чёрную с порванным ухом.Пришлось брать двоих — у меня была подруга, которая как раз хотела пополнить домашний зоопарк. Прижимая к себе два тёплых тельца, я сказала, уже с улыбкой:— Спасибо, что приютили! Постоянно животных бросают, да?— Не говорите, — вздохнул бородач у раковины. — Уезжают, оставляют дома, животных, всех. Некому больше жить рядом, следить, оберегать.— Печи холодные!— Молоко никто не оставляет!Это была странная речь. Но времени расспрашивать карликов не осталось: рыжая кошка начала недовольно возиться, чёрная обнюхивала мою шею. Перехватывая их поудобнее, я спросила:— А вам тут нормально? Вы справитесь?— Да, — махнул рукой тот, что занимался пирогом. — Мы собрались все вместе, справляемся. Скоро зима, скучать некогда.— Передавайте своим привет! — раздалось из комнаты. — И оставьте ночью на кухне печенье, а ещё молока стакан.Автор - asleepAccomplice.

Ключевые слова: Деревня дождь машина кошка домовые

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