Заброшенная деревня⁠⁠

Заброшенная деревняЯ гнала машину так быстро, как могла.
Во мне горела ярость, и приходилось её душить, чтобы не слететь с мокрой дороги. Моросил дождь — поздняя осень не радовала погодой.
Я сорвалась прямо с работы, едва закончив дела. А всё из-за рассказа, который услышала на обеде.
Одна из коллег, разбавляя чай холодной водой из кулера, поделилась, что её родители вчера перебрались с дачи в городскую квартиру — навсегда. Им надоело жить в тоскливой, полузаброшенной деревне. Они забрали с собой соленья, книги и швейную машинку.
Но оставили кошку.
Кошка по признанию коллеги: «Всем уже надоела». Поэтому у неё не осталось никаких шансов. Эти люди обустраивались в квартире, думали, как продать дом в месте, где никто не хочет жить — а кошка замерзала в одиночестве.
Мне удалось узнать адрес и не слишком на неё накричать.
Дорога на въезде была отвратительная, пришлось бросить машину и идти по грязи. Натянув на голову капюшон, я нашла дом под номером 12, распахнула ворота и несколько раз прошлась по опустевшему огороду, подзывая кошку.
Она так и не появилась.
Никакой пейзаж не передал бы моё отчаяние лучше. Серое небо, холодный мелкий дождь, грязь всех оттенков, деревья, с которых осыпались листья и — заброшенные дома. Это была из тех деревень, в которых с каждым годом остаётся всё меньше жителей. Из труб не шёл дым, в окнах, несмотря на надвигающиеся сумерки, никто не спешил зажигать свет.
Кроме одного дома.
Ни на что не надеясь, я пошла туда по грязи — хотела оставить свой номер, вдруг кошка появится на улицах. Калитка была открыта, дверь тоже: я распахнула её, забыв постучаться, злость всё ещё пылала во мне.
Несколько голов тут же обернулось в мою сторону.
Первая мысль была: я попала в дом цирковой семьи. Или в тайное общество карликов. Двое маленьких бородачей устроились у печки, помешивая что-то в кастрюлях. Ещё один лепил пирожки, четвёртый мыл посуду, забравшись на перевёрнутое ведро...
Я так и замерла на пороге.
А один из них, тот, что с пирогом, вдруг сказал:
— Вы что, купили дом?
Все они подались ко мне с неуверенными улыбками на лицах. Даже стало неловко отвечать:
— Нет, я, знаете, ищу кошку. Её тут оставили вчера, в двенадцатом...
Один из бородачей оставил кастрюлю и пошёл в комнату. Он принёс мне сразу двоих кошек на выбор: рыжую и чёрную с порванным ухом.
Пришлось брать двоих — у меня была подруга, которая как раз хотела пополнить домашний зоопарк. Прижимая к себе два тёплых тельца, я сказала, уже с улыбкой:
— Спасибо, что приютили! Постоянно животных бросают, да?
— Не говорите, — вздохнул бородач у раковины. — Уезжают, оставляют дома, животных, всех. Некому больше жить рядом, следить, оберегать.
— Печи холодные!
— Молоко никто не оставляет!
Это была странная речь. Но времени расспрашивать карликов не осталось: рыжая кошка начала недовольно возиться, чёрная обнюхивала мою шею. Перехватывая их поудобнее, я спросила:
— А вам тут нормально? Вы справитесь?
— Да, — махнул рукой тот, что занимался пирогом. — Мы собрались все вместе, справляемся. Скоро зима, скучать некогда.
— Передавайте своим привет! — раздалось из комнаты. — И оставьте ночью на кухне печенье, а ещё молока стакан.
Автор - asleepAccomplice.
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Сегодня, 10:36 by ЛетягаПросмотров: 126Комментарии: 1
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