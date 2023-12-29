Вводный урок⁠⁠

Летяга Просмотров: 66 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 10:12 by

Она обещала «Занятия с носителями языка».Не так уж и плохо, если вы учите английский, немецкий или даже суахили. Но в моём случае была небольшая проблемка.Я искал курсы латинского языка.Наш препод по латыни был настолько стар, что сам в любой момент мог отправиться к носителям. Неудивительно, что за первый семестр я выучил только фразочки вроде «Ego studet» и «Sum summus mus».Но латынь нужна была на парах по фармакологии, анатомии и даже биологии. Без языка, как это ни парадоксально, в меде я бы надолго не задержался.А у этой девушки, что предлагала занятия с носителем, цены были не очень высокими. И первый урок бесплатный. В конце концов, решил я, кликая на «Записаться» — если ничего не выучу, хотя бы посмеюсь.Она снимала комнату в маленьком офисном здании. За узкими партами, которые скорее бы подошли школьникам, собралась разношёрстная компания. Я узнал пару девушек с нашего потока, ещё один парень представился студентом с филфака — синяки под глазами у него были не меньше наших.За соседней партой устроилась девушка с синими волосами — она занималась историей. И если мы все пришли на пробный урок, у неё это занятие было не первым.— Саша великолепно преподаёт, вот увидите! — вещала она.Сама Саша опоздала на пару минут. Вбежала в кабинет, сбросила чёрное пальто на пустой стул. Я бы принял её за ещё одну студентку: усталый вид, чёрная водолазка и джинсы. Посоветовав достать тетради, она встала у доски и зубами сняла колпачок с маркера.— Начнём с имени существительного и склонений. Кто уже знает, сколько их в латинском?Занятие прошло не так уж и плохо — за час я узнал больше, чем за месяц лекций. Звонкий голос Саши отличался от утихающего бормотания преподавателя. Я даже забыл про «носителя», пока она не посмотрела на часы.— Так, осталось пятнадцать минут. Приступим к практике.Девушка с синими волосами оживилась. Я переглянулся с нашими девчонками: наверное, у меня был такой же непонимающий вид.А Саша стёрла упражнения с доски и ловко начертила маркером круг. Внутри начали появляться закорючки, непонятные символы. Я узнал одно слово: «cadaver».Но не успел спросить, что происходит.Она положила ладонь в середину круга. На миг мне показалось, что линии вспыхнули красным, нет, этого не могло быть, наверное, привиделось от усталости. Порыв холодного воздуха пронёсся по комнате, а потом — Саша мотнула головой.И заговорила незнакомым мужским голосом:— Quid vis loqui hodie?Hodie — узнал я слово — сегодня. Остальная фраза так и осталась загадкой. Тот парень с филологического прошептал:— Она спрашивает, о чём мы хотим поговорить сегодня.— Это не она, — перебила синеволосая. — Это он. Его зовут Клавдий, Саша часто его призывает. Хотите поболтать? Ему нравится!Я так и сидел, сжимая ручку в дрожащих пальцах, остальные тоже дрожали. Саша — Клавдий? — подбодрили нас тем же незнакомым голосом:— Esto fortis, amici!— Я начну! — она закрыла тетрадь и прокашлялась. — Quam... Quam saepe cogitas de imperio Romano?** Как часто вы думаете о Римской империи?Автор - asleepAccomplice.

Ключевые слова: Репетитор латынь урок призыв городское фентези

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