Топор⁠⁠

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:07 by

Твоя первая квартира - это очень важно. Примерно как первая женщина, но положительных эмоций - в миллионы раз больше. Без ипотек и кредитов. Правда, Родион купил всего-то комнату в коммуналке, но ведь ему двадцать три, он совсем недавно закончил университет, впереди - вся жизнь. Годика через три-четыре он возьмёт нормальную квартиру в ипотеку, а эту будет сдавать, чтобы ежемесячные платежи не висели на нём дамокловым мечом. Ему повезло купить комнату в шикарном доме дореволюционной постройки практически даром. Дом раньше принадлежал владельцу фабрики и поражал воображение величественным видом. Недвига в этом доме всегда будет ликвидна. Старинный особняк в центре города, с интересной историей, высокие потолки, шикарная лестница, парадная с лепниной...Он понимал людей, которые жили в подобных домах до последнего, и наотрез отказывались переезжать в многоэтажки. Нет, удобства, безусловно, очень важны, а также изолированность от соседей, но вот безумно прекрасная энергетика старинного здания моментально захватила его и не отпускала до сих пор.Он неделю живёт в замечательной квартирке, и она ему безумно нравится. Соседей немного. Три комнаты, в которых проживали бабулечки и в ещё одной - муж с женой. Детей у них нет, что и понятно, если уж обзаводишься потомством, то не в таких условиях.Родион общался с соседями подчёркнуто отстранённо, не собираясь сближаться. Здоровался, спрашивал как дела утром на общей кухне, вежливо отвечал отказом выпить чаю, и шёл на работу. Правда, сосед его вроде бы невзлюбил, но он просто с ним не будет общаться, и всё.- Памягитя! - истошный женский крик разнёсся по всему помещению. И столько в нём было ужаса и страха, что Родион напрягся. Надо срочно вызвать полицию. Что происходит?Соседи. Точно они. Супружеская пара. Что у них случилось?В дверь заколотили.- Родичка, ты разве не слышишь? - встревоженные соседки толпились на площадке в полном составе. - Он же сейчас страшное сотворит!- Я уже вызвал полицию, - согласился Родион. - Сказали, что приедут утром, потому что вызовов много.- Родя, да ты что! Через пол - часа - и то поздно будет! Пойди, милый, поговори с Василием, это он с супругой такой смелый, а мужиков боится, тем более такого мужественного как ты. Или...ты не мужик и бросишь несчастную женщину в беде?Действительно, соседка, измождённая женщина неопределённого возраста, выглядела не очень-то счастливо.- АААААА!!!!Бум! Хрясь!- Кто-нибудь!Хрясь!В молодости Родион занимался рукопашным боем, и легко мог справиться с озверевшим мужиком.- Родичка, ну что же ты? Не бойся, там нет ничего такого, чтобы вред причинить. Его жена уж знает, что он по пятницам никакой, и прячет все колюще режущие предметы. Поговори с ним, ну пожалуйста. Жалко Катюху, пропадёт ни за что....И Родион решился. Он постучал, и получив приглашение идти на известный орган, открыл дверь. Действительно, всё было очень плохо. Мужчина судя по всему вошёл в раж, и не собирался останавливаться. На лицо несчастной было страшно смотреть.- Помогите! - прохрипела из последних сил дама.Надо же что-то делать!- Отойди от неё!Василий смотрел на спасателя с непонятным выражением. Физически ощущалось, как в его голове со скрипом работает то, что у других людей называется мозгом. Внезапно мужчина издал боевой вопль, выпустил жену и набросился на Родиона, который машинально выставил защиту.Вася отлетел к стене, закатил глаза и отбыл в астрал.- Васеньку убили, - прошептала женщина. - АААААА! Васенька! Миленький.Адреналин постепенно улетучивался, и Родион понял, что ему пришёл конец.- Вот же ирод, - с отвращением сказали бабушки, - Мы же просили, чтобы ты с ним только поговорил!Прибывшая скорая помощь увезла Васю в больницу, а Родиона долго допрашивали стражи порядка.- Что ж ты себе жизнь загубил, - вздохнул немолодой полицейский. - Зачем ты к ним попёрся-то? Теперь они с тебя не слезут. Проникновение в жилище, нанесение травм...Бабушки, кстати, уже дали показание, что ты употребляешь наркотики, водишь девок, а ещё сатанист и светло синий. Угрожал всех убить и поджечь дом.Полицейский оказался прав. Василий написал заявление на соседа. Нечего было и думать спустить его на тормозах, потому что жена Василия каждый день ходила в отделение узнать, почему Родион всё ещё на свободе. Семейство оказалось на редкость юридически подковано, и принялось строчить письма во все инстанции. Замаячила крайне неприятная перспектива.Мало того, соседи стали изводить Родиона. Выключали в туалете свет, брали его продукты в холодильнике, портили еду, разукрасили дверь неприличными рисунками и надписями....Но это ещё пол беды. Они постоянно оскорбляли и провоцировали парня. Однажды он пришёл домой и увидел, что отморозки вымазали ручку в его комнату продуктами жизнедеятельности, и понял, что надо съезжать. Вот только куда? Все деньги он потратил на комнату. Сдавать не получится, некрасиво сюда заселять посторонних людей ничего плохого ему не сделавших. Содрогаясь от отвращения, он вымыл дверь, под насмешки бабушек, с любопытством взирающих на уборку. У пожилых дам так мало развлечений....-Ишшшо тута не вымыл, - божий одуванчик указала на еле заметное пятнышко. - Сам виноват, зачем Васю обидел? Так-то он не злой, всё водка проклятая...Родион мрачно посмотрел в окно. К дому шёл Вася, с пятничным выражением на лице. Он уже научился читать лицо соседа как книгу. Скучную, и крайне неинтересную, с убогим сюжетом. Сегодня он ещё ничего, а значит только поорёт. Ну или пару затрещин максимум, просто чтобы супруга знала, кто тут главный...Утром, выходя на работу, Родион наступил в разлитую возле его двери краску. Дорогие кроссовки были безнадёжно испорчены. Надо бы, конечно, бежать отсюда, но где взять деньги? Теперь они понадобятся ему на адвокатов, надо отложить как можно больше. Хотя..... судя по всему, ему скоро дадут казённое жильё старанием злопамятных соседей.Домой мужчина возвращался поздно вечером, надеясь, что семейство легло спать и не будет изводить насмешками. Он практически добрался до подъезда, но внезапно остановился. Родион увидел ЕГО.Кем - то выброшенный топор лежал возле дома. Родион внимательно оглядел находку. У кого рука поднялась выбросить такую прелесть?- Чего смотришь? - огрызнулся топор. - Возьми меня в руку, увидишь, как замечательно я лягу. Сейчас таких топоров не делают.Родион помотал головой. Сегодня ночью гадкие соседи бурно сексились, и он не выспался. Вот и чудится всякое.- Ну? - нетерпеливо спросил топор.Родион протянул руку и орудие само прыгнуло в ладонь. Действительно, лёг идеально, как будто всегда здесь и был. Мужчина оглянулся...- Никто не видит, - прошептал топор. - Давай быстрей. Не переживай, камер здесь отродясь не было.Отлично!Родион подозрительно посмотрел на ручку. Вроде сегодня соседи не стали безобразничать.- Смотри куда идёшь, -прошипел топор, - Вот, видишь, на коврике.Похоже, сосед теперь будет использовать его коврик как туалет. Животное!Он аккуратно обошёл ловушку и с облегчением заперся в комнате. Включил плитку и поставил кофе.- Раньше я принадлежал Раскольникову, - болтал топор, сидя в кресле.- Ты не мог ему принадлежать, Раскольников - выдуманный персонаж.- Конечно же нет, это реальная история, о ней в газетах того времени писали, по ней Достоевский и создал роман. В то время добро должно было торжествовать, а зло - наказываться, поэтому великий писатель и изменил сюжет. Все знали, кто старушку пришил, но доказательств не было, и Раскольников избежал суда, - болтал топор - На деньги, доставшиеся от ограбления старушки, Родион купил квартиру, перевёз мать и сестру...И вообще, ему попёрло после того случая. Основал фабрику по производству топоров, принёсшую ему огромную прибыль...Умер богатым и уважаемым человеком.....- Давай уже спать, - утомлённо произнёс Родион.Вскоре жизни совсем не стало. Его постоянно вызывали в отделение, потому что соседи писали всё новые жалобы. Он угрожает несчастной семейной паре. Грозится сделать с ними страшное! Примите меры! Почему дело не передано в суд? Почему отморозок на свободе?- Смотри, с каким лицом он домой идёт, - всмотрелся топор.Действительно, сегодня сосед возвращался в особо страшном состоянии.- Жена уже прячет колюще режущие предметы, - прислушался топор. - Потому что был однажды прецедент. Она нож забыла, и он её чуть не убил. Хорошо успела в окно выскочить....Родион молча взял орудие и понёс за дверь.- Куда? А отпечатки пальцев свои вытереть, - всполошился топор. - Как следует протирай, пот тоже может быть уликой. О да.....Здесь ещё потри, и вот здесь...Ооооо!- Ненормальный, - пробурчал Родион, кладая его возле двери соседа....На этот раз крики женщины звучали совершенно по другому.- Родионушка, - колотили в дверь бабушки, - что-то страшное происходит, пойди посмотри, что там творится..Родион в энергичный выражениях отправил бабушек туда, где в силу возраста оказаться им было затруднительно, и лёг спать. Проснулся от стука в дверь.Полицейский протянул окровавленный топор, и спросил, известно ли ему, кто владелец.- Не бойся, братан, я тебя не выдам, - еле слышно прошептал топор.- Видно же, что старинный, наверно, одна из бабушек владелица, - зевнул Антон. -С соседями всё хорошо?- Нет, с ними всё очень плохо, особенно с женщиной, - ответил полицейский. - А почему вы думаете, что старинный?- Вот же, клеймо стоит на лезвии. "Раскольниковъ".- Где? Действительно стоит. Значит, точно одна из бабушек.- Ага. Старушки непростые, и себе на уме. Они, конечно, всё отрицать будут, но я уверен, что бабульки подложили топор, потому что сосед всех достал.- Ну так он вас больше всех достал, - проявил осведомлённость страж порядка.- Это да, но я могу в любой момент уехать в другое жильё, а им некуда деваться.- Действительно, - пробормотал полицейский, к чему-то прислушиваясь. - Ты ничего не слышишь?- Нет, а что?- Так, ничего, - вытер пот полицейский. - Мерещится всякое....Квартиру опечатали. Теперь бабули ходили по струнке, и при виде Родиона бросались врассыпную, испуганно крестясь. А однажды раздался звонок....- Держи. К тебе просится, - прошептал полицейский, протягивая тяжёлый свёрток. Кстати, дело против тебя потерялось, а восстановить невозможно, свидетели того....Не до того им, чтобы на тебя кляузы писать.Дай мне сойти с умаВедь с безумца и спроса нетДай мне хоть раз сломатьЭтот слишком нормальный светЗдесь духотой гнететБесконечная страсть борьбыВоздух тягуч как медС каплей крови своей судьбы!Бесы Бесы все злей и злейБесы Бесы в душе моейБесы к себе зовутДразнят в зеркале день и ночьТащат в заросший прудИ не в силах никто помочьСон превращают в быльКрутят «адское колесо»С ангелов сдули пыльПодновили Христу лицо!Бесы Бесы все злей и злейБесы Бесы в душе моей Господи!Я не твой Ближних я не могу любитьТрудно мне жить слугойА хозяином мне не бытьДай мне сойти с умаВедь с безумца и спроса нетДай мне хоть раз сломатьЭтот слишком нормальный свет…Бесы Бесы все злей и злей БесыБесы в душе моееееей.- Сделай погромче, - попросил топор. - Тебе не кажется, что эту песню Кипелов исполнял вот прям идеально? А этот...как его...Всё время фамилию забываю. Слабоват он, нет в нём брутальности. Харизьмы бы ему...Эхххх, вот раньше были исполнители, а сейчас что? Уходит эпоха! Так как фамилия-то?- Житняков, - утомлённо ответил Родион.Их музыкальные вкусы совпадали полностью. Ну почти.- А меня взяли на хорошую должность в организацию, выпускающую игры. "Томагавк" называется. Не слышал? - похвастался Родион. - Зарплата будет огромной.- Уверен, что ты обязательно станешь директором, - обрадовался топор. - Ну что, отметим?- Давай. Хотя нет....Сегодня у меня свидание. Надеюсь, ты будешь лежать молча?- Главное, чтобы у тебя ничего не лежало, - шутканул топор.Ни разу у Родиона не шевельнулось сострадание к соседям. Они сами напросились! Да и что он сделал, в конце-то концов? Всего-то положил топор возле двери, зная, что сосед обязательно пустит его в ход, а женщина не будет ожидать такой подлянки и не сможет защититься. Это ж не он делал. И вообще, достали они его, так что он право имеет, а не какая-то там тварь дрожащая!Автор - gitayaggi.

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