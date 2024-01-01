Не задерживайтесь в офисе⁠⁠

Летяга Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:39 by

- Что ж ты так засиделся-то, сынок? - вахтёр укоризненно качал головой.Виталию потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, что обращаются к нему. Когда занят отчетами совершенно забываешь про время. На новом месте страшно напортачить в первый же раз, поэтому каждую цифру пришлось проверять, иногда не по разу... За окном уже совершенно стемнело. Теперь перед Виталием стоял охранник - седой как лунь мужик в форме местного ЧОПа - и то ли ждал объяснений, то ли, наоборот, собирался сказать ещё что-то. Да, на собеседовании говорили про трудовую дисциплину, говорили про то, что рабочее время нужно соблюдаться неукоснительно, что охрана будет выгонять с рабочих мест, что за опоздания будут снимать премии и т.д. ... Виталий кивал, со всем соглашаясь. Но на третий же день бумажек нанесли столько, что за 8 часов, да ещё и в незнакомой фирме было просто не разгрести. И вот часы показывают половину десятого, охранник пришел за ним, сверлит его взглядом и молчит. Пауза затягивалась, Виталий осторожно сказал:- Вы правы, уже поздно. Меня предупреждали, что рабочий день до семи часов, я, пожалуй, пойду домой. Больше этого не повторится.Старик грустно вздохнул:— Вот если пойдёшь сейчас, то точно не повторится. Повторять будет некому...Виталий понимал всё меньше. На что он намекает? Это угрозы такие у местной охраны?- Послушайте, я пока не знаю как у вас принято, но... - начал было Виталий. Охранник не стал слушать, а просто бесцеремонно схватил его за рукав и потащил за собой. Парень тащился следом, то возмущаясь, то недоумевая. Однако было что-то властное в этом Седом, что-то такое, отчего Виталию не хотелось вырываться. Охранник быстро и уверенно вёл его к лестничной площадке. Здание старого завода, выкупленное фирмой, давно утонуло в вечерней мгле. На лестничной площадке Виталий потянулся было к кнопке лифта, но седой перехватил его руку:- Не вздумай! Мы идём по лестнице...Какого черта! Лифт — это первое, что починила компания, когда перебралась в это здание. Просторный, с зеркалами, в стиле сталинского ампира, лифт был символом восстановления и обновления заброшенного завода. Главный инженер не раз говорил, что гордится старым лифтом и удивлен, что после стольких лет простоя его удалось так быстро вернуть в строй. Виталий с сомнением ещё раз посмотрел на кнопку вызова. Лифт не стал дожидаться, пока его вызовут, из шахты вдруг раздались скрежещущие звуки, кабина сама пришла в движение и поехала вверх, к Виталию и охраннику. Седой упрямо тащил парня на лестницу:- Пошли-пошли.Тем временем лифт доехал и его двери приглашающе открылись, в зеркальных стенах парень видел себя по пояс, ничего необычного, только свет был каким-то странным: лампы на потолке лифта светили как-то холодно и тускло. Седой был непреклонен. Парень подчинился и, пройдя мимо открытых дверей кабины, начал спускаться по ступеням. Свет на лестничной площадке неверно заморгал. Стоило им преодолеть половину первого лестничного пролёта, как двери лифта с лязгом закрылись и кабина рывками, замирая и дергаясь, спустилась к ним, на один этаж, двери лифта снова открылись в ожидании. Виталий не мог это выразить, но что-то явно было не так. Он почувствовал давление на уши, как при перегрузках в самолёте, его замутило. Проходя по следующей лестничной площадке, Виталий задержался напротив открытых створок лифта:- Мне что-то нехорошо, давайте всё-таки доедем...- Думаешь в лифте тебе лучше станет? Ну иди-иди! - сердито буркнул охранник, отпустил рукав пиджака и отошел от парня. В зеркалах в половину человеческого роста снова отражался он, Виталий. Вот только за его спиной в отражении были какие-то другие, незнакомые стены. Заводские лестничные площадки были выкрашены ещё при прошлых владельцах в унылый зеленый цвет, а в отражении стены были красными, да ещё и плохо покрашенными: всё каких-то подтёках и пятнах. Парень сделал шаг ближе, чтобы лучше рассмотреть свое отражение. Виталий видел боковым зрением, как охранник предостерегающе подался вперёд, протягивая руку к его плечу. Краска на стенах в отражении казалась совсем свежей, в некоторых местах было видно, как она густыми каплями стекала по стене и оставляла жирные разводы на плинтусах и на полу. Красные пятна были по всему полу, местами краска, как дождь, капала с потолка. И тогда Виталий перевёл взгляд на свой отражение... Виталий в зеркале натянуто улыбался одними губами. Парень сделал шаг назад от лифта, отражение же не сдвинулось с места, фигура в зеркале приветливо помахала рукой и поманила Виталия пальцем к себе, улыбка на странном лице становилась всё безумнее и всё шире, наконец нижняя челюсть поехала вниз и влево, из уголка рта отражающегося парня заструилась кровь. Тогда до Виталия дошло чем на самом деле покрашены стены в отражении, его мучительно вывернуло прямо на площадке от омерзения и ужаса. Клерк упал на колени не в силах идти дальше. Отражение же больше не улыбалось, пасть неведомого существа раскрылась почти на метр. С мрачным сосредоточением, теряя человеческий облик и превращаясь в какую-то тёмную массу, фигура билась руками о стекло изнутри. Зеркало пошло сетью трещин, на пол лифта посыпались осколки. Тишину лестницы разорвали низкие гортанные и клокочущие звуки, накладывавшиеся на удары в лифтовой кабине. Охранник схватил Виталия за шиворот, рывком поставил его на ноги, и они понеслись по лестнице вниз. Лифт сразу же пришел в движение. Скрипя, раскачиваясь и дергаясь, кабина опережала их на каждой площадке, в распахнутых дверях парень видел, как тварь из отражения выбиралась в кабину из зеркала всё больше и тянулась, тянулась к открытым дверям лифтовой кабины несколькими конечностями с разным количеством суставов и пальцев. С площадки первого этажа двое не сговариваясь пробежали несколько метров по холлу, прежде чем остановиться и обернулись на лифт. Тёмная масса занимала почти всё пространство кабины, опираясь многочисленными руками на стены, створки дверей, на пол. В мерцающем холодном свете было видно, как пульсирует и раскачивается бесформенное тело с какими-то челюстями, когтями и отростками, как пол под туловищем существа залит жижей ржавого цвета.- Твоё счастье, что он из лифта наружу не выходит. Сегодня он вылез раньше обычного... - охранник смотрел на наручные часы.Виталий с трудом переводил дыхание.- Ч-что... что это?- Лифтёр. - спокойно отозвался охранник. - Мы его так называем. И, как видишь, немного маляр по совместительству.Виталию снова стало дурно.- Ну-ну, - седой похлопал его по спине, — Это ещё ничего. В конце концов никто не пострадал. Сегодня. Пойдём, чаю выпьешь.Охранник быстро провёл ошарашенного парня коридорами первого этажа в помещение охраны. Сторожка представляла собой квадратную комнату в несколько метров по диагонали с большими окнами, выходящими во внутренний двор, и со множеством экранов с видами камер наблюдения на противоположной стене. За пультом сидел второй охранник. Густые усы и тельняшка, проглядывающая под расстегнутой форменной курткой, делали его похожим на боцмана. Этот второй недовольно крякнул, когда Седой втащил Виталия в помещение:- О, нарушитель. Опять...Виталий начал мямлить что-то про "последний раз, больше не повторится", но полосатый устало махнул рукой:- Да сколько раз уже слышали, теперь сиди вот с тобой до утра, эх...А почему, собственно, до утра? Зачем сидеть рядом с этим кошмаром если можно сесть в машину и уехать в город? Виталий уверенно начал:- Не знаю, что за чертовщина тут творится, но давайте отсюда просто уедем...Охранники рассмеялись:- Если б из корпуса можно было сейчас выйти, мы бы бежали впереди тебя.- Ну у вас же есть ключи?- Пфф, ключи. Во-первых, там уже уборщики ходят...Виталий сглотнул.- У-уборщики?- Лифтёра ты видел, представь какие у нас тут уборщики. Потому и уборщики, что чисто за собой прибирают. Ничего не остается, ни клочка одежды, ни капли крови, даже шнурка от ботинок после их уборки не найти. Они когда-то, как ты, здесь работали, как ты хотели ехать вниз на лифте... теперь вот "убираются" на этажах, - это "убираются" пробрало Виталия до дрожи. Седой приоткрыл дверь сторожки и долго всматривался в темноту:- Ну вот, сам полюбуйся.Виталий осторожно приблизился и взглянул в щель. От стены в дальней части холла отлепилась какая-то длинная худая фигура и, виляя и изгибаясь, пошла к другой стене. Это не мог быть человек, Виталий не знал, как это объяснить, но все его чувства просто кричали об опасности. Вдруг темная фигура упала на четвереньки и в два гигантских прыжка преодолела расстояние между холлом и дверью сторожки. Парень успел разглядеть лишь огромные, похожие на ножи, когти и красный извивающийся язык. Охранник вовремя захлопнул дверь. Наступила тишина. Седой пробормотал:- Тупицы, стоит им потерять кого из виду - сразу забывают...Нет, это не было реальностью. Всё это должно быть дурным сном. Виталий с размаху шлёпнул себя по щеке, но почему-то не проснулся. Охранники только переглянулись и невесело рассмеялись. Парень тяжело дышал:- Давайте тогда вызовем МЧС... или спецназ... или кого-нибудь ещё. Пусть перестреляют всю эту погань! - Виталий вытащил из кармана смартфон, но тот предательски молчал. На экране горело "сеть недоступна". Седой начал его успокаивать:- До утра сигнал не появится, городской телефон тоже молчит. Вернее, лучше б молчал...- А что с ним? Как проводной-то телефон может быть "не в сети"?Седой крикнул было: "Стой!", но Виталий уже схватил трубку телефона и прижал её к уху. Вместо привычного гудка из трубки раздалось какое-то шипение, затем сиплый низкий голос начал зачитывать какие-то цифры, гул на фоне делался всё громче и всё больше напоминал человеческие крики. Охранник вырвал трубку из рук Виталия и с силой вернул обратно на рычаги:- Дурак, ещё накличешь сюда кого-нибудь...Бежать! Срочно бежать из этого дурдома! Уехать отсюда как можно скорее! Виталий подбежал к окнам:- Ну вот же, у вас окна открываются. Если нельзя выйти через этаж, так давайте выберемся через окно.- Нам не верят! Ну хорошо же... - полосатый наигранно погрозил пальцем. Седой копался в холодильнике. Со словами "о, нарезка" он извлек початую упаковку с кружками колбасы. - Хотя... - протянул он, вертя плёнку в руках и щурясь, - Нет, не стоит, прошлая неделя ...- То, что надо! - полосатый потёр руки, - давай сюда.Охранник взял двумя пальцами один кружок колбасы и пошел к окну. Одним коротким движением он открыл форточку, быстро швырнул на улицу колбасу и тут же закрыл окно на обе щеколды. Тьма за окном мигом ожила. Раздалось утробное рычание и топот множества лап, в клубах пыли во внутреннем дворе началась драка за просроченную колбасу. Виталий пробормотал:- Про сторожевых собак на собеседовании рассказывали, может они шокера боятся...- Собак? Ты сказал собак? - полосатый странно отступал от окна спиной вперед, - иди, посмотри на своих собак.Охранник щелкнул чем-то в щитке, и внутренний двор залил свет прожекторов. Повсюду разгуливали и грызлись друг с другом странные существа. Они чем-то напоминали молодых лосей, но передвигались на шести тонких ногах с вывернутыми в разные стороны суставами. Серая мешковатая шкура, лишенная шерсти, огромные водянистые глаза без зрачков и челюсти, огромные челюсти с рядами зубов... Яркий свет ослепил и застал их врасплох, стая завизжала и бросилась в разные стороны. Несколько тварей забились за гаражи в дальнем участке двора, другие прятались в тени машин, ящиков и строительного мусора во дворе. Виталий оторопело смотрел в окно.- Ты же читал на воротах "территория охраняется собаками"? Так вот, они давно сожрали всех собак, а ещё лис, ежей, белок... Ты замечал, что даже птицы не поют? - их работа.- П-почему, птиц... - выдавил Виталий.- Э-э, парень, те что помельче, они на своих крючках знаешь как по деревьям лазят... Главное другое - они голодны. Всегда. Сколько бы ни съели. В здание они не заходят, боятся уборщиков и лифтёра, сквозь стёкла они нас не видят. А вот на парковке их царство и обеденный стол... Ты же на парковке машину оставил?Виталий осел на пол.- Я не понимаю, что здесь творится, что это, блять, за кунсткамера?..- О-о, - протянул седой, - мало кто понимает. А те, кто понимает, с людьми особо не говорят.Охранник погасил свет во внутреннем дворе, жутких тварей поглотила тьма. Но Виталию всё чудились эти белёсые глаза с тарелку и массивные головы, мотающиеся из стороны в сторону. Вдруг совершенно неожиданно для Виталия из-за угла дома появился рабочий в спецовке и, не торопясь, подошел к окну сторожки.- Мужики, здорово!..Рабочего освещало светом ламп сторожки, это был совсем молодой парень со здоровым румянцем на лице.- Привет, Женечка. - вяло откликнулся полосатый.Парень присмотрелся через стекло и начал:- Вижу, у вас гость, может и меня чаем угостите?- Нет, в комнату ты не войдешь, - нахмурился седой.- Ну нет так нет, - не сдавался парень - у меня в подсобке полка упала, хочу повесить сегодня, пока никто не дёргает, помогите подержать, там работы на двоих минут на десять, охрана занята, а тебе, высокий (Виталий поймал на себе цепкий взгляд), высота там как раз, пойдём...- П-шел отсюда, выучи уже что-нибудь новое - процедил полосатый.Виталий переводил взгляд с охранников на парня за окном. Во-первых, этот парень был самым нормальным и обыденным из всего, что происходило за последние два часа. Во-вторых, почему твари во дворе его не тронули? В-третьих... постойте, что за странная спецовка - ни карманов, ни застёжек, одно плечо парня было сильно выше другого, да и взгляд этот стеклянный... человек же должен иногда моргать ... Виталий не успел подумать, что это значит. Полосатый молча указал на зеркало на стене. В зеркале отражалась комната, всё было как обычно: вот стол, вот стул, вот его, Виталия, голова, а вот окно... А вот вместо парня за стеклом маячила странная серая фигура, в зеркало было видно только верхнюю часть неестественно выгнутого костлявого туловища. Мертвенно бледная кожа висела на костях складками, будто простыня на вешалке, тонкие длинные руки непрерывно двигались и перебирали, но главное - голова... Большая, вся в буграх и наростах, вместо глаз два провала, а рот широкий как у лягушки, нижняя губа шевелилась, обнажая ряд длинных и тонких как рыбьи кости зубов.Женечка или как его там звали понял, что его обман раскрыт. Неожиданно для Виталия фигура упала на четвереньки, в бешеной злобе тварь схватилась за арматуру, торчащую из стены. Теряя остатки маскировки, тварь неистово билась о стекло, но повредить его не могла. Через несколько секунд чудище с визгливым ворчанием убралась за угол.- Кто... Что... Что это было?- Упырь, вурдалак - как хочешь так и называй. - спокойно сказал полосатый. - Они тут частенько шарахаются. Вот Женечка, например, ещё неопытный и в общем тупой, зато сильный, - охранник показал на загнутый в дугу прут под окном, - к тому же учится. Сегодня камуфляж получился почти без ошибок.- Эт-того же не может быть, упыри в сказках только бывают... - пробормотал Виталий.Охранники указали на окно:- Ну догони его, расскажи.Седой помолчал и глядя в окно протянул:- Упыри-то ещё ладно, они без человеческого согласия порог перешагнуть не могут, но дело к полуночи...Полосатый посмотрел на часы и начал сыпать соль тонкой полоской по периметру комнаты. Виталий оторопело наблюдал за ритуалом. Охранник медленно обходил комнату и закончил как раз за несколько минут до полуночи. Увиденного за эти пару часов Виталию хватило бы на всю жизнь, но это был не конец. После полуночи в коридорах зашумело, будто кто-то двигает мебель. Виталий инстинктивно отошел подальше от дверей сторожки. Полосатый сказал:- Те, что шумят, эти ещё ничего. Они хотя бы плотные, а вот если Леди...- Замолчи! Не вспоминай! - шикнул Седой. - Ох, блин... поздно...Виталий проследил за взглядом расширившихся глаз охранника. Из стены под потолком показался белёсый угол то ли савана, то ли простыни. Ткань шла волнами и плавно колыхалась, будто погруженная в воду. Наконец она доползла до невидимой стены над дорожкой из соли. Так в стекло аквариума упираются водоросли или растекается по оконному стеклу дождь. Вслед за странным саваном из стены протянулась рука, обычная женская рука с ослепительно белой кожей и, явно ощупывая препятствие, начала водить по невидимому барьеру.- Всё... заметила... - прохрипел Полосатый.Из стены враз появилось ещё несколько десятков таких же рук, и все они вцепились в невидимую стенку, упираясь в неё, царапая, колотя. Вдруг воздух прорезал яростный визгливый крик, от которого Виталию стало плохо. Топот и шум в коридоре усилился и стал удаляться - те, кто был за дверью, не могли не слышать этого визга и теперь удирали в разные стороны. Виталий перевел взгляд на пол, единственное, что удерживало это неведомое за стеной - тонкая полоска соли на полу. Вдруг несколько рук переместились почти вплотную друг к другу и с видимым усилием начали давить. От страшного давления пальцы расплющивались и лопались как разваренные сардельки, по невидимой преграде размазывались клочья плоти, кожи и костей. Но с той стороны барьера не сдавались. Парень не верил своим глазам: полоска соли на полу сначала неуверенно, затем всё отчетливее смещалась и утончалась. Невидимая стена выгибалась вглубь комнаты, становясь всё тоньше. Охранники вскочили со своих мест, Седой - с криком: "Накликал таки! Сколько раз тебе говорил...", а Полосатый кинулся за пакетом с солью. Из стены тем временем показалось тело незваного гостя или гостьи - колышущаяся, как студень, плоть. Вокруг бесчисленных отростков, конечностей, щупалец саван развивался во все стороны. Прямо на Виталия смотрел глаз с вертикальным зрачком величиной с суповую тарелку. Виталий зашатался и упал навзничь.Очнулся он от того, что Седой тряс его за плечо. В окнах забрезжил рассвет, в здании завода было тихо.- Поднимайся, уже всё, уже всё...- Что... что это такое?- Никто не знает. Но, как видишь, соли не боится. Приходит не каждую ночь, так что тебе повезло. - охранник хмыкнул. - Действительно повезло, живой...Виталий сел. Будто ничего не случилось. Стена была чистой, на полу не осталось следов соли.- Как вы среди этого кошмара работаете?..- А кто тебе сказал, что мы здесь работаем? - криво усмехнулся полосатый. Виталий сидел на полу и тёр глаза. Верно, он же столько раз смотрел в зеркало, мебель в сторожке отражалась, а эти двое - нет! В утреннем свете фигура охранника уже расплылась настолько, что угадывались только полосы тельняшки. Седой похлопал парня по плечу: - Не засиживайся допоздна, а то снова встретимся ...Утренняя смена нашла в запертой сторожке седого заикающегося клерка с бегающим взглядом.- Опять... - процедил начальник охраны и опустил объяснительную в шредер, - Вряд ли дирекция решит переезжать из-за очередного сумасшедшего, спятившего на рабочем месте.Автор - Tarbozaver88.

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