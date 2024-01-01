Лихо⁠⁠

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:22 by

Плохо сплю в поездах. Могу проваляться с закрытыми глазами несколько часов, но сон так и не приходит. А после случившегося со мной на перегоне под Красноуфимском и подавно. В том году командировка в Курган всё откладывалась, но в последний момент, под самый конец года, даты наконец-то согласовали. Я пошел было упрашивать бухгалтерию купить билеты на самолёт, но с порога мне выдали командировочные документы, билеты на поезд, сухо пожелали "хорошей командировки" и закрылись на обед. Одно хорошо - билет мне достали в купе, нижняя полка.Поезд Москва-Курган 090У ждал меня у перрона Казанского вокзала. Купейные вагоны стояли под самой крышей павильона, я показал паспорт проводнице - миниатюрной брюнетке, совсем девочке на вид - и отправился искать своё место. Вагон был не новым, здесь пахло углём, старыми матрасами и плесенью. Моё купе оказалось почти посередине вагона, вместе со мной ехали два студента и лысеющий майор с синими погонами. Студенты возвращались домой, в Казань, на новогодние праздники, а вот майор ехал со мной до Кургана. После семи часов вечера состав слегка качнулся, и перрон поплыл за окнами. Поезд, набирая скорость, покидал пределы Москвы. После пригородов зимние сумерки за окном окончательно скрыли признаки цивилизации, темнота за окном лишь изредка просвечивалась каким-нибудь случайным фонарём на переезде или семафором. Студенты обменивались короткими фразами, затем синхронно залезли к себе на верхние полки и, открыв ноутбуки, начали смотреть какие-то сериалы. Майор деловито раскрыл газету, заказал сразу несколько стаканов чая, а затем лёг спать. Я с книжкой в руках провалялся часов пять, пока сон, наконец, меня не одолел.Проснулся я неожиданно поздно, поезд уже проехал Казань. Студенты вышли, остались мы с майором. Тот сидел, как вчера вечером: перед ним уже стояло несколько пустых стаканов и была развернута очередная газета. Позавтракав в вагоне-ресторане, я вернулся и бесцельно побродил по вагону, заглянул в тамбур. Оказывается, от нашего состава отцепляли вагоны, теперь мой вагон оказался последним. В окно тамбура были видны убегающие вдаль рельсы - по-своему красивое и завораживающее зрелище. Вернулся в купе, майор в собеседники не годился, он отвечал либо односложно, либо отмалчивался. От нечего делать я выпросил у него несколько его газет. Так прошла большая часть дня.После станции "Янаул" стемнело. Поезд приближался к Красноуфимску, когда мы неожиданно начали сбрасывать скорость. За окном показалась небольшая, занесенная снегом платформа для электричек. Надпись на табличке гласила "Ненастье". Я поежился, зимняя ночь, тьма и холод - подходящее название. Поезд встал. В коридоре мелькнула наша проводница, испуганная и с раскрасневшимся лицом. Затем по вагону прошли какие-то мужчины в форме, не успел разглядеть в какой. Майор на соседней койке, отложив газету, читал что-то в смартфоне. Вдруг он поднялся, накинул пальто и, ни слова не говоря, вышел из купе вслед за ними. Я понимал всё меньше. Прильнув к окну, я едва различал в ночной мгле человеческие фигуры. На перроне что-то происходило. Вдалеке стояло несколько машин с включенными фарами, люди в спецовках орудовали лопатами, сгребая снег. Мимо окна прошел мой сосед по купе, на секунду он остановился возле окна и жестом показал мне отодвинуться подальше от стекла. Ну да, конечно, чтоб я всё пропустил. Он торопился и не стал ждать, послушаю я его или нет. Тем временем состав дёрнулся - к нам подцепили ещё один вагон. По перрону шла странная процессия: первым шел мужик в форменном полушубке и с громкоговорителем на поясе, я ничего не слышал, видимо необходимости его включать не было. За ним следовали трое, посередине в широких тёмных одеждах и надвинутом капюшоне едва перебирала ногами миниатюрная женщина, справа её поддерживал под локоть какой-то громила в дорогой шубе, а слева яростно жестикулировал какой-то тощий очкарик, постоянно то доставая, то пряча бумаги из папки в руках. А после несколько солдат тащили чемоданы и мешки. Женщина была ко всему безучастна и смотрела в землю перед собой, было видно, что она просто позволяла себя вести, а куда - всё равно. Бугай никак не реагировал на вьющегося вокруг персонажа в очках, было заметно как предупредительно он следит за каждым шагом своей спутницы, он был готов подхватить её своими лапищами в любой момент. В конце нашего вагона компания остановилась и к троице подошел... майор из моего купе. Я не мог слышать, о чем они говорили, через пару минут они все согласно закивали. Затем громила выпустил локоть незнакомки в капюшоне и принялся командовать солдатами, таскающими багаж. Очкарик вцепился в майора и теперь что-то так же яростно доказывал ему, размахивая своими листами из папки. А женщина, оставшись предоставленной самой себе, просто стояла и озиралась вокруг. Капюшон полностью скрывал её голову и большую часть лица. Она оглядела вагон, в который солдаты закидывали чемоданы, затем её взгляд заскользил вдоль состава... В какой-то миг она смотрела и на меня сквозь стекло. Я не мог видеть её глаз, но этот взгляд я почувствовал. Не знаю, как это объяснить. На какую-то долю секунды всё, кроме этого черного провала капюшона, перестало существовать, пропали звуки и ощущения, исчезло стекло и вагон. Хотелось бежать, спасаясь, и одновременно с этим хотелось застыть неподвижно. Меня прошиб холодный пот, язык будто прирос к нёбу, из горла вырвался кашель. Меня сложило пополам, а когда я выпрямился, фигура в капюшоне уже смотрела в другую сторону.Через некоторое время здоровяк в шубе отвёл женщину в соседний вагон, последние мешки были погружены и поезд тронулся. Майор запрыгнул вслед за ними в соседний вагон, все остальные остались на перроне. Проводница моего вагона снова пробежала по коридору, на этот раз к себе в купе. Что произошло с нашим поездом? Я пошел разбираться. Девушка сидела, прижав к уху трубку служебной связи, и испуганно кивала. Я ничего не успел сказать, как она с криком захлопнула дверь перед моим носом:- Не велено! Ничего не знаю! Чай потом буду носить!Постояв перед закрытой дверью, я вернулся к себе. В Красноуфимске в купе вернулся майор. Вот кого следовало расспросить! Я начал:- Скажите, а почему вы хотели, чтоб я не смотрел в окно?- Не смотрел? Почему, смотрите сколько угодно.- Да нет же, там, когда мы остановились...Майор внимательно глянул на меня и медленно сказал:- Будто то вы не поняли...Я пошел ва-банк:- Кто эти люди? Кто сел к нам в поезд?- Пассажиры по спецобслуживанию, отдельный вагон, вы же видели.- Это понятно, но женщина...- А раз понятно, так зачем спрашивать? - перебил меня майор. Я хотел спросить ещё, но меня остановил сосредоточенный взгляд, направленный на меня как дуло пистолета. Сосед знал, что происходило, лично был знаком со всеми, но упёрто молчал. И, судя по всему, продолжать допытываться было просто опасно. Меня раздирала смесь любопытства и страха. Майор помолчал и добавил:- Поверьте, чем меньше вы знаете об этом - тем лучше для вас.Он снова скрылся за очередной газетой (да сколько их у него?), а я завалился на койку с книгой. Читать получалось плохо, текст путался перед глазами. Неизвестность мучала. Хотелось или идти в соседний вагон, сесть рядом с этими странными людьми и проговорить с ними всю ночь, или, наоборот, поменяться с кем-нибудь из первого вагона, чтоб не видеть и не знать о том, что происходит в последних вагонах. В Красноуфимске вместо положенных пятнадцати минут мы простояли от силы три, теперь поезд летел, опережая расписание. Так, не придя ни к какому выводу, я постепенно успокоился, вчитался и часа через полтора задремал.И проснулся. Вагон качало, словно корабль в шторм. Я едва не свалился со своей койки. Купе было совершенно пустым, за окном была непроглядная темень, липкая холодная чернота, лишь из-под двери в общий коридор пробивалась слабая полоска света. Всё плыло и было будто в дымке. Вдруг мне показалось, что в купе больше нельзя оставаться, нужно идти в коридор, прямо сейчас. Я поднялся и, держась за всё подряд, пошел к двери. Свет был странным, холодным и мерцающим. Лампы в коридоре тоже не горели, свет лился сам собой от двери в дальнем конце. Теперь хотелось идти, идти, идти... Двери соседних купе, коридор, потолок странно гнулись мне навстречу. Колёса вагона грохотали так, будто мы давно слетели с рельс и несёмся по насыпи из щебня. Ноги сами несли меня в сторону тамбура, туда, к странному вагону. С каждым шагом мне было всё легче, всё веселее, только так и могло было быть: я просто должен идти в эту сторону, вот и всё. Стены вагона плыли мимо меня, дверь тамбура сама открылась, пропуская ко входу в соседний вагон. Всё впереди было залито ярким светом, само моё существо рвалось вперёд, я твёрдо знал, что мне нужно туда, в свет. Ещё несколько шагов, и я оказался в просторном помещении, посередине которого стоял здоровенный продолговатый ящик. Мне было понятно, что необходимо его открыть, я потянул руку к засову, но... вдруг над ящиком вспыхнули два желтых глаза с вертикальными зрачками. Я замер в нерешительности, а глаза таращились на меня. Ящик снова приказал его открыть, я потянулся к замку, меня схватила за запястье женская рука с длинными ногтями. Глаза, оказалось, принадлежали худощавой женщине, парившей в полуметре от пола. Она вцепилась в мою руку и зло оглядывала меня, что-то быстро и сосредоточенно шепча. В этот раз я ощутил почти физический приказ отпереть ящик, моё бездействие вызывало боль, суставы начало ломить без движения, я в третий раз потянул руку, и ... женщина закричала. Я не разбирал слов, это был поток ярости, проклятий и каких-то заговоров. Моё запястье под её пальцами вспыхнуло огнём. От боли я заорал, моя голова запылала изнутри. В уши била фраза "куда-то собрался, куда-то собрался..."- Куда-то собрался? — это был голос майора.Я проснулся. Оказывается, я стоял босяком на полу купе и безуспешно дёргал ручку двери.- Я..эээ..., - я не помнил как я встал с койки и куда шел.Майор внимательно глядел на меня, отложив книгу.- Та-ак, - протянул он. — Значит из всего вагона он выбрал тебя, не девочку-проводницу, не студенток из соседнего купе, а тебя... Хм, слабовольный нынче пошел мужик. - майор недовольно хмыкнул и продолжил: - Что ты видел во сне?- Откуда вы... в смысле... это был дурной сон.- Вот и расскажи, что там такого было.Я поморщился, эта фамильярность начинала раздражать:- Послушайте, я с вами брудершафта не пил...Майор отрезал тоном, не терпящим возражений:- Не время для реверансов. Я жду.- Ну хорошо. Я шел по вагону, затем прошел в соседний, там стоял какой-то ящик. Я начал его открывать, когда увидел глаза. Желтые. Потом ужасно кричала женщина. Всё.Майор долго молчал, затем пробормотал:- Хреново...- Что хреново? - спросил я.- Хреново, что Ирина слабеет, ящик может открыть кто-нибудь другой... - Майор перевёл взгляд на меня, как будто только что заметил, и начал командовать: - Успокойся. И выпей кофе. Так много выпей, сколько в тебя влезет. Ты теперь не должен спать ни при каких условиях пока до Кургана не доедем.Это переходило уже всякие границы, я взвился:- Да объясните, наконец, что здесь происходит?! Я не позволял вам так к себе обращаться!Майор грустно усмехнулся:- А вот это хорошо. Это даст нам время. Овечка должна быть глупой и послушной, а твоя ярость приведёт его в замешательство. Хоть на время.- Кто "он"? Вы будете говорить нормально или нет?!- Продолжай орать. Можешь ещё башкой о полки биться, идеально, если сломаешь себе пару пальцев. - спокойной сказал майор.Я сидел на койке ошарашенный и злой. Бесила неизвестность и то, что майор ничего не говорил, а будто издевался. Он явно понимал, что со мной происходит, но не видел смысла посвящать меня в свои секреты. Я поднялся на ноги, сам пойду и узнаю. Но майор был быстрее, он преградил мне путь в дверях купе.- Пропустите...- Куда?- Пойду прогуляться.- Ты сейчас сам для себя опасен. По глазам вижу, что намылился ты в соседний вагон. Тебе там нечего делать.- Это не ваше дело!Один короткий удар в грудь выбил из меня весь воздух. Я упал на койку, а майор отточенным движением щелкнул неизвестно откуда взявшимися наручниками. Моя рука была моментально прикована к стойке верхней полки, теперь я мог только сидеть. Майор выдохнул и медленно проговорил:- Слушай сюда, беспокойный, - рука майора сжимала ворот моей футболки. Его лицо с плохо выбритой щетиной было настолько близко, что наверное я мог пересчитать на нём все волоски. В его бешеных глазах я прочитал нечто такое, отчего не хотелось вырываться и спорить: - Вас всех берегут. Берегут от всего на свете. Ты и понятия не имеешь о том, сколько всего водится в лесах, реках, городах, что сейчас едет в десяти метрах от тебя... Вы же не знаете нихрена! Вас же за ручку водят с работы - на работу, везде указатели, везде стрелки. Всё же для дебилов подписано: "остановка такая-то". Если поезда нет пять минут, так уже паника начинается. Горячая вода пропала - повод жаловаться... И это прекрасно! Ты не представляешь сколько стоит эта беззаботность. Люди, прекрасные люди, ежедневно жертвуют собой ради спокойствия остального стада. Но стаду об этом знать не положено. Секретность дается далеко не просто так, и, поверь, далеко не случайным людям. Так что захлопни пасть, сиди смирно и не вынуждай успокоить тебя ещё раз.Я забился на полку с ногами. Майор ещё постоял надо мной и вышел в коридор.Часы показывали второй час ночи. Всё как майор и хотел - сна не было ни в одном глазу. Грудь болела, будет огромный синяк, рука на цепи начала ныть. Я сидел и ненавидел всё вокруг, мысленно подавая всё более ужасные жалобы во все инстанции за это бесцеремонное самоуправство. Вагон мерно покачивало, поезд летел через снежную темень к Кургану. Мы должны были прибывать около шести часов утра, но теперь, со смятым расписанием, я уже не был ни в чем уверен. В коридоре послышались шаги. Я даже набрал воздуха в грудь, чтобы выпалить в лицо майору всё, что я про него думаю, но... но это был не он. Это был один из пассажиров из дальнего конца вагона, здоровенный мужик... И с ним явно было что-то не так. Его лицо было задрано к потолку, рот открыт, руки висели вдоль тела, словно веревки, а ноги, согнутые в коленях, медленно и нетвёрдо перемещались, шаркая по полу. Он остановился возле дверей моего купе, медленно повернул голову в мою сторону...Я с ногами вжался в дальний угол койки. Будь прокляты эти наручники! Глаза мужчины были затянуты мутной белой плёнкой, изо рта капала слюна. Не видя ничего перед собой, он прохрипел: "я жду... ты не пришел...". И повернув с хрустом голову обратно к тамбуру поплёлся дальше.Я не мог видеть происходящего возле тамбура соседнего вагона. Сначала единственными звуками были шарканье ног и тупые удары тела о стены и двери купе. Затем какой-то мужчина крикнул: "Стоять", начался шум. А после... они пошли. Какая-то невидимая сила скомандовала: "вперёд!" Пригибаясь и неестественно раскачиваясь, кто нелепо шаркая, кто на четвереньках, мимо дверей моего купе шли человеческие фигуры. Я их не интересовал, лишь изредка, качаясь, кто-то натыкался на дверной косяк и валился обратно в коридор, в общий поток. Из тамбура доносились крики, кто-то командовал. Первый выстрел грянул так неожиданно, что я дернулся и чуть не вывихнул себе плечо. Затем началась беспорядочная пальба. Славя всех богов, что между мной и тамбуром несколько купе, я зажмурился и просто ждал конца...В дверях купе появился майор, одного погона на плече не доставало, рукав был забрызган кровью, а штанина форменных брюк была разодрана в нескольких местах. Я боялся дышать. Майор сел напротив, хмуро отпил давно простывший чай.- Всё, уже всё... Так вот и ездишь... - сказал он будто сам себе. Его взгляд остановился на мне. - Ты хотел знать? Да пожалуйста, всё равно тебе не поверят... Каждый ребёнок знает кто такие Баба-Яга и Кощей Бессмертный, а вот как выглядит Лихо из сказок? А никак, никак не выглядит. Просто понятно: вот оно, оно здесь. Не понимаешь? Да и плевать. Хорошо, что ты не видел этих деревень. Там всегда сначала всё вроде нормально: куры, гуси... а людей нет. Заходишь в избы и... у кого голова проломлена, кто кровью истёк от колото-резаных. А в последней избе всегда какой-нибудь мудак в луже крови с трясущимися от ужаса руками. Просто раз в какое-то время в каком-то случайном месте, на чердаке или в подвале заводится это. И наши предки назвали это "Лихо". Большую часть времени оно дремлет, никак себя не обнаруживает. Ты можешь годами жить в доме, ежедневно ходить прямо под его гнездом - и ничего. Но иногда оно просыпается, и тогда мирные люди впиваются друг другу в глотки, матери душат собственных детей, а старики стреляют во внуков. Никто не знает, что им движет, чем оно питается, как от него защититься. Его можно лишь поймать, заколотить в ящик и перевезти в другое место, в могильник. На севере, в мерзлоте, этого говна уже цистерны. И никто не понимает, что с этим делать. Мы только роем всё новые ямы. Обычно спецвагон прицепляют к товарному поезду - пусть сводит с ума куски угля или трактора какие-нибудь, но на этот раз ждать было уже нельзя, оно просыпается. А Ирина...Майор помолчал.- Есть люди, способные укрощать эту погань, держать её на поводке, мешать ей выкручивать мозги обывателям. Но цена высока, некоторые не выживают, а некоторые ... лучше б и не выживали... Ирина не справилась.В купе повисла гнетущая тишина. Сквозь стену я слышал женскую истерику, в коридоре кого-то мучительно рвало. Чтобы сказать хоть что-то, я выдавил из себя:- А что будет дальше?- А что бывает дальше в таких случаях? Ликвидация последствий. Отряд уже на пути к нам. Кстати, теперь можно...Он поднялся и наклонился надо мной с небольшим шприцем. Я забился:- Ну уж нет, не приближайся.- Да это просто снотворное, дурак!- Всё равно, я ... - но он был и сильнее, и проворнее. Короткий укол в шею, я провалился в темноту.Меня тряс за плечо проводник, высокий мужчина с черной как смоль бородищей. Сильно припадая на "о", он недовольно выговаривал:- Горазды же вы спать, мы в Курган уже как с двадцать минут прибыл.В купе кроме нас никого больше не было. Стол был чист, койка напротив не была даже смята. За окном был вокзал, рассветало. Я хлопал глазами, ничего не понимая.- А где проводница?- Это которая? Я ж проводником в вагоне.- Вы?..- С самой Москвы. Эх, не умеете пить, так и не беритесь.- А с-сколько сейчас времени?- Дак седьмой час. Поднимайтесь...- Да-да, я сейчас...Кое-как запихав вещи в чемодан, я с полным бардаком в голове выбрался на стоянку такси.Только в гостинице я вспомнил про укол, на шее красовалась аккуратная красная точка - след от инъекции. Разумеется, выяснить кто был моим соседом, что это был за вагон, что в нём перевозили, у меня не получилось.Автор - Tarbozaver88.

Ключевые слова: Поезд майор вагон полустанок женщина тамбур

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