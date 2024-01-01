Дядя Блёва, и сестра Метла

Стигандр Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:49 by

У них жила собачка, Той-терьер, только она была такая толстая, как свинья на тонких лапках. Ходила, переваливаясь своим весом из стороны в сторону, но зато быстро-быстро ими мельтешила, коготками своими по полу цок-цок, цок-цок. Только я не знал, что она просто толстая, думал, порода такая. Мне очень нравилось, когда она у нас в гостях по паласу каталась на попе. Задние лапы поднимет, а передними перебирала под себя быстро-быстро. И так у неё ловко получалось, что я звал бабушку показать, как весело эта собачка катается. А бабушка за это её ругала и запрещала ей это делать почему-то! Жила собачка эта у дяди Блёвы в семье, и они её не выгуливали совсем, от этого она писала у них в прихожей. Когда я приходил в гости, снимал обувь, обязательно какой-нибудь ногой да наступал в лужу. Однажды с улицы зайдя в тёмную их прихожую, (света не было во всей квартире), и я увидел, как отражается поверхность пола, будто пол застлан зеркалом, но я решил, что это они, наконец, помыли пол в прихожей. Помыли-таки, протёрли как никогда и вода ещё не высохла. Сняв обувь, я наступил на пол, и моя нога погрузилась в собачью мочу.- Ай! Метла! Я ногу промочил!Дядя Блёва встретил радостным криком из комнаты:- О! Кто к нам пришёл! Проходи!Я прошёл в комнату, оставляя влажные следы:- Дядя Блёва, я принёс ключи. (Я знал, что он собирает все скобяные изделия: детали и механизмы всякие, а здесь – ключи! Целая связка. Я их года четыре собирал). И принёс эту большую связку разных ключей.– Посмотри, - сказал я, - может какой-то будет нужен…- О! Спасибо! - Взяв всю связку, открыв дверь темнушки, дядя бросил их куда-то на верхнюю полку и закрыл дверь.- Ой, а я думал что… А, неважно. Ну, где ты, Метла?- Посмотри под одеялом. – Разделся голос моей сестры из комнаты.- Что там? – под одеялом было небольшое возвышение. Я отдёрнул одеяло, там лежала мёртвая собака. Я не сразу понял, что она мёртвая. Нет! То, что она сдохла, я увидел сразу, но я не мог поверить, что мне это показала моя сестра! А как же она лежит здесь, и почему её не убирают? Я задёрнул одеяло.- Где ты?Но в комнате никого не было.- Эй! Малыш!Радостный крик дяди заставил меня метнуться к нему в кухню.- Сейчас ко мне придёт один человек, я его встречу, а когда закашляю, погреми вон теми кружками на полке.Там стояло два обожженных никелированных подстаканника. Меня просить долго не надо, я с радостью приподнял кружки с полки в изготовку. Входная дверь отрылась, кто-то тёмный вошёл. Там и так было темно, а сейчас стало ещё будто темнее.Дядя скрылся в прихожей. Там и так было мало места, но из кухни через коридор дяди не было видно. Я подумал, что мне самому надо отойти от полки, подойти в угол кухни и чтоб меня самого не было видно из прихожей. Если уж стучать посудой, то так чтобы меня не было видно, иначе, зачем всё это? Иначе не интересно же? Как только я «на мягких лапах» отошёл с поля зрения из прихожей, услышал кашель. Но голос был не дяди. Я стал прислушиваться. Точно не его кашель. У него голос совсем другой. А кашель усиливался, словно специально, вот только такой естественный кашель, захлёбывающийся. Я на всякий случай тихонько постучал посудой друг об дружку. Кашель утих, тёмный человек исчез. Дядя с красным лицом вошёл в кухню.- Малыш! Ну ты чего? – Возмущённо слабым голосом проговорил он.Я виновато пожал плечами.- Ладно! Пошли на улицу. Похулиганим! – Сказал дядя.- Как это? – спросил я.- Сейчас можно, сказал он, уже придя в себя.Что-то как то мне не хочется хулиганить в компании своего возрастного дяди, зная его вспыльчивых характер, ничем хорошим это не кончится, тем более он был один, не считая своей дочери. А кстати, где же она?- Пошли-пошли, весело будет, - она сказала с улицы.Ого, она уже вышла. Дядя стал одеваться. - Ну ладно, я тоже с вами тогда. – Подумал я.Осторожно чтобы не наступить на мокрое, я обулся с мыслями, что и обувь придётся, как то стирать теперь. Мы вышли на улицу. Дядя принялся высоко прыгать. При приземлении его верхняя одежда широкими полами вокруг него окаймляла невидимую окружность. Его дочка была далеко от нас. Зачем она так далеко ушла, зачем меня младшего своего братика оставила одного со своим отцом?! Она даже не смотрит на нас. А люди незнакомые уже оборачиваются. А если дядя сейчас драться начнёт с кем то? Что я буду делать? Мне сестра рассказывала, что он подрался с соседом на днях, который их пролил! Дядя тогда попал в больницу с пневмонией. А! Ну всё ясно про кашель теперь. О! Может это была вода от пролива, а не собачья моча? Надо это проверить!А может она его стыдиться? Когда он пьян, она его игнорирует. Но тогда зачем она пошла на улицу с нами. А пьян ли он? Не пойму, и почему я чувствую себя в этом виноватым. Дядя стал приставать как каком-то прохожему. Обычный интеллигент худощавого вида в очках и с папочкой не знал куда деться. Он смотрел на меня с надеждой. А что я? Он взрослый. Сам видит ситуацию. Сказать дяде Блёве, одёрнуть его? А вдруг он разозлиться и эту злость на меня направит?! Он стал доказывать интеллигенту, что тот живёт не правильно и тому очень его жалко, за бесцельно прожитую жизнь его!Позвольте? При чём тут посторонний человек? И какое дело моему дяде до чужой жизни? Но с другой стороны, хорошо, что ко мне он не прикапывается.Я вспомнил фразу из известного старого фильма: - «Товарищ, у Вас когда самолёт?»Вроде бы самолёт - это уважительно! Это сразу дисциплинирует! Я слабым голосом с трудом произнёс: - Мужчина, Вы на самолёт не опоздаете?Дядя умолк, удивлённо посмотрел на меня, а интеллигент заулыбался, и словно этого ждал от меня, вдохнув уверенности, твёрдой рукой хлопнув по груди моего дяди, двинулся дальше по своему маршруту. Затем, на ходу повернулся ко мне, показал большой палец вверх, и, ускорив шал, скрылся за домом.- Смотри, кто стоит на крылечке?! – Голос сестры был явно мне, но саму её я потерял из вида.Зато дядя направился к той, которая стояла на крылечке, со словами:- Мать честная!- Это тётя Тося, что не узнаёшь? – Сестра стояла совсем рядом со мной, уже позади своего отца, но оторвать взгляд от тёти Тоси я что-то не мог. Отец сестры, словно заворожённый шёл к этой пожилой женщине. Её одноэтажный домик из сруба с крышей из шифера был первым в начале частного сектора. Этот домик я видел и раньше, вот только тётю Тосю лицезрел впервые. В синей кофте и красной косынке, она стояла, улыбаясь, пристально смотрела на дядю, а он шёл к ней и, как будто с ней уже начал общаться мысленно.- Пошли, сказал сестра, им надо поговорить.Я с удовольствием повернулся в обратную сторону, глядя как дядя заходит с этой женщиной в её дом, я был рад, потому что точно знал, с ней он не похулиганит! А кстати, почему я его так называл? У него же вполне нормальное человеческое имя Сергей. И сестру свою, почему Метлой обозвал? Да нет, я её так по имени называл! Я же был уверен, что это её имя. Но её зовут по другому! Её зовут Зоя. Теперь я в этом уверен! А кстати, где она? Домой пошла, а я что?Ладно-ладно, я тоже домой пойду, не буду заходить к ним.Дорога домой была что-то долгая и скучная. Я так устал, что не помню, как лёг спать, помню, что было ещё светло. Проснулся от громкого разговора моей бабушки по телефону. Закончив разговор, бабушка сообщила мне, что у них собака сдохла, когда Зоя с отцом в больнице дежурила. Пришла, говорит домой, а она под одеялом окочурилась!А то, что через какое-то время, дядя мой в больнице умер, я узнал гораздо позже, и совсем от других людей.

Ключевые слова: Видения сон собака смерть авторская история

Другие, подобные истории: