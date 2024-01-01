Игра⁠⁠

Летяга Просмотров: 50 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:12 by

— Там эти два нищеброда снова припёрлись. Сделай чёрный чай и дай эту фигню… — щёлкала пальцами официантка Даша, вспоминая слово.— Нарды? — спросил бармен.— Наверное. В общем, ты меня понял.— Вот ваш чай, — Даша поставила на стол чайник и две пиалы. — Может, кальянщика позвать?— Нет, спасибо, — улыбнулся тот, у которого была белая, как первый снег, борода. — А сахар есть?— Да, минуту, сейчас принесу. Для вас что-нибудь нужно? — фальшиво улыбнулась она, обращаясь уже к чернобородому старцу с хищными глазами. Но тот лишь помотал головой, и Даша, забрав нетронутое меню, тут же развернулась к другому столику.— Хорошая девочка, — сказал белобородый.— Лицемерка, — отозвался его товарищ.— Не обольщайся, — подмигнул ему белобородый. — Она просто на работе такая раздражительная. На самом деле у неё очень доброе сердце. Помогает пожилой соседке: ходит за продуктами, в аптеку, готовит обед. — Он бросил кости, и те, как всегда, остановились на дубле из двух троек. — Люблю троицу, — улыбнулся белобородый и снял первую фишку с «головы».— Ходит, готовит, стирает, а сама уже в завещании на квартиру стоит первой в очереди. — Чернобородый разлил чай по пиалам, сгрёб кости в ладонь, а затем сделал ход: выпал дубль из двух шестёрок.— Свою она вряд ли купит на зарплату официантки, а муж её будущий вообще будет десять лет со своим бизнесом прогорать. Зато они удочерят двух девочек, которые будут жить в отдельной комнате. А у этой старушки никого, кроме дальних родственников. — Белобородый снова бросил кости и сделал новый ход.— Так-то оно так, — чернобородый отпил из пиалы, обжег нёбо и причмокнул от удовольствия, — да вот только удочерит она их ради пособия и материнского капитала.—Поначалу да — чтобы помочь мужу с бизнесом. Но она так полюбит этих детей, что потом будет уделять им всё своё время и вырастит нормальных, здоровых людей. Одна станет хорошим врачом… — Белобородый подул на чай, но не решился сделать глоток.— А вторая будет заниматься экономическими махинациями, — блеснула искра в глазах чернобородого. Он снова взял кости в руки и подул на них на удачу.— Вань, вот чего они сюда вечно ходят? — спросила Даша, подойдя к бармену. — У нас тут такое приличное заведение. Люди делают выручку, оставляют чаевые, а эти… — она посмотрела в сторону стариков. — Никакой пользы. Занимают стол на весь вечер, пьют только чай и пялятся на доску. А мне деньги нужны… У меня один холодильник на двоих.— Так может, пора перестать ту бабку подкармливать? — спросил Ваня, делая сет разноцветных шотов.— Не могу… Как представлю, что если бы на её месте была я и никто б на меня внимания не обращал, аж дурно становится. Ох… — вздохнула Даша, — зовут. Наверное, кипятка подлить надо, — поморщилась она, глядя на стариков.— Пролей одному из них на ляжку — сразу перехотят возвращаться. Я всегда так делаю.— Нет, ты что! Меня потом уволят. Да и не могу я так, хотя… — призадумалась она, глядя на нелюбимых гостей. — Ладно, я пошла.Даша поправила волосы и поспешила к столу, где старики очень азартно что-то обсуждали.— Она не просто махинациями заниматься будет. Она выведет на чистую воду серьёзных взяточников, — продолжал белобородый. Посмотрев на доску и заметив явное превосходство над соперником, он радостно потёр ладони.— И о себе, разумеется, не забудет, — тут же поправил его соперник и передал Даше чайник, чтобы та налила кипятка.— Может, закажете что-то к чаю? У нас очень вкусные десерты.— Нет, спасибо, мы дома поели, — улыбнулся ей белобородый старик. — Не переживайте за нас.В этот момент чернобородый незаметно скинул на пол крупную купюру.— Больно надо ещё переживать, — фыркнула себе под нос Даша, отвернувшись.— Мы её бесим. Она хотела бы, чтобы нам запретили сюда приходить. — Чернобородый несколько раз перелил чай из пиалы в чайник и обратно, чтобы тот быстрей заварился. — Чувствую ненависть в её сердце.— Не обольщайся. Это не ненависть — обычное раздражение. Ты ходить будешь? Я уже почти все фишки в дом загнал.— Да, буду. — Чернобородый кинул кости, и они закрутились волчком на доске.Наконец он заметил, как Дашин взгляд упал на купюру на полу. Он украдкой наблюдал за ней, пока белобородый неотрывно следил за крутящимися кубиками.— Кажется, один из них деньги обронил, — сказала официантка бармену.— Вот тебе и чаевые, — кивнул тот.Даша взяла поднос и пошла с ним мимо столика стариков. Как бы случайно уронив вилку, она нагнулась и схватилась и за столовый прибор, и за купюру.— Чего они всё крутятся? — спросил белобородый.— Никак не определятся, — облизнулся соперник, отвлёкшись от наблюдения.— Это вы уронили? — донеслось до его ушей.— Что? — обернулся он на звук голоса.— Деньги, говорю, ваши? — Даша протянула ему купюру.— Да, точно, мои, — Он начал судорожно проверять кошелёк. — Спасибо.— Жульничаешь? — улыбнулся белобородый. В этот самый момент кости встали на ребро. Обе. Одновременно.— Просто проверяю тебя. — Чернобородый запихнул кошелёк в карман.— Научись уже играть честно.— Ладно-ладно. Кто бы говорил. Всё равно ведь ты решаешь, как будет в итоге, и неважно, кто выиграет.— Знаешь, иногда я действительно сомневаюсь и не против доверить дело игре, когда человек сам не хочет определяться, на чьей он стороне. Почему я должен решать за них, если дал им право выбора? Вопрос риторический, — подытожил он и помахал Даше.— Вас можно рассчитать? — спросила Даша, подойдя к столику.— Да, спасибо.Через минуту она принесла счёт и две мятные конфетки.— Смотри, какая странная наценка в цифрах, — пригляделся чернобородый.— Да… Вроде копейки, а не-при-ят-нень-ко. Эх, а я так рассчитывал на верный путь, — махнул рукой белобородый и сделал последний ход. — Всё, я выиграл.— Один ноль, — озвучил счёт чернобородый. — Давай ещё раз.— Нет, на сегодня хватит. Пусть ещё поживет, подумает над своим поведением. Может, в голову что клюнет.— Ну как скажешь.Оба встали со своих мест и сложили нарды. В этот самый момент послышался голос одной из официанток:— Вызовите скорую! Человеку плохо!— Точно не хочешь, чтобы я забрал себе эту душу? — спросил чернобородый, глядя на поднявшуюся суету.— Я же выиграл — причём честно. Думаю, что мы можем вернуться к этой игре через несколько лет. Тогда и возьмёшь реванш. А пока небольшая сердечная встряска пойдёт этому человеку только на пользу.— Согласен.Когда они выходили из кафе, до них донесся голос Даши, которая обращалась к другим посетителям:— Извините, придётся немного подождать заказ. Нашему бармену стало плохо, мы уже вызвали сменщика. Он будет здесь через десять минут.Автор - AlexandrRayn.

Ключевые слова: Ангел демон мистика нарды

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