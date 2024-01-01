Последний обход⁠⁠

Летяга Просмотров: 62 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:28 by

Коллега с прошлой работы рассказывал чудовищную историю, произошедшую с ним однажды на святках. Он как-то перед крещением поехал на выходные на дачу, протопить дом и в целом хозяйство проверить. Приехал в пятницу вечером, сразу спать завалился. Проснулся от стука в окно и увидел, что на крыльце стоят ребята молодые: парни, девчонки. И с ними сосед по участку, мужик здоровый, они знали друг друга хорошо. Летом под шашлычок не раз водку пили и дети дружили.Сосед говорит: "Пошли, поколядуем. Сегодня в последний день можно еще. Будет весело." Коллега сначала отнекивался, он устал, да и в целом не мальчик такой дурью маяться. Но тот и так и этак его уламывал, и мужик сдался. Оделся, вышел с ними.Ну и не пожалел, действительно здорово было. Девчонки хихикали, песни пели дурацкие, парни маски надели, дурачились. Сосед его шубу напялил и медведя играл. Ему тоже маску дали зомби какого-то, страшенную. И оказалось, в поселке народу так много, все, видимо тоже на выходные приехали - свет везде горит, люди выходят, улыбаются, угощают чем-то, деньги суют. В одном доме даже ребенок вышел маленький, ну малютку не стали, конечно, пугать, девчонка из их компании его в дом завела и родителей позвала.Немножко похулиганили – стучали в окна, у одного дома скамейку подняли на крышу сарая, на другом дворе поленницу раскидали. Но все в шутку, весело. Вышли уже на самый край посёлка, там лес начинался и дорога к кладбищу. И последний дом на краю стоял, тоже в огнях, а на крыльце бабушка худенькая. Стоит, улыбается беззубым ртом. Тут коллегу моего пот и прошиб: бабка-то эта еще летом померла, инфаркт. А дом осенью сгорел. Он на свою компанию повернулся, а там нет никого. Стоит он один на пустой дороге, вокруг темнота и снег, только луна немного освещает, и в поселке ни одно окно не горит.Он стремглав к своему дому побежал, по дороге уже вспомнил, что видел, когда приехал - у соседа подъезд к воротам не расчищен был, и окна не горели, а мужик-то сам приехал не рано. Трясущимися руками вещи в машину покидал, и рванул оттуда, в себя пришел только на заправке на трассе, и долго сидел там, горячий кофе пил.Дачу эту на следующий год продал через риэлтора, сам там ни разу больше не показался. А от знакомых потом узнал, что мужик тот, в шубе, как раз на святочной неделе в ДТП помер.***Раз уж был заявлен цикл быличек, то и заканчивать его надо стопроцентной быличкой, классической и по форме, и по содержанию. Последний день святок отмечался пышно, ряженые в последний раз обходили вокруг деревни, стучали в окна медвежьей лапой.Вождение медведя было очень частым элементом процессии колядующих, отголосок древних языческих верований в мрачного хозяина леса, даже имени которого не стоит называть. Это далеко не всегда был настоящий медведь, хотя и настоящего тоже любили показывать. Но часто его изображал человек в вывернутом наружу мехом тулупе и маске, которого водил на веревке другой ряженый. С медведем разыгрывались сценки, в которых зверь показывал какие-то действия, традиционные для людей, а также устраивались шутливые драки с козой. Если медведь был настоящий, коза была переодетым человеком.На Крещенский вечер снова готовили кутью, зажигали свечу для мертвых предков. В полночь по поверьям вся нечисть покидала землю, и на земле начинался светлый праздник очищения – Крещение Господне.Автор - LDA1.

Ключевые слова: Серия Рождественские мини-страшилки святки ряженые медведь посёлок

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