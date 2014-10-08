Подблюдные песни⁠⁠

Летяга Просмотров: 66 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:52 by

Вечер определенно удался. Когда сдал последний экзамен и можешь наслаждаться заслуженной свободой, любое время суток покажется прекрасным, а легкий алкоголь, теплая компания друзей и вкусная, пусть и вредная, еда поднимают уровень удовольствия на принципиально новую вершину. Поэтому все пятеро студентов, собравшихся в комфортном лесном коттеджике, снятым ими в складчину, чтобы отметить завершение учебного семестра, балдели. Лениво лилось пиво, плавно мурлыкала модная музычка, и неспешно текла беседа.- А мы с Маринкой ездили к ее родичам на новогодних праздниках. - угловатый кучерявый Андрей притянул к себе за плечи мелкую белобрысую девчонку, и та смущенно зарделась. - Оказалось, мы в одном районе выросли, так что потом и моих навестили. Только у меня-то хоть город на сто тысяч человек, а у нее деревня - сорок домов. Вообще не понимаю, как там люди живут.- Папа на ферме работает, там недалеко совсем, - пояснила Марина, не сводя влюбленного взгляда со своего кавалера.- Да, батя у нее смешной, все пытался меня споить медовухой, - гоготнул рассказчик. - А еще мы ходили в поход, прям зимой. Круто? Спали в тех спальниках, что ты нам, Стасян, подарил, на лапнике. О, и еще прикол, расколотили какой-то камень, вроде как древнее святилище там раньше было, Маринка говорила. Случайно, мы костер возле него развели, а потом когда тушили, он треснул, и кусок отвалилсяОстальные засмеялись, Лиза, тощая смешливая девица с крашеными в радугу волосами, тыкнула в бок Андрею пальцем:- Надеюсь, вы не пробудили какое-нибудь древнее зло?Андрей сделал страшные глаза:- Ой, не знаю, Маринка там в обморок упала.Марина возмущенно на него посмотрела:- Ты же обещал не рассказывать! И это такой страшный треск был, я думала, в нас выстрелили.Компания начала подкалывать девчушку, а потом беседа плавно сменила курс. Еще через часок смуглая кареглазая Тамара, главная заводила в их компании, хлопнула в ладоши:- А давайте гадать? Святки же!У нее оказались с собой маленькие свечки, и друзья с удовольствием включились в забаву. Запускали свечки к бумажкам на краях таза, потом лили воск в воду, сжигали бумажные шары. Каждый, как мог, упражнялся в остроумии, трактуя свои результаты. Потом Андрей предложил новый способ узнать будущее:- Вы знаете, есть такой прикол, как раз там, где я вырос, называется Подблюдные песни. Это когда все сдают жребий на тарелку, накрывают тряпкой, а ведущий потом поет песню с разными куплетами, и под нее вытягивает, ну соответственно, кого вытянул, тому и сбудется. Как фанты, только гадание.Идея неожиданно залетела на ура. Начали с простой песни, типа "Будьте здоровы, живите богато", а потом стали дурачиться. В какой-то момент Андрей с хитрой ухмылкой исполнил то, ради чего затеял эту забаву - невероятно пошлую песню, где в каждом куплете описывались позы, в которых можно совокупляться. Он явно хотел произвести впечатление на Маринку, и все время на нее посматривал, но та уже осоловела от еды и алкоголя, и сидела со стеклянными глазками, откинувшись на диванные подушки. Зато остальная компания развеселилась. Стас тискал под столом коленки Томки, и та притворно возмущалась, розовея. Лиза кокетливо улыбалась Андрею, взглядом намекая, что тема интересная, и если кому-то охота дремать, эти не повод другим лишать себя удовольствия. Однако стоило Андрею замолчать, как Марина резко поднялась с места и вырвала тарелку и фанты из рук у своего парня. Тот обалдело посмотрел на нее, но она уже бросила жребии на блюдо так, что то жалобно зазвенело, и накрыла полотенцем. Встала, расставив устойчиво ноги, исподлобья подняла взгляд на друзей, и те вскрикнули от страха: ее глаза были черными как беззвёздная ночь. Криво улыбаясь, Марина затянула песню низким голосом, монотонно покачиваясь:- Нынче ночью, лишь луна взойдетЭтот окаянный в огне умрет!Кому вынется,Скоро сбудется,Не минуется.Жребий Андрея взвился вверх в тонкой руке. Все в первую секунду оторопели, но потом зашумели. Андрей вскочил, подбежал к подруге, чтобы остановить ее припадок, но та увернулась от его рукрук, продолжая песню:- Уже близко, красный петух летит,Эта несчастная в огне сгорит!Кому вынется,Скоро сбудется,Не минуется.Жребий Тамары оказался на этот раз в ее руке. Уже подскочили Стас и Лиза, хватая Марину, и пытаясь вытащить у нее из рук тарелку. Но она вырвалась с нечеловеческой силой, скаля зубы в усмешке, пугая всех своими непроницаемо-черными глазами, запрыгнула на диван и продолжила куплеты, каждый из которых сулил смерть в огне Стасу и Лизе. Наконец, она торжествующе завела последнюю строфу своей жуткой песни:- Огневица-огневица,Сгорит в огне и эта девица!Дико захохотав, она отбросила блюдо в сторону, а свой последний оставшийся жребий вскинула вверх, после чего ее глаза вернули свой обычный вид, потом закатились, и она упала на руки парням, обмякнув как тряпичная кукла, лишенная руки кукловода. Другие ребята испуганно переглянулись, и в это время в комнате потянуло дымом, а сверху раздался зловещий треск огня. Все врассыпную бросились к выходу из гостиной, но не успели пробежать и пары шагов, как потолочные балки сложились, разрушенные воющим пламенем, и погребли под собой всех присутствующих. Коттедж всю ночь горел как факел в пустынном сосновом лесу, и к утру от него остались лишь тлеющие угли.***Подблюдные песни – одна из форм святочного гадания, чаще всего встречающаяся на русском севере. Техника гадания условно описана в истории – на блюдо кладутся маленькие предметы, по штуке от каждого гадающего, накрывается и поется несколько куплетов, обещающие разное будущее (богатство, свадьбу и так далее). Иногда последнему жребию в обязательном порядке пели песню, сулящую неудачу. По сути гадание похоже на гадание по книгам, по форме похоже на игру в фанты. Песни довольно скучные, и в чистом виде скорее подойдут только для тематических празднеств (по крайней мере, мне так кажется), для использования в современном мире игру надо будет как-то адаптировать.Автор - LDA1.

Ключевые слова: Серия Рождественские мини-страшилки святки огонь мистика

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