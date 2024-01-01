Встреча

Летяга Просмотров: 64 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:42 by

Аня немного воспряла духом, только когда мерный перестук колес вырвал ее из липких объятий слякотного города и вывез в царство спящих елей.Предыдущий год закончился для нее плачевно: перед праздниками сократили со смешным пособием - система, по которой зарплату делили на основную часть и премию, сработала на пользу владельцев, а не сотрудников. Любимый человек, с которым отношения по всем показателям стремились навстречу свадебному маршу, оказался давно и прочно женат, и узнала она об этом, когда мужчина, пряча глаза, сообщил, что жена родила ребенка, и лучше им больше не видеться. Да, прощальный обед порядком испачкал его внешний вид, но это было недостаточной компенсацией за испачканную предательством душу и ощущение, что в свои двадцать семь она ничего не добилась. Даже танцевальные занятия, которыми Аня надеялась отвлечься на праздниках, принесли только боль - тренер сделала ей выговор и убрала из первой линии. Эта последняя соломинка совсем подкосила душевное здоровье, и пришлось срочно купить билеты в маленький городок, где жила ее тетя по отцу.Там проходило каждое лето ее детства, каждый раз становясь самым волшебным на свете. Вкус тетиной домашней стряпни с по-деревенски огромными порциями, восторг, когда ты остаешься один на один с полем, рекой, небом, простые радости вроде купания в реке, сбора грибов и просто прогулок по лесу, Аня несла в душе всю жизнь, и согревалась этими воспоминаниями в моменты душевной слабости, и сейчас она надеялась, что ностальгия поможет ей пройти через тяжелый период.- Как же тут прекрасно! - не сдержала девушка восклицания, увидев раскинувшийся за окном заколдованный заснеженный лес. Пассажирка напротив с испитым ноздреватым лицом и клеенчатой сумкой из ленты презрительно оглядела ее восторженную мордашку и дорогое приталенное пальтишко:- Ага, как же. Это вам, приезжим, тут прекрасно. Провели выходные, воздухом подышали, и назад, к своим кафешкам и офисам. А мы еле живем, дороги не чинят, поликлинику закрыли, теперь только фельдшерский пункт. Вы на нас жируете. Правильно в прошлом году москвича этого сожгли.Тетка плюнула в сторону, и снова уставилась в окно. Аня сжалась в комочек, стараясь занять как можно меньше места, стало обидно и тревожно.Впрочем, пару часов спустя в гостях любимой родственницы неприятная попутчица стерлась из памяти. Девушку встретил старый, но еще крепкий дом, с неповторимой смесью запахов смолистых досок, пыльного тряпья и печеной сдобы. Дядя радостно захватил племяшку в свои медвежьи объятья и налил рюмашку настоечки за встречу, тетя сразу кинулась хлопотать насчет обеда.Аня счастливо вздохнула. Она не ошиблась - забота родных ненадолго облегчила груз на сердце, хотя и не решала ситуацию в целом. На время хотелось выбросить из головы мысли об одиноком безработном будущем по принципу Скарлетт О'Хара. Она заранее составила план действий на выходные. Во-первых, прогуляться до старинного монастыря и купить там в лавке пирогов с капустой, пряников и квасу. Во-вторых, попариться в бане. К сожалению, у тети при доме бани не было, но её в детстве водили в общественную баню около реки, и это была вполне приемлемая альтернатива, хотя и немного смущающая. В-третьих, попытаться встретиться с Линой или Тимошкой, друзьями из детства. Шансов было не очень много, они уже давно не общались, но где-то у тети в секретере валялась ее старая записная книжка, и по домашним телефонам при удаче мог кто-то ответить. И конечно, пройтись по заснеженному лесу.С телефонами друзей предсказуемо ждала неудача, но прогулка по городу и его окрестностям приятно порадовала, пироги и квас были так же совершенны, как она их и запомнила. А вечером она расслаблялась в парной женского отделения общественной бани. Кроме нее было только две компании из веселых старушек, которые сильно поддавали жару, поэтому парилка напоминала филиал ада, и девушка каждые минут десять бегала обливаться холодной водой и посидеть в душевой на лавках, но потом снова и снова возвращалась в клубы горячего пара.В очередной заход, когда она домучивала последние минуты, дверь раскрылась и на лавку рядом плюхнулась обнаженная девушка. Аня не поверила своим глазам - перед ней была ее давняя подруга, Лина.- Линусик! - радостно ахнула Аня.- Нютик! - взвизгнула Лина.Смеясь, девушки обнялись. Подруга вошла с улицы и ее объятие было влажно-прохладным.- Ну надо же! – хохотала Аня. – Столько лет не виделись, и встретились в таком неприличном виде!Лина вторила своим переливчатым смехом, закинув красивую головку с пышными русыми волосами. Аня всегда рядом с ней казалась страшненькой подружкой, хотя обладала вполне симпатичными чертами лица и фигурой, но сейчас в этом туманном антураже старая знакомая была просто магнетически красива.- Ты потрясно выглядишь! – восхитилась девушка. – Но пойдем в душевую, а то я тут сварюсь.Немного позже, обсудив всех родных и знакомых, Аня жаловалась подруженции на свою горькую судьбу:- Я уже думала, скоро замуж выйду… А он… - всхлипывала приезжая гостья, облегчая душу. – И вообще, убивает меня этот город, там все чужое, злое. У вас тут такая благодать, навек бы осталась.Лина хмуро опустила голову, разглядывая ладони:- Тут у нас тоже несладко. И люди бывают… Такие звери! В прошлом году одного москвича, который тут пытался лошадей разводить, убили и сожгли дом. А жену его… Ну в общем… По кругу.Аня в ужасе посмотрела на подругу:- Господи, как она после такого живет?Лина горько усмехнулась, блеснув жемчужными зубами:- А она и не живет. Она утопилась сразу же, тело только весной нашли.Девушки посидели молча какое-то время. Потом Аня уверенно тряхнула головой:- И все равно, не могу я там больше. Ничего не достигла, везде не удалась. Я иногда думаю, лучше б мне и вовсе не жить, какой смысл?Лина с недоверием на нее поглядела:- Ты серьезно? Потом раскаешься, а поздно будет.Аня вздохнула:- Нет, Линусик, не раскаюсь. Но смелости все равно не хватит, не переживай. Я боли очень боюсь, и инвалидом остаться.Лина погладила подружку по плечу:- Ну не горюй, милая, приходи лучше ко мне в гости завтра. Я ж замуж вышла, за богатого. Живу в двух километрах отсюда, у старой излучины, помнишь, где мы с Тимошкой плот из пустых бутылок делали?Аня улыбнулась:- Ой, здорово! И как раз туда по лесу недалеко, а я прогуляться хотела! Супер! Я пойду тогда, а то тетя будет волноваться, а завтра часам к двум к тебе.- Да, пока, солнце, а я еще погреюсь немного.Подруги распрощались, и Аня вернулась к тетушке. На следующий день, плотно позавтракав и одолжив у родственницы шубку, она выдвинулась в гости. Прогулка по лесу подняла ей настроение на космическую высоту: деревья, укрытые пышными шапками снега, были похожи на спящих сказочных чудовищ, она нащелкала кучу потрясных кадров, пусть легкий морозец и пощипывал за щеки. Когда девушка почти подошла к дому подруги, ей позвонил дядя:- Анютка, а ты куда убежала? Я хотел тебя на зимнюю рыбалку позвать.- Ой, дядя Миша, я тут гуляю по зимнему лесу, такая красота, просто волшебно!- Где хоть ходишь, гулена?- Да возле старой излучины.- Ой, ты не ходила б туда, там места нехорошие, там…- Дядь, не волнуйся, меня в гости позвали, Лина. Помнишь, мы играли у нас каждое лето?- Анют, подожди…. – но голос дяди неожиданно пропал, телефон разрядился на морозе. Аня, вздохнув, убрала несчастный агрегат в карман, надеясь, что не заплутает в поисках дома подруги.Когда она вышла на пригорок, с которого раскрылась лихой дугой застывшая река, лицо внезапно обдало холодным снегом, а следом раздался знакомый переливчатый смех. Справа от нее на берегу реки примостился современный коттеджик с большой очищенной от снега террасой. Панорамные окна излучали уютный свет, над трубой поднимался пар, а на террасе стояло бурлящее джакузи, в которой спряталась по плечи смеющаяся Лина, очевидно, и бросившая снежок.- Ого, ничего себе, вы тут устроились! – восхитилась Аня. – И что, даже в такой мороз не холодно?- Не, не холодно. – засмеялась подруга. – Иди, потрогай воду, как кипяток почти.Когда Аня поднялась на террасу и наклонилась к воде, Лина подпрыгнула ей навстречу, захватывая шею, и скидывая к себе. Обжигающе ледяной поток хлынул в лицо, полез тонкими щупальцами за воротник, мгновенно напитывая водой разом потяжелевшую одежду. Из последних сил Аня пыталась оттолкнуться, захватить спасительный воздух, но руки подруги держали стальным обручем. Уплывающем сознанием девушка вдруг заметила, что вместо коттеджа на берегу лишь обгоревший остов, а терраса, под которой пробита прорубь, где она сейчас борется за жизнь, зияет дырами. А русалка шептала ей на ухо:- Ничего, Анечка, ничего. Это быстро будет, а потом мы с тобой весело заживем.***Ну вот так сегодня, длинно получилось. Зато по поводу мифического персонажа и сказать-то особо нечего. Кажется, все уже знают, что славянские русалки не имеют хвостов, и выглядят как нагие простоволосые девушки. Чаще всего они получались из женщин-самоубийц или из умерших до свадьбы невест. Основное русалочье время – это, конечно, лето, но на святках всякая нечисть получала время погулять по свету, и они не исключение, и частенько расчесывали свои волосы возле проруби. Среди праздников в это время даже отмечались зимние Русалии, когда вспоминали умерших родственников (в очередной раз), праздновали такой день накануне Крещения.Автор - LDA1.

Ключевые слова: Серия Рождественские мини-страшилки святки русалка мистика

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