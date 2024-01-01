Дети в темноте

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:03

Причина: Стилистика автора сохранена

Pennywaise Просмотров: 105 Комментарии: 0 +3 Вчера, 18:03 by

Я не боюсь темноты, я боюсь того, что в ней…Почему именно сейчас? Почему спустя двадцать лет забытые воспоминания о тех событиях, которые я так упорно старался выбросить из головы, снова вернулись ко мне? Но это не самое страшное в этой истории, нет, пугают далеко не воспоминания, ведь вместе с ними начали приходить и они. Я их чувствую, они являются по ночам, слышу их смешки, шепоты, всем нутром их ощущаю совсем рядом. Уже не помню, сколько времени сплю со включенным светом, однако это никак не влияет на ситуацию в целом. Они пришли за мной, забрать меня с собой туда, где мне и место, ведь тогда, двадцать лет назад, я не должен был выжить.Вспоминаю…Далёкий две тысячи третий год. Я жил в деревне, которая располагалась в нескольких километрах от столицы, даже нет, не деревня, можно сказать, село городского типа, но суть не в этом. Мне было тогда двенадцать. Мы с друзьями развлекались как умели, ведь в то время не было таких продвинутых технологий, как сейчас, потому в дело шло все, что можно было, начиная с футбола и заканчивая, так сказать, исследованием заброшек, ибо их тогда было предостаточно, ведь, ну, распад Союза и так далее.Строить, довести начатое до конца или даже просто снести ненужные сооружения просто было некому, или же финансы не позволяли, а посему многие из них простояли долгое время без пользы и смысла. Некоторые до сих пор так и стоят в гордом одиночестве, наблюдая своими пустыми темными провалами окон, вспоминая былые времена, когда человечество строило грандиозные планы, а в самих зданиях или рядом с ними кипела жизнь.Произошедшие события связаны с одной из ранее упомянутых заброшек, а если быть точнее – семнадцатиэтажное здание, находившееся в нескольких сотнях метров от берега огромного водоема. Не сложно догадаться, что почва оказалось негодной для таких сооружений, потому здание понемногу начало проседать, увязая, словно в болото, под влиянием собственного веса.Много легенд и баек насочинял народ о том месте, якобы там серийные маньяки орудуют, монстры всякие, бесы и тому подобно. Но разве такое нас когда-то останавливало?Воспоминания такие четкие и ясные, словно не в моей голове, а смотрю их по телевизору, каждая деталь, каждое сказанное слово, время с точностью до минуты, помню буквально всё, что произошло в тот злосчастный летний день, что безусловно вызывает массу вопросов, почему так и почему спустя долгое время?Двадцатое августа две тысячи третий год, четыре утра.Я готов. Стою у колодца с рюкзаком за спиной, рядом мой верный конь – велосипед Десна, мечта подростков того времени. Жду друзей, с которыми, собственно, и обсудили заранее время и место встречи. Вот и они, Санёк, Пашка, Серёга и Колян.- Готовы? – спросил Серёга, не слезая с велосипеда.- Всегда готовы! – хором ответили мы, затем сразу же отправились в путь.Нужно сказать, от нашего места жительства и до той заброшки порядка шестнадцати километров, отчего наш путь становился весьма интересным: перегонки, «нелегальный» сбор чужого винограда, грецких орехов, да и всего того, что плохо лежало, не брезговали даже цветным металлом, да-да, в те времена это было неплохим и, даже скажу, основным способом заработка для нас.В наших планах входило следующее: добраться до озера, порыбачить, пока не начнет припекать, искупаться как следует и только потом, можно отправится и в более прохладное место, в нутро гигантского бетонного здания.Не буду рассказывать весь процесс рыбалки и прочего, перейду сразу к делу, к тому, с чего всё и началось.Чтобы попасть в само здание нужно было лезть через окно или же балкон, так как подвал и первые два этажа полностью скрылись из виду, увязнув целиком в почву.Проникнув внутрь, мы стали обсуждать куда идти дальше, подняться на самый верх или отправится вниз в самом подвале, где, по словам бывалых ребят, царит атмосфера страха и безысходности.- Да ну, что там делать-то, в том подвале? – огрызнулся Пашка на мое предложение.– Вот последний этаж – это другое дело, открывается просто потрясающий вид, все как на ладони: озеро, поля, которым нет ни края, ни конца, голубое небо вокруг, словно ещё немного и можно нащупать пушистые облака, разве это не прекрасно?- Паш, мы уже сто раз туда поднимались, разве тебе не надоело одно и тоже? Не спорю, безусловно это завораживает, но давай в этот раз исполним мечту Васька, ведь он уже какой раз просит посмотреть цокольный этаж, а мы все откладываем на следующий раз, тем более у нас все при себе: фонари, запасные батарейки, еда, вода в достатке, теплые вещи на всякий случай, будто сам Бог дал понять, что сегодня именно тот день! – Отозвался Серёга и широко улыбнулся, а все остальное заржали.На том и порешали.Ступенька за ступенькой, освещая путь фонарем, разглядывая разные нецензурные надписи и рисунки на стенах, стараясь особо не шуметь, мы спускались вниз, приближаясь к цели. Не знаю и не могу сказать, почему меня тогда привлекали такие места, темные, мрачные, закрытые, ведь многие старались избежать подобных мест, но только не я.Преодолев три этажа вниз, перед нами открылось весьма печальное зрелище.С бетонных мокрых стен буквально сыпались куски, оголяя ржавый арматурный каркас. На потолке крупными каплями скапливался конденсат, который не часто, но все же срывался вниз, попадая нам на головы или за шиворот. Бетонный пол также был захламлен кусками бетона, строительным мусором, пустыми бутылками и тому подобным.Мы притихли и стали прислушиваться. Могильная тишина и холод царили в том месте, лишь изредка звук падающих капель на бетонном полу нарушал безмолвие, заставляя невольно обернуться назад, словно чем-то встревоженными.Спустя сорок минут ходьбы по помещениям, словно по лабиринту, до нас стало доходить насколько он огромен, так как полностью пройтись с первого крыла здания до крайнего не займет и пятнадцати минут, проверено. Чем дальше углублялись в недра подвала, тем больше понимали, что никто из нас уже и не помнил в какой стороне выход. Таким образом мы загнали себя в ловушку, заблудившись в забытом Богом месте.- Ну что, доигрались? – злобно проговорил Пашка.- Да не ворчи ты, все нормально, не может же быть этот подвал настолько большим, чтобы не найти выход. – ответил Серёга, однако в его голосе уже не ощущалось былой уверенности, было заметно, что парень нервничает, как и все остальные.- Нужно возвращаться, выход позади, мы с той стороны пришли, я точно помню! – вмешался Колян в разговор.- Ты что думаешь, Вась? – задал вопрос Санёк, освещая коридор перед собой, разрезая лучом фонаря густую тьму.- Я согласен с Коляном, что-то мне подсказывает, что выход в там. – Я указал лучом фонаря в ту сторону, где как мне казалось и находится выход, но как же я ошибался…- Тогда не будем терять времени, давайте уже выбираться отсюда, больше сюда ни ногой! – добавил Пашка, после чего мы двинулись в путь, надеясь найти выход как можно скорее.Часы «Монтана» давали понять, что уже более часа мы блуждаем по темным коридорам и помещениям, но выход увы так и не был обнаружен.Ребята изрядно нервничали, кто-то находился на грани истерики.Но то, что произошло дальше, не подаётся никакому логическому объяснению.В один миг у всех одновременно погасли фонари, оставляя нас наедине с пугающей темнотой. Все в панике предприняли попытку заменить батарейки, но это не дало никаких результатов, фонари просто отказывались работать. Началась паника.Вспомнив про свой телефон Нокиа 3310 я судорожно достал его из кармана и осветил им пространство перед собой.Из всей группы теперь оставались только я с Серёгой.- А где все остальные? – спросил я, оглядываясь по сторонам.- Ты у меня спрашиваешь? Я пытался фонарь починить, а тут ты включил телефон – и уже никого.Рядом раздался скрежет, словно острым предметом царапали стены. Обернувшись мы заметили, что в темноте красным огнём засверкали чьи-то глаза. Мы посмотрели друг на друга и без слов рванули оба куда глаза глядят, стараясь держаться вместе и не потерять друг друга из вида.Бежали мы долго, спотыкаясь о разный мусор, падая, поднимаясь и помогая друг другу. Нас определённо кто-то преследовал, и этот кто-то всячески старался не выдавать себя, вот только его тяжёлые шаги гулко отдавались по всему коридору. Он держал одинаковое расстояние, не приближался и не отставал. В один из моментов я схватил друга за рукав и потянул в одно из помещений, после оба затаили дыхание и стали прислушиваться. Тот, кто нас преследовал замер на месте. Некоторое время мы сидели в полной тишине, но вскоре раздался тот самый скрежет, совсем рядом. Отдышавшись немного и набравшись сил, мы снова ринулись в неизвестном нам направлении, под тусклым освещением телефона.Бесконечные, непонятно для чего и какой цели помещения, длинные бескрайние коридоры, темнота и шаги, которые ни на миг не отставали, все это сводило с ума и, казалось бы, когда мы уже потеряли всякую надежду найти выход - он предстал перед нами. Непонятно каким образом, но нам удалось добежать до лестницы, ведущая к нашему спасению.Когда мы приступили к подъёму по ступенькам, я случайно выронил телефон из рук, и тот покатился вниз.- Я возьму! – крикнул Серёга, а после начал спускаться обратно, пытаясь поймать его.- Оставь ты его, бежим! – ответил я, но тот лишь продолжал спуск.Когда он поднял неубиваемый телефон с пола и осветил пространство перед собой, мы оба закричали. Сбоку от него стояло нечто, огромное, метра два с половиной, если не больше. В его руке был здоровенный тесак, которым он одним движением отделил голову от тела, после чего бездыханный труп моего товарища свалился на пол, все также сжимая в руке телефон. Существо повернуло голову в мою сторону, это я понял по сверкающим глазам, которые до того момента не замечал.Я закричал ещё громче и побежал по ступеням вверх настолько быстро, насколько это было возможно.Добравшись до третьего этажа, ныне уже первый, я без раздумий выпрыгнул в первое попавшееся окно, даже не подумав о последствиях, а они могли быть плачевными, ведь повсюду валялся строительный мусор, кирпичи, железо и прочее, но мне повезло в тот момент.Я благополучно вернулся домой, а вот мои друзья…Естественно, после тех событий было расследование, меня допрашивали и не один раз, только кто бы стал верить моим словам и утверждениям?Моих друзей так и не нашли, ни живых, ни мертвых, хотя прочесали все здание вдоль и поперек.Как оказалось, тот самый подвал, по словам правоохранителей, не такой уж и большой, как я рассказывал, всего-то несколько помещений и коридор, соединяющий два крыла с основным корпусом.Мне до сих пор не дают покоя мысли, что же это было за место такое, куда мы попали? Параллельный мир? Потусторонний мир? Аномалия?Наверное, это все уже не важно. Я бы отдал все, чтобы изменить исход тех событий, вернуть друзей, отдал бы все за то, чтобы никогда не оказались в том проклятом месте.Долгое время я не мог спать по ночам, мне снились сны, снились мои товарищи, которые звали к себе, боялся темноты, спал с включенным светом.Благодаря долгому и упорному труду я все же смог заставить себя выбросить воспоминания о тех страшных событиях из головы. Все ещё боюсь темноты.Воспоминания не помню когда появились, но вместе с ними стал ощущать и их.Теперь я понимаю, вернулись не воспоминания, вернулись мои друзья. Они приходят по ночам, зовут меня с ними играть, исследовать заброшенные места, уговаривают отправиться в то самое здание на берегу озера, ведь оно до сих пор так и стоит, подманивая к себе.Мои друзья, они выглядят также как и тогда, ни капли не изменились, всё те же мальчишки, озорные и весёлые.****Я готов. Рюкзак собран. Привел в порядок велосипед, что хранился долгое время в сарае. Время три утра. Через час выезжаю.Меня ждут товарищи: Серёга, Колян, Санёк и Пашка.Больше не боюсь темноты…

Ключевые слова: Заброшка подвал фонарики монстры авторская история

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